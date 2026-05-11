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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले, BSF को जमीन देने को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने हावड़ा में स्टेट सेक्रेटेरिएट नाबन्न में पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा, "चाहे कोई स्कीम 30 साल पहले शुरू हुई हो या सिर्फ 10 साल पहले, सभी समाज कल्याण परियोजनाएं चालू रहेंगी. यह सरकार किसी भी मौजूदा समाज कल्याण परियोजना को बंद नहीं करेगी. हालांकि, मृत लोग या गैर-भारतीय नागरिक इन स्कीमों के तहत फायदा पाने के हकदार नहीं होंगे और सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जाएगी. पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पोर्टल अपडेट किए जाएंगे."

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों की पूरी जिम्मेदारी लेगी जो राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं. राज्य भर में लगभग 321 बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं.

मुख्यमंत्री अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चालू रहेंगी. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना और उज्ज्वला 3.0 जैसी केंद्रीय स्कीम, जिससे महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, आज से बंगाल में शुरू की जाएंगी.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद भार संभालने के तुरंत बाद, अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर की सुरक्षा पर एक बड़ा कदम उठाया. मुख्यमंत्री शुभेंदु की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन के कानूनी हस्तांतरण को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को वर्षों की नौकरशाही की देरी को कम करते हुए, जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है.

जनगणना की प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में सोमवार से जनगणना शुरू हो गई है. उन्होंने कहा, "जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कैबिनेट मीटिंग के बाद, हमने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए इस प्रक्रिया को लागू किया है. हम पर भरोसा रखें, हम सही रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं." उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने जनगणना के बारे में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से मिले पत्र पर कोई एक्शन नहीं लिया.

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा बंगाल के लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार का मकसद एक पारदर्शी और लोगों को ध्यान में रखकर काम करने वाला प्रशासन बनाना है. हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों का फायदा पहुंचाना है."

सीएम अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू नहीं की. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने बंगाल में तुरंत नए आपराधिक कानूनों को अपनाने का फैसला किया है.

नई भर्तियों के लिए आयु सीमा में छूट

राज्य कैबिनेट ने उन उम्मीदवारों के लिए उम्र में पांच साल की छूट का ऐलान किया है जो पिछली भर्ती के मौके चूक गए थे. अधिकारी ने कहा कि 2015 से राज्य में कोई भर्ती नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "अपने चुनाव अभियान के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि नौकरी के लिए जो कैंडिडेट्स मानक आयु सीमा से पांच साल तक ज्यादा हो गए हैं, उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी. इसलिए, आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद, हम एक फैसले पर पहुंचे हैं और सरकारी नौकरी के लिए परिवर्तित ऊपरी उम्र लिमिट का ऐलान करते हैं."

ऑफिसर ट्रेनिंग

सीएम अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने IAS, IPS, WBPS अधिकारियों को दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग लेने की इजाजत नहीं दी थी और इसे बदला जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब से अधिकारियों को दिल्ली और दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग लेने की इजाजत दी जाएगी.

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