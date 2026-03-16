हिमाचल में देश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने की तैयारी, सरकार और NDDB ने मिलाया हाथ
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, अब प्रदेश के डिपुओं में राशन की सेहत भी सुधरेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 5:19 PM IST
शिमला: हिमाचल में डेयरी क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बाद अब प्रदेश के लोगों को 'हिम' ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद उपलब्ध होंगे. इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्थानीय और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए पशुपालकों की आय बढ़ाना भी है.
हिमाचल में देश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने की तैयारी
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "हम देश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे हम किस तरह का भोजन करते हैं. इसमें किस तरह के पोषक तत्व उपलब्ध और किस तरह की इसमें गुणवत्ता है. इस पर हमने अध्ययन किया है. जब हम राज्य की न्यूट्रीशन पॉलिसी लाएंगे, इससे जानकारी लगेगी कि डिपुओं में उपलब्ध हो रहा राशन पोषक तत्व से कितना भरपूर है या इसे केवल पेट भरने के लिए ही खा रहे हैं. इसको लेकर पॉलिसी का स्वरूप तैयार हो रहा है."
NDDB के साथ MoU साइन
CM सुक्खू की मौजूदगी में हिमाचल सरकार ने शिमला में सोमवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए. इस MoU के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड प्रदेश के डेयरी क्षेत्र के विकास में सहयोग करेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस MoU पर जल्द काम शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डेयरी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार का बड़ा साधन बनेगा. उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पाद लोगों को 'हिम' नाम से उपलब्ध कराए जाएंगे.
LPG को लेकर ये बोले सीएम
वहीं, मौसम खराब होने से अटल टनल रोहतांग में फंसे पर्यटकों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि, पर्यटक हमारे मेहमान हैं और 'अतिथि देवो भव' की भावना के साथ काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि DC कुल्लू को निर्देश दिए जाएंगे कि फंसे हुए सैलानियों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला जाए. इसके अतिरिक्त LPG की उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द कमर्शियल LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है. इसके लिए केंद्र सरकार से डोमेस्टिक और कमर्शियल LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाने की मांग भी की जाएगी.
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