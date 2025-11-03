ETV Bharat / bharat

स्टालिन ने पीएम को तमिलनाडु में बिहार वाली टिप्पणी दोहराने की चुनौती दी, कहा DMK 2026 में सत्ता बरकरार रखेगी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएम मोदी पर हमला किया, कहा कि झूठा प्रचार या राजनीतिक डीएमके को अगली सरकार बनाने से नहीं रोक सकता.

CM STALIN CHALLENGES PM MODI
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें चुनौती दी कि वह बिहार में जो कहा उसे तमिलनाडु में दोहराएं. साथ ही कहा कि कोई भी झूठा प्रचार या राजनीतिक हेरफेर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को 2026 में राज्य में अगली सरकार बनाने से नहीं रोक सकता.

मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी धर्मपुरी में डीएमके सांसद ए. मणि के परिवार के एक सदस्य के विवाह समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए की. इससे पहले मुख्यमंत्री स्टालिन चेन्नई से एक निजी विमान से सलेम गए और समारोह में शामिल होने तथा जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए कार से धर्मपुरी गए.

अपने संबोधन के दौरान, मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारत के चुनाव आयोग पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से एक दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया को लागू करने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले वास्तविक मतदाताओं, खासकर भाजपा विरोधी माने जाने वाले मतदाताओं को हटाना है.

उन्होंने कहा, 'इस लोकतंत्र-विरोधी कदम को रोकने के लिए, हमने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और एसआईआर की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची का पूर्ण पुनरीक्षण करने का चुनाव आयोग का निर्णय वैध मतदाताओं को हटाने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है.'

मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा कि बिहार में भी पहले यही हथकंडा अपनाया गया था, जहाँ लाखों वास्तविक मतदाताओं को कथित तौर पर सूची से हटा दिया गया था. उन्होंने बताया कि इस विवादास्पद प्रक्रिया का विरोध सबसे पहले तमिलनाडु से हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के विपक्षी नेता ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, 'कानूनी मामला दर्ज होने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया.' अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने उन पर 'दोहरा खेल खेलने' और 'भाजपा के साथ संबंधों के कारण चुनाव आयोग से डरने' का आरोप लगाया.

उन्होंने आगे कहा कि जहाँ बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में रोजी-रोटी और सम्मान मिला है, वहीं प्रधानमंत्री चुनावी फायदे के लिए बिहार में राजनीतिक नाटक कर रहे हैं.' मुख्यमंत्री स्टालिन ने राजनीतिक चुनौती देते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री को तमिलनाडु आकर वही बयान देने चाहिए जो उन्होंने बिहार में दिए थे.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे खिलाफ चाहे जितने भी झूठ फैलाए जाएँ, जनता यह सुनिश्चित करेगी कि 2026 में एक बार फिर द्रमुक के नेतृत्व वाली सरकार बने.'

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: CM स्टालिन ने SIR के खिलाफ बुलाई बैठक, सभी दलों से शामिल होने का आह्वान

