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ममता ने जिस परियोजना की शुरुआत की थी, नए मुख्यमंत्री ने उसे किया समाप्त, अडाणी से जुड़ा मामला

कोलकाता : प.बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को ताजपुर डीप सी बंदरगाह परियोजना को रद्द करने की घोषणा कर दी है. यह लंबे समय से राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक हलकों में चर्चा का केंद्र रही थी. बुनियादी ढांचे की सीमाओं और पर्याप्त भूमि की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने परियोजना को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ताजपुर के स्थान पर, राज्य के बहुप्रतीक्षित गहरे समुद्र बंदरगाह को पूर्वी मेदिनीपुर के दादनपात्रबार क्षेत्र में विकसित किया जाएगा.मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक के बाद यह घोषणा की.

बैठक में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री शांतनु ठाकुर, मुख्य सचिव, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष और परिवहन एवं उद्योग विभागों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे. चर्चा मुख्य रूप से राज्य के बंदरगाह बुनियादी ढांचे, निवेश और समुद्री व्यापार के लिए भविष्य की कार्ययोजना पर केंद्रित थी.

अडाणी समूह के साथ चर्चा - मुख्यमंत्री ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से ही ताजपुर बंदरगाह परियोजना की संभावनाओं की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है. देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक, अडाणी समूह के प्रबंध निदेशक करण अडाणी के साथ कई दौर की चर्चाएं भी हुईं. अडाणी समूह के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया. हालांकि, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सरकार अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ताजपुर में गहरे समुद्र के बंदरगाह का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है.

ताजपुर परियोजना क्यों रद्द हुई -मुख्यमंत्री ने कहा, "आधुनिक गहरे समुद्र बंदरगाह के निर्माण के लिए कई हजार एकड़ ज़मीन, सुदृढ़ रेल संपर्क और व्यापक भंडारण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है. ताजपुर में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं."सरकारी आकलन ने भी पुष्टि की है कि आवश्यक भूमि और सहायक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, परियोजना को उस स्थान पर कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है. यह उल्लेखनीय है कि ताजपुर बंदरगाह से संबंधित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं मूल रूप से पिछली तृणमूल सरकार के कार्यकाल में बनाई गई थीं. हालांकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, परियोजना कभी साकार नहीं हुई.