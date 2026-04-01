ETV Bharat / bharat

दलबदल कानून में अयोग्य घोषित माननीयों को नहीं मिलेगी पेंशन, सीएम सुक्खू ने पेश किया बिल, बताया संवैधानिक पाप

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को सदन के पटल पर एक अहम बिल पेश किया. इस अमेंडमेंट बिल यानी संशोधन विधेयक के अनुसार दलबदल कानून में अयोग्य घोषित किए गए माननीयों यानी विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी. बिल के पास होने के बाद कानून बनने पर ऐसे विधायक पेंशन से वंचित हो जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि पूर्व में हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के समय ऐसी सियासी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि कुछ विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था. खैर, मौजूदा विषय ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है.

इसके प्रावधानों के अनुसार दलबदल जैसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए ये बिल लाया गया है. साथ ही बिल का मकसद जनादेश की रक्षा बताया गया है. कहा गया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के सरंक्षण के लिए और दलबदल जैसे संवैधानिक पाप यानी सिन के निवारण के उद्देश्य से संशोधन करना जरूरी था. बड़ी बात ये है कि बिल के पास होने पर हिमाचल की 14वीं विधानसभा अथवा इसके बाद सदन के लिए चुन कर आने वाले माननीय यानी विधायक इस अमेंडिड बिल से उपजे कानून के दायरे में आएंगे.

क्या कहता है संशोधन विधेयक?

किसी भी सदन के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल कानून में अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है. देश के संविधान की इसी अनुसूची के प्रावधानों में अयोग्य होने पर राज्य के विधायकों की पेंशन को लेकर उक्त संशोधन लागू होगा. सदन में पेश बिल के उद्देश्यों में कहा गया है कि प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के भत्तों व पेंशन के नियमों में दल-बदल को हतोत्साहित करने के लिए नियमों को शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में जनादेश की रक्षा व लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए कानून में यह प्रावधान किया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है. दो साल पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की थी. सदन में प्रचंड बहुमत होने के बावजूद हिमाचल से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था. भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे. चूंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान उस समय बजट सेशन जारी था, लिहाजा क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सदस्यों को पार्टी ने विनियोग विधेयक पर मतदान के समय मौजूद रहने को व्हिप जारी किया था. पार्टी व्हिप के बावजूद कांग्रेस सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रहे. लिहाजा इन्हें व्हिप की अवहेलना पर सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया.

इसके बाद हिमाचल में उपचुनाव में कांग्रेस से भाजपा में गए सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल व आशीष शर्मा चुनाव जीत गए. वहीं, अयोग्य घोषित किए गए गगरेट से निर्वाचित चैतन्य शर्मा, कुटलैहड़ के देवेंद्र भुट्टो, लाहौल के रवि ठाकुर, देहरा के होशियार सिंह ठाकुर, नालागढ़ से केएल ठाकुर व सुजानपुर के राजेंद्र राणा चुनाव हार गए. दिलचस्प रूप से उक्त नेताओं में से चैतन्य शर्मा व देवेंद्र भुट्टो पहली-पहली बार निर्वाचित हुए थे, लिहाजा अयोग्य करार देने के बाद वे पेंशन से वंचित रहेंगे.

चूंकि राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, होशियार सिंह व केएल ठाकुर पहले भी विधायक रहे हैं, लिहाजा उनकी केवल एक कार्यकाल (जिसमें वे बाद में अयोग्य करार दिए गए) की पेंशन से वंचित होंगे. अब स्थिति ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया है. इसके पास होने के बाद राज्यपाल की अनुमति के बाद ये लागू होगा.

ये भी पढ़ें: कर्ज कथा: फरवरी में लिया था 1030 करोड़ कर्ज, हर साल पड़ेगा 79.21 करोड़ ब्याज, जानिए, सुक्खू सरकार ने कहां से लिया कितना लोन?

TAGGED:

WHO MLAS NOT GET PENSION
HIMACHAL MLAS PENSION BILL
HP MLA PENSION AMENDMENT BILL
ANTI DEFECTION LAW
CM SUKHU INTRODUCED BILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.