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हमीरपुर की बेटी देवांशी शर्मा बनीं फ्लाइंग ऑफिसर, अब भारतीय वायुसेना में उड़ाएंगी फाइटर जेट

देवांशी शर्मा की इस कामयाबी पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभकामनाएं दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सुक्खू ने लिखा, 'मेरे विधानसभा क्षेत्र नादौन के उपमंडल नौहंगी के समूं गांव निवासी देवांशी शर्मा ने भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर हिमाचल प्रदेश का मान देशभर में बढ़ाया है. उन्होंने क्षेत्र की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर बनकर इतिहास रचा है. उनकी यह उपलब्धि विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. देवांशी शर्मा जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगलकामनाएं'.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की होनहार बेटी देवांशी शर्मा ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर एक नया इतिहास रच दिया है. नादौन विधानसभा क्षेत्र की नौहंगी पंचायत के समहूं गांव की निवासी देवांशी अपने क्षेत्र की पहली महिला हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे हमीरपुर, नादौन क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में गर्व और खुशी का माहौल है. देश सेवा का सपना लेकर आगे बढ़ीं देवांशी अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनकर राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी. उनकी सफलता प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.

देवांशी शर्मा, नीना शर्मा और इंजीनियर राजेश शर्मा की पुत्री हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर जिले के बरमाण स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल से प्राप्त की. बचपन से ही पढ़ाई में प्रतिभाशाली रहीं देवांशी ने दसवीं और बारहवीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी (ऑनर्स) में बीएससी की डिग्री प्राप्त की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय का रुख किया और वहां से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विषय में मास्टर डिग्री हासिल की. शिक्षा के साथ-साथ उनका लक्ष्य भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनकर देश सेवा करना था.

माता-पिता के साथ देवांशी शर्मा (ETV Bharat)

मास्टर डिग्री के दौरान देवांशी ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (एएफकैट) उत्तीर्ण किया. इसके बाद उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) की कठिन चयन प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पार किया. चयन के बाद उन्हें भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया. जून 2025 में उन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित एयरफोर्स अकादमी में प्रशिक्षण शुरू किया. एक वर्ष तक चले कठिन, अनुशासित और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अपने कौशल, नेतृत्व क्षमता और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 13 जून 2026 को आयोजित संयुक्त स्नातक पासिंग आउट परेड में उन्हें भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्रदान किया गया.

हमीरपुर की देवांशी शर्मा बनीं फ्लाइंग ऑफिसर (ETV Bharat)

पासिंग आउट परेड के दौरान आयोजित पाइपिंग सेरेमनी का क्षण पूरे परिवार के लिए बेहद भावुक और गौरवपूर्ण रहा. इस अवसर पर उनके पिता इंजीनियर राजेश शर्मा और माता नीना शर्मा ने उनके कंधों पर अधिकारी रैंक के बैज लगाए. यह पल परिवार के वर्षों के सपनों और देवांशी की कड़ी मेहनत की सफलता का प्रतीक बन गया. परिवार के सदस्यों और उपस्थित लोगों ने इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

देवांशी का परिवार लंबे समय से राष्ट्र सेवा की भावना से जुड़ा रहा है. उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रेरणा अपने नाना, सेवानिवृत्त कर्नल रोशन लाल शर्मा से मिली. उनके पिता इंजीनियर राजेश शर्मा देश की प्रमुख विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी में रायबरेली में कार्यरत हैं. वहीं, देवांशी सेवानिवृत्त जोनल डायरेक्टर डॉ. ओपी शर्मा की पौत्री हैं, जिन्हें वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

देवांशी की सफलता पर उनके पिता राजेश शर्मा ने बताया, 'उनकी बेटी बचपन से ही वर्दी पहनकर देश सेवा करने का सपना देखती थी और उसी लक्ष्य को पाने के लिए उसने लगातार मेहनत की. आज उनकी बेटी ने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है'.

वहीं, माता नीना शर्मा ने कहा, 'अपनी बेटी को भारतीय वायुसेना की अधिकारी वर्दी में देखकर उन्हें अत्यंत गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है. देवांशी शर्मा की यह उपलब्धि न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है'.

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