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दलबदल कानून में अयोग्य घोषित माननीयों को नहीं मिलेगी पेंशन, सीएम सुक्खू ने पेश किया बिल, बताया संवैधानिक पाप

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को सदन के पटल पर एक अहम बिल पेश किया. इस अमेंडमेंट बिल यानी संशोधन विधेयक के अनुसार दलबदल कानून में अयोग्य घोषित किए गए माननीयों यानी विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी. बिल के पास होने के बाद कानून बनने पर ऐसे विधायक पेंशन से वंचित हो जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि पूर्व में हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के समय ऐसी सियासी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि कुछ विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था. खैर, मौजूदा विषय ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है.

इसके प्रावधानों के अनुसार दलबदल जैसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए ये बिल लाया गया है. साथ ही बिल का मकसद जनादेश की रक्षा बताया गया है. कहा गया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के सरंक्षण के लिए और दलबदल जैसे संवैधानिक पाप यानी सिन के निवारण के उद्देश्य से संशोधन करना जरूरी था. बड़ी बात ये है कि बिल के पास होने पर हिमाचल की 14वीं विधानसभा अथवा इसके बाद सदन के लिए चुन कर आने वाले माननीय यानी विधायक इस अमेंडिड बिल से उपजे कानून के दायरे में आएंगे.

क्या कहता है संशोधन विधेयक?

किसी भी सदन के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल कानून में अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है. देश के संविधान की इसी अनुसूची के प्रावधानों में अयोग्य होने पर राज्य के विधायकों की पेंशन को लेकर उक्त संशोधन लागू होगा. सदन में पेश बिल के उद्देश्यों में कहा गया है कि प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के भत्तों व पेंशन के नियमों में दल-बदल को हतोत्साहित करने के लिए नियमों को शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में जनादेश की रक्षा व लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए कानून में यह प्रावधान किया जा रहा है.