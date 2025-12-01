ETV Bharat / bharat

हिमाचल में राधे-राधे बोलने पर 'सियासी बवाल', कहां और कैसे हुई इसकी शुरुआत

सीएम सुक्खू का बच्चों के साथ मुलाकात का एक वीडियो विवाद का कारण बन गया. अब इस पर बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने हैं.

हिमाचल में राधे-राधे बोलने पर 'सियासी बवाल'
हिमाचल में राधे-राधे बोलने पर 'सियासी बवाल' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 3:06 PM IST

शिमला: सीएम सुक्खू एक वीडियो में बच्चों से बातचीत करते हुए राधे राधे कहने को लेकर सवाल पूछते है. इस पर अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू घिरे हुए हैं. बीजेपी उनपर लगातार हमलावर बनी हुई है और उनपर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है. कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी उन पर इसे लेकर एक टिप्पणी की है.

दरअसल इन दिनों धर्मशाला में हिमाचल का शीतकालीन सत्र चल रहा है. शुक्रवार को सुबह सुबह मुख्यमंत्री धर्मशाला के एथलेटिक्स स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे बच्चों से मिलने पहुंचते हैं. इस दौरान बच्चे उनके पांव छूते हैं और राधे-राधे कहकर अभिवादन करते हैं. इस पर मुख्यमंत्री बच्चों से बड़े हल्के अंदाज में पूछते हैं कि 'राधे-राधे या नमस्कर?' जवाब में बच्चे फिर कहते हैं 'राधे-राधे' इसके बाद सीएम बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं कि 'राधे राधे क्यों बोलते है?' इसके बाद सीएम प्रैक्टिस कर रहे बच्चों के कोच से उनके प्रदर्शन के बारे में बातचीत करते हैं.

बच्चों से मिलते सीएम सुक्खू (ETV Bharat)

बीजेपी ने लगाया सनातन विरोधी आरोप

बच्चों से इस संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बीजेपी के साथ अन्य लोगों ने उनपर सनातन विरोधी होने के आरोप लगा दिए. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि 'मुख्यमंत्री की सनातन विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से उजागर होती है. मुख्यमंत्री स्वयं ये बयान दे चुके हैं कि वो हिमाचल प्रदेश जैसे 97 प्रतिशत हिंदू बहुल राज्य में सनातन को हराकर सत्ता में आए हैं. ये बयान ही उनकी सोच और नीयत को उजागर करने के लिए पर्याप्त है. अब बच्चों के 'राधे-राधे' कहने पर आपत्ति जताना उसी मानसिकता की अगली कड़ी है.'

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की ये सोच केवल बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर प्रशासनिक कार्रवाई में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. पांवटा साहिब, संजौली और ऊना जैसी जगहों पर जब हिंदू विरोधी घटनाएं होती हैं तो एफआईआर पीड़ित हिंदुओं पर ही दर्ज कर दी जाती है, जबकि लव जिहाद, जबरन नमाज पढ़वाने और अन्य हिंदू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती. ये दोहरा मापदंड साफ दर्शाता है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने कहा कि 'सीएम सुक्खू को ये बात पसंद नहीं आई कि बच्चों ने राधे-राधे कहकर उनका अभिवादन किया. राधे राधे वो भावना है जो प्रेम प्रदर्शित करती है. राधे-राधे वो संस्कार हैं जो उन बच्चों को उनके टीचर और अभिभावकों ने दिए. ऐसे संस्कारी बच्चे बड़ों का राधे राधे कहकर अभिवादन करें तो बड़ों का भी दायित्व है कि वो भी उनका अभिवादन करें.'

वहीं, बीजेपी के हिमाचल मीडिया सह संयोजक ने कहा कि 'बच्चों ने सीएम को राधे राधे कहकर पुकारा और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पूछा कि क्यों राधे राधे बोल रहे हैं. इससे लगता है कि मुख्यमंत्री सनातन के प्रति कोई भावना रखते हैं.'

आज सीएम ने मंच से लगाया राधे-राधे और जय श्री राम का नारा

वहीं, आज मुख्यमंत्री धर्मशाला में 'चिट्टा मुक्त हिमाचल वॉकथॉन' के आयोजन पर मंच से राधे-राधे, जय श्रीराम और भारत माता के नारे लगाते नजर आए. मंच पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद थी. वॉकथॉन का आयोजन होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने पूरे मामले पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया. सीएम ने कहा कि 'मेरी बात को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. मैं बच्चों से मिलने गया था, तो उनसे सिर्फ यह जानना चाहा कि वो ‘राधे-राधे’ बोल रहे हैं इसका क्या अर्थ है, लेकिन बीजेपी ने अर्थ शब्द नहीं बताया और वीडियो काट कर गलत ढंग से पेश किया. राम मंदिर के समय केंद्र ने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी दी थी. हमारी सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी दी थी.'

सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि बीजेपी को सनातन धर्म की राजनीति करने का हक नहीं है, क्योंकि सनातन की परिभाषा कर्म, सेवा और दीन-दुखियों की मदद में है, न कि वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल करने में.

बीजेपी ने मुख्यमंत्री के राधे-राधे कहने को बताया सनातन की जीत

वहीं, सीएम के मंच से राधे राधे बोलने के बाद बीजेपी ने फिर सीएम पर पलटवार किया. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि 'मासूम बच्चों ने सीएम के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद देने के बजाय उनके धार्मिक अभिवादन पर सवाल खड़े कर दिए. वही मुख्यमंत्री मात्र एक दिन के भीतर एक जनसभा में “राधे-राधे”, “जय श्री राम” और “वंदे मातरम” के नारे लगाते हुए नजर आए. यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि हिमाचल प्रदेश और देश के सनातनी समाज की जनभावनाओं के दबाव में मुख्यमंत्री को अपनी भाषा और रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह सीधे तौर पर सनातन की जीत और सनातन विरोधी मानसिकता की हार को दर्शाता है.'

संदीपनी भारद्वाज ने आगे कहा कि जनता की भावना के सामने मुख्यमंत्री को एक रात में अपने विषय बदलने पड़े हैं. ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं के सम्मान का प्रश्न है. भाजपा सनातन मूल्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी प्रकार के अपमान को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी साधा निशाना

वहीं, कथावाचक देवकीनंदन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि 'एक प्रदेश का मुखिया बच्चों को यह कहने से रोकते हैं कि तुम राधे-राधे क्यों बोलते हो. बच्चों को राधे राधे बोलने वाला भी सनातनी है. हम भारत में ही रहे रहे है? ये भारत ही है? जबकि हिमाचल देवभूमि हैं. आपको नहीं बोलना है तो मत बोलिये, लेकिन बच्चों को तो मत रोकिए.'

