ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की घोषणा, TAPS में क्या खास है, जानें

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हुए नई पेंशन योजना लागू की है, जिसक नाम 'तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम' है.

CM Stalin announces Tamil Nadu assured pension scheme TAPS for govt employees
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 5:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार नई 'तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (TAPS)' लागू करने का आदेश दिया है, जो पुरानी पेंशन स्कीम जैसे ही फायदे देगी. इस तरह राज्य सरकार ने 20 साल पुरानी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की मांग को पूरा कर दिया है.

तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों और टीचरों के संगठन, जिसमें JACTO-GEO भी शामिल है, जो अलग-अलग यूनियनों का एक संघ है, कई वर्षों से पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी सिलसिले में, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था कि अगर DMK सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा. चुनाव बाद डीएमके की सरकार बनी, लेकिन सत्ता में आने के साढ़े चार साल बाद भी उनसे वादा पूरा नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारियों और टीचरों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

JACTO-GEO ने ऐलान किया था कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई, तो वे 2026 के चुनावों में DMK के खिलाफ खड़े होंगे, और अपनी मांगों को लेकर 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे. इस तनावपूर्ण स्थिति में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को गारंटीड पेंशन स्कीम को लागू करने का आदेश दिया.

तमिलनाडु सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया-
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, जो COVID-19 महामारी के कारण रोक दी गई थी, उसे 2022 से केंद्र सरकार के बराबर कर दिया गया है, और बिना किसी देरी के दिया जा रहा है.

सरकारी कर्मचारियों और टीचरों की मांग मानते हुए, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी कमाई हुई छुट्टी (earned leave) सरेंडर करके कैश में लेने का तरीका फिर से शुरू कर दिया है.

इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों की भलाई और उम्मीदों, राज्य की वित्तीय स्थिति, और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भविष्य में बिना किसी रुकावट के नियमित सैलरी और पेंशन मिले, जैसे अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान से सोचने के बाद, सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है जो सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन और दूसरे फायदे देती है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 'तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम' नाम की एक नई स्कीम लागू करने का आदेश दिया है, जिससे कई फायदे मिलेंगे.

नई पेंशन स्कीम में क्या है?

  • राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी महीने की सैलरी का 50% एश्योर्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
  • 50% की एश्योर्ड पेंशन देने के लिए, तमिलनाडु सरकार कर्मचारियों के 10% योगदान के अलावा, पेंशन फंड के लिए जरूरी अतिरिक्त फंडिंग देगी.
  • 50% एश्योर्ड पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को हर छह महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलेगी, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर है.
  • अगर किसी पेंशभोगी की मौत हो जाती है, तो उन्हें मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के तौर पर उनके पहले से नॉमिनेट किए गए परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा.
  • सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर या सर्विस के दौरान मौत होने पर, उनकी सर्विस के समय के आधार पर 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी दी जाएगी.
  • नई एश्योर्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद, उन सभी अधिकारियों को मिनिमम पेंशन दी जाएगी जो पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड पूरा किए बिना रिटायर हो जाते हैं.
  • विशेष अनुकंपा पेंशन (Special compassionate pension) उन लोगों को दी जाएगी जो अंशदायी पेंशन योजना के तहत सर्विस में आए थे और नई तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के लागू होने से पहले के बीच के समय में बिना पेंशन के रिटायर हुए थे.

बयान में कहा गया है कि इस स्कीम को शुरू करने से तमिलनाडु सरकार को पेंशन फंड में 13,000 करोड़ रुपये और देने होंगे. इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार को अपने हिस्से के तौर पर हर साल लगभग 11,000 करोड़ रुपये देने होंगे. यह अंशदान राशि हर साल कर्मचारियों की सैलरी के आधार पर और बढ़ेगी. हालांकि, तमिलनाडु सरकार गंभीर वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रही है.

तमिलनाडु सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "सरकारी कर्मचारियों और टीचरों की भलाई और उनके परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और लंबे दृष्टिकोण और व्यावहारिक संभावना के साथ, यह स्कीम, जो सरकारी कर्मचारियों और टीचरों की 20 साल पुरानी मांग को पूरा करने और उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के बराबर पेंशन और आर्थिक लाभ दिलाने के लिए लागू की जा रही है, इसका सरकारी कर्मचारियों और टीचरों को एकमत से स्वागत करना चाहिए, और उन्हें इसे लागू करने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए."

यह भी पढ़ें- 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की घोषणा, कांग्रेस 8 जनवरी से शुरू करेगी देशव्यापी आंदोलन

TAGGED:

OLD PENSION SCHEME
TAMIL NADU ASSURED PENSION SCHEME
TAPS PENSION SCHEME
NEW PENSION SCHEME IN TAMIL NADU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.