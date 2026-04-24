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PM को आतंकवादी कहने पर खड़गे के खिलाफ हिमाचल में शिकायत दर्ज, भाजपा पर भड़के CM सुक्खू

मल्लिकार्जुन खड़गे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं. उन पर FIR दर्ज करके उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है. लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता पर FIR दर्ज करके उन्हें धमकाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन, कांग्रेस के नेता इन सब से डरते नहीं हैं,वे सभी कंधे से कंधा मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े हैं:- सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम

शिमला: कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना आतंकवादी से की, जिसके बाद से हिमाचल प्रदेश में सियासत गरमा गई है. बीते दिन हिमाचल भाजपा के मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने धर्मशाला पुलिस थाने में खड़गे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराया. वहीं, अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है. उन्होंने खड़गे के खिलाफ शिकायत करने को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

बीजेपी ने खड़गे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

गौरतलब है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर बीते दिन हिमाचल भाजपा के मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने धर्मशाला पुलिस थाने में खड़गे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं, विश्व चक्षु ने थाना प्रभारी धर्मशाला से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर हमला न कर सके. चक्षु ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हताशा में अमर्यादित भाषा पर उतर आई है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा.

विश्व चक्षु ने शिकायत में कहा, '21 अप्रैल 2026 को चेन्नई में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान खड़गे ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी पार्टी बराबरी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती. यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान और 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है. ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान से समाज में वैमनस्य, नफरत और अराजकता फैल सकती है. जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है'.

केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही भाजपा

वहीं, महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा के प्रदर्शन पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा. सीएम सुखविंदर ने कहा कि हिमाचल बीजेपी की हालत 'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' जैसे हो गई हैं. इस प्रदर्शन से साफ होता है कि भाजपा महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहती है, जो 2023 में ही पारित हो गया. हिमाचल भाजपा केवल राजनीति कर रही है. आपदा के समय और आरजी बंद होने को लेकर भाजपा ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महिला आरक्षण बिल पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

बता दें कि शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया. वहीं, कमला नेहरू हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अलग बनाए गए हैं. कमला नेहरू अस्पताल से केवल स्त्री रोग विभाग को आईएमसी शिफ्ट किया जा रहा है. इससे महिलाओं को आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी. कमला नेहरू अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और उसे भी बदलने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है.

पंचायत चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतरे, कांग्रेस पार्टी सबके साथ

वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह से अलग रहने के संकेत दिए हैं. शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, 'पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है. प्रत्याशी मैदान में उतरे और अपना भाग्य आजमाएं. कांग्रेस पार्टी सबके साथ है'. वहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रदेश में प्रधान और बीडीसी के चुनाव कोई भी लड़ सकता है. चुनाव पार्टी सिंबल के आधार पर नहीं है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है.

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