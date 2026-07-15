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रंग लाएगी सीएम सुक्खू की चिट्ठियां व फोन कॉल्स, 10 साल पहले वीरभद्र सिंह ने भी की थी BBMB पर पीएम मोदी से मन की बात

हिमाचल की हक के लिए सीएम सुखविंदर सुक्खू लगातार पीएम मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सामने राज्य का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं.

परियोजनाओं पर हिमाचल के हक की बात
परियोजनाओं पर हिमाचल के हक की बात (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:05 PM IST

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शिमला: पेट और पड़ोस के साथ कई कहावतें जुड़ी हैं. पेट की सेहत ठीक हो और पड़ोस सहयोग देने वाला हो तो जीवन स्वर्ग से कम नहीं. हिमाचल को भी अपने पड़ोसी मैदानी राज्यों का सहयोग चाहिए, ताकि पहाड़ी राज्य के खजाने की सेहत और बढ़िया हो जाए. मामला बीबीएमबी परियोजनाओं पर हिमाचल के हक से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिमाचल के हक में आ चुका है, लेकिन पंजाब व हरियाणा से सहयोग नहीं मिल रहा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में बहुत अधिक सक्रियता दिखाई है. यही कारण है कि अब उम्मीद बंधी है कि हिमाचल के हक उसे मिलेंगे.

सीएम सुक्खू ने हिमाचल के हक के लिए विगत में न केवल पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, बल्कि हाल ही में केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मोबाइल पर चर्चा की है. दस साल पहले तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने भी बीबीएमबी (भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) की परियोजनाओं पर हिमाचल के हक को दिलवाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से ज्ञापन के जरिए मन की बात कही थी. सीएम सुक्खू ने कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी सहित हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर हिमाचल के ड्यूज दिए जाने का आग्रह किया था. सुप्रीम कोर्ट से पंद्रह साल पहले आए फैसले का संदर्भ देते हुए हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी परियोजनाओं में हिस्से सहित शानन प्रोजेक्ट व किशाऊ बांध आदि मसलों पर भी बात की है.

हिमाचल की परियोजनाएं
हिमाचल की परियोजनाएं (ETV Bharat FILE)

आखिर क्या है बीबीएमबी परियोजनाओं को लेकर हिमाचल के हक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी क्यों नहीं मिल रहे हिमाचल के तय वैधानिक अधिकार, इसी पर आगे की पंक्तियों में चर्चा करेंगे. उससे पहले ये बताना जरूरी है कि इस चर्चा का संदर्भ क्या है. दरअसल, अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय उर्जा मंत्री से फोन पर बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के हिस्से से जुड़े सवाल उठाए हैं. उसके बाद से ही ये चर्चा नए सिरे से शुरू हुई है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर (DIPR FILE)

क्या है बीबीएमबी का झगड़ा?

बीबीएमबी यानी भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वो संस्था है, जो सतलुज व ब्यास नदी पर बनी बिजली परियोजनाओं का संचालन व प्रबंधन करती है. हिमाचल पहले पंजाब का ही हिस्सा था. भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट के कारण हिमाचल की काफी जमीन गई और अनेक लोगों को विस्थापित होना पड़ा. इस परियोजना के बनने से देश के कई हिस्से बिजली से रोशन हुए, लेकिन हिमाचल के हिस्से हक को लेकर अंधकार ही आया. पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के तहत हिमाचल को बीबीएमबी परियोजनाओं से 7.19 फीसदी हिस्सेदारी मिलनी तय की गई थी.

पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से की थी मुलाकात
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से की थी मुलाकात (Social Media)

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय 27 सितंबर 2011 यानी पंद्रह साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया. ये फैसला हिमाचल के हक में था. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन की खंडपीठ ने राज्य को परियोजना से 7.19 फीसदी हिस्सेदार का वैधानिक हकदार करार दिया. हिमाचल के बीबीएमबी परियोजनाओं में हिस्सेदारी के एरियर के रूप में कोई 4200 करोड़ रुपए मिलने हैं, लेकिन पंजाब इसे चुका नहीं रहा है. वैधानिक रूप से हिमाचल को बीबीएमबी के तहत भाखड़ा बांध परियोजना से 2724 करोड़ रुपए, ब्यास-सतलुज लिंक यानी बीएसएल डैहर सुंदरनगर जिला मंडी प्रोजेक्ट से 1034.54 करोड़ रुपए व पौंग बांध प्रोजेक्ट से 491.89 करोड़ की हिस्सेदारी मिलनी है.

हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल
हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल (ETV Bharat FILE)

इसमें पंजाब सरकार ने पहले ये प्रस्ताव किया था कि बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल पंजाब को मिलने वाली बिजली से कुछ बिजली बेचे और दस साल में अपना बकाया पूरा कर ले. हिमाचल इस पर सहमत होने की तैयारी कर रहा था कि फिर पंजाब ने ये समय सीमा दस वर्ष की जगह बीस साल करने को कहा. पूर्व में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने तो एक समय मामले में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी भी कर ली थी. फिर हिमाचल में 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार इस मामले में केंद्र व संबंधित मंत्रालय सहित राज्यों से चर्चा कर रहे हैं.

विस्थापितों के त्याग से मिली रोशनी

भाखड़ा बांध परियोजना में 35 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए थे. करीब 7000 परिवारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 370 के करीब गांव उजड़े. इतने दर्दनाक विस्थापन के बाद बीबीएमबी परियोजनाएं अस्तित्व में आई और अंधेरे इलाके रोशन हुए. हिमाचल की कुर्बानी के कारण राज्य ने बीबीएमबी परियोजनाओं में अपना हक मांगा है. भाखड़ा परियोजना में हिमाचल की एक जनवरी 1966 से अक्टूबर 2011 तक की हिस्सेदारी की रकम बकाया है. इसके अलावा ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजेक्ट (बीएसएल) में 1977 से अक्टूबर 2011 की समय अवधि की हिस्सेदारी लंबित है.

हिमाचल की डैम परियोजनाएं
हिमाचल की डैम परियोजनाएं (ETV Bharat FILE)

वहीं, पौंग डैम में वर्ष 1978 से अक्टूबर 2011 तक की हिस्सेदारी के एवज में पंजाब व हरियाणा को हिमाचल की बकाया हिस्सेदारी का भुगतान करना है. ये तीन परियोजनाएं हैं और इनसे हिमाचल को बकाया के एवज में 13,066 मिलियन यूनिट बिजली मिलनी है. हिमाचल सरकार ने अपने हक के लिए सबसे पहले वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसके बाद 13 साल में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए भी 15 साल बीत गए. यानी कुल मिलाकर हिमाचल 28 साल से हक के लिए संघर्ष कर रहा है. हालांकि पंजाब व हरियाणा ने अक्टूबर 2011 से आगे के लिए हिमाचल को हिस्सेदारी देना आरंभ किया, लेकिन एरियर पर टालमटोल ही करते आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ANI)

बीबीएमबी के तीन मुख्य प्रोजेक्ट भाखड़ा 1325 मेगावाट, पौंग बांध प्रोजेक्ट 396 मेगावाट व ब्यास सतलुज लिंक यानी बीएसएल प्रोजेक्ट सुंदरनगर 990 मेगावाट क्षमता का है. इन परियोजनाओं में हिस्सेदारी के एरियर की रकम का पंजाब को 60 फीसदी व हरियाणा को 40 फीसदी भुगतान करना है. वैसे तो ये रकम 4200 करोड़ रुपए बनती है, लेकिन धन का भुगतान करने की बजाय यदि दोनों राज्य बिजली देना चाहें तो ये हिस्सेदारी 1300 करोड़ यूनिट बिजली के रूप में बनेगी, जिसकी कीमत 6500 करोड़ रुपए होगी.

किशाऊ बांध परियोजना में जीत से उत्साह

हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व की किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एक बड़ी जीत मिली है. उसी से उत्साह में आई राज्य सरकार अब अपने वैधानिक हकों को लेकर नए सिरे से संबंधित पक्षों पर दबाव बना रही है. दरअसल, आठ साल से चले आ रहे एक वित्तीय गतिरोध यानी फाइनेंशियल डेडलॉक को दूर करने में सभी पक्ष सहमत हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक में हिमाचल ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों को किशाऊ बांध परियोजना से पानी मिलना है, वो प्रोजेक्ट के पावर कंपोनेंट पर आने वाले खर्च को उठाएं. हिमाचल के हिस्से में पावर कंपोनेंट के खर्च का आठ सौ करोड़ रुपए का बोझ आ रहा था. अब ये बोझ पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि उठाएंगे. वहीं, हिमाचल को परियोजना से मिलने वाली बिजली से सालाना छह सौ करोड़ रुपए का लाभ होगा.

अब चूंकि किशाऊ बांध परियोजना पर हिमाचल की बात सुन ली गई है तो सुक्खू सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से कह दिया है कि किशाऊ बांध पर हिमाचल तभी आगे बढ़ेगा, जब बीबीएमबी परियोजनाओं पर लंबित हक उसे मिलेगा. सुक्खू सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब पंजाब व हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि वो बीबीएमबी का बकाया एरियर देने के लिए तैयार है, तभी हिमाचल सरकार आगे कदम उठाएगी.

वर्ष 2016 में पीएम के समक्ष उठी बात

पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष वर्ष 2016 में तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने भी बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के हक की बात की थी. वीरभद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी हिमाचल यात्रा के दौरान 12 मांगों का एक ज्ञापन दिया था. उसमें वीरभद्र सिंह ने पीएम से बीबीएमबी में हक की बात दोहराई थी. समय-समय पर नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंगों में भी ये मुद्दा उठता रहा है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को शानन बिजलीघर पर भी पंजाब तय हक नहीं दे रहा. इस प्रोजेक्ट की लीज खत्म हो चुकी है और 99 साल बाद ये हिमाचल को मिलना था, लेकिन इस पर भी पंजाब अपना कब्जा नहीं छोड़ रहा है.

पीएम मोदी और तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह की मुलाकात की तस्वीर
पीएम मोदी और तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह की मुलाकात की तस्वीर (FILE)

केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के सीएम थे, उनके साथ भी हिमाचल ने कई बार ये मुद्दा उठाया. केंद्रीय मंत्री खट्टर ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार इस मामले में निष्पक्ष रहेगी और न्यूट्रल होकर काम करेगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सत्ता में आने के बाद से ही हिमाचल सरकार बीबीएमबी परियोजनाओं में अपने हिस्से को लेकर कानूनी पहलुओं को भी अपना रही है और केंद्र के साथ बात भी कर रही है. पंजाब व हरियाणा की सरकारों से भी निरंतर संपर्क बना हुआ है. हिमाचल को अपने तय हक के लिए जो भी करना पड़े, वो किया जाएगा.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है, "बीबीएमबी परियोजनाओं में अपने हक की लड़ाई के लिए सभी सरकारों ने प्रयास किए हैं. शांता कुमार सरकार के समय रॉयल्टी की मुद्दा उठाया गया. उसके बाद प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आया. अब मौजूदा सरकार ने इन मामलों में तेजी से प्रभावी काम किया है".

भाजपा के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा का कहना है, "भाजपा सरकारों के समय बीबीएमबी परियोजनाओं में राज्य के हक के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं. उन्हीं का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हिमाचल के हक में आया और अब आगे भी राज्य के हित सुरक्षित रहेंगे".

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि वर्तमान सरकार ने एक के बाद एक कई मोर्चों पर हिमाचल के हक की लड़ाई को जीता है. चाहे वाइल्ड फ्लॉवर हॉल मामला हो या किशाऊ बांध परियोजना, सुक्खू सरकार निरंतर सफल हुई है. शानन प्रोजेक्ट भी हिमाचल के पास जरूर आएगा. उस केस की पैरवी भी मजबूती से की जा रही है.

पूर्व वित्तीय सचिव केआर भारती कहते हैं, "ये हिमाचल के हक हैं. इससे रूटीन के काम का खर्च आसानी से निकल जाएगा. जैसे साल में डीए की तीन फीसदी की किश्त तो इसी रकम में हो जाएगी". लेखक संपादक नवनीत शर्मा के अनुसार, "बात रकम से अधिक सम्मान की है. फिर एरियर की रकम सहित प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में आने वाला धन भी सहायक होते हैं".

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