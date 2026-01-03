ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की घोषणा, TAPS में क्या खास है, जानें

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ( ETV Bharat )

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार नई 'तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (TAPS)' लागू करने का आदेश दिया है, जो पुरानी पेंशन स्कीम जैसे ही फायदे देगी. इस तरह राज्य सरकार ने 20 साल पुरानी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की मांग को पूरा कर दिया है. तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों और टीचरों के संगठन, जिसमें JACTO-GEO भी शामिल है, जो अलग-अलग यूनियनों का एक संघ है, कई वर्षों से पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी सिलसिले में, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था कि अगर DMK सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा. चुनाव बाद डीएमके की सरकार बनी, लेकिन सत्ता में आने के साढ़े चार साल बाद भी उनसे वादा पूरा नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारियों और टीचरों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. JACTO-GEO ने ऐलान किया था कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई, तो वे 2026 के चुनावों में DMK के खिलाफ खड़े होंगे, और अपनी मांगों को लेकर 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे. इस तनावपूर्ण स्थिति में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को गारंटीड पेंशन स्कीम को लागू करने का आदेश दिया. तमिलनाडु सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया-

महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, जो COVID-19 महामारी के कारण रोक दी गई थी, उसे 2022 से केंद्र सरकार के बराबर कर दिया गया है, और बिना किसी देरी के दिया जा रहा है. सरकारी कर्मचारियों और टीचरों की मांग मानते हुए, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी कमाई हुई छुट्टी (earned leave) सरेंडर करके कैश में लेने का तरीका फिर से शुरू कर दिया है.