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ममता ने जिस परियोजना की शुरुआत की थी, नए मुख्यमंत्री ने उसे किया समाप्त, अडाणी से जुड़ा मामला

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ताजपुर परियोजना रद्द की. दादनपत्रबार में गहरे समुद्र बंदरगाह की योजना बनाई.

Mamata Banerjee
प.बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 6:21 PM IST

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कोलकाता : प.बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को ताजपुर डीप सी बंदरगाह परियोजना को रद्द करने की घोषणा कर दी है. यह लंबे समय से राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक हलकों में चर्चा का केंद्र रही थी. बुनियादी ढांचे की सीमाओं और पर्याप्त भूमि की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने परियोजना को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ताजपुर के स्थान पर, राज्य के बहुप्रतीक्षित गहरे समुद्र बंदरगाह को पूर्वी मेदिनीपुर के दादनपात्रबार क्षेत्र में विकसित किया जाएगा.मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक के बाद यह घोषणा की.

बैठक में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री शांतनु ठाकुर, मुख्य सचिव, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष और परिवहन एवं उद्योग विभागों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे. चर्चा मुख्य रूप से राज्य के बंदरगाह बुनियादी ढांचे, निवेश और समुद्री व्यापार के लिए भविष्य की कार्ययोजना पर केंद्रित थी.

अडाणी समूह के साथ चर्चा - मुख्यमंत्री ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से ही ताजपुर बंदरगाह परियोजना की संभावनाओं की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है. देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक, अडाणी समूह के प्रबंध निदेशक करण अडाणी के साथ कई दौर की चर्चाएं भी हुईं. अडाणी समूह के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया. हालांकि, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सरकार अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ताजपुर में गहरे समुद्र के बंदरगाह का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है.

ताजपुर परियोजना क्यों रद्द हुई -मुख्यमंत्री ने कहा, "आधुनिक गहरे समुद्र बंदरगाह के निर्माण के लिए कई हजार एकड़ ज़मीन, सुदृढ़ रेल संपर्क और व्यापक भंडारण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है. ताजपुर में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं."सरकारी आकलन ने भी पुष्टि की है कि आवश्यक भूमि और सहायक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, परियोजना को उस स्थान पर कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है. यह उल्लेखनीय है कि ताजपुर बंदरगाह से संबंधित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं मूल रूप से पिछली तृणमूल सरकार के कार्यकाल में बनाई गई थीं. हालांकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, परियोजना कभी साकार नहीं हुई.

दादनपत्रबार में नई संभावनाएं - गहरे समुद्र बंदरगाह के लिए राज्य की आकांक्षाएं अभी भी प्रबल हैं. सरकार ने अब ताजपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित दादनपत्रबार क्षेत्र को परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थल के रूप में चुना है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह क्षेत्र कभी बड़े पैमाने पर नमक उद्योग का केंद्र था. वर्तमान में, इस स्थान पर राज्य सरकार की लगभग 1,700 एकड़ भूमि अनुपयोगी पड़ी है. भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं के अभाव को देखते हुए—साथ ही एक ही सन्निहित ब्लॉक में भूमि का एक विशाल भूभाग उपलब्ध होने के लाभ को देखते हुए—इस परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन की संभावनाएं अत्यधिक आशाजनक प्रतीत होती हैं.

उद्योग और रोजगार के लिए नया क्षितिज -जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, दादनपत्रबार में गहरे समुद्र बंदरगाह की स्थापना से पूर्वी भारत के समुद्री व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा. केवल आयात और निर्यात गतिविधियों से परे, यह परियोजना भंडारण सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स केंद्रों और सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देगी, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है.

अब सारा फोकस परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने और राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा शुरू की गई इस संयुक्त पहल को मूर्त रूप देने पर केंद्रित है. यह देखना बाकी है कि दादनपत्रबार में बंगाल का लंबे समय से संजोया हुआ समर्पित बंदरगाह का सपना आखिरकार साकार होता है या नहीं.

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