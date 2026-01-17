बैल पकड़ो... सरकारी नौकरी पाओ! तमिलनाडु के सीएम ने पोंगल पर की बड़ी घोषणा

बैल पकड़ो... सरकारी नौकरी पाओ! तमिलनाडु के सीएम ने पोंगल पर की बड़ी घोषणा
CM स्टालिन 'अलंगनल्लूर जल्लीकट्टू' देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए.
Published : January 17, 2026 at 2:02 PM IST
चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को घोषणा किया कि जो जल्लीकट्टू खिलाड़ी सबसे अधिक बैलों पर काबू पाकर शानदार प्रदर्शन करेंगे, उन्हें पशुपालन विभाग की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. यह घोषणा उन्होंने विश्व प्रसिद्ध 'अलंगनल्लूर जल्लीकट्टू' के दौरान की. अलंगनल्लूर का यह आयोजन इस सीजन की आखिरी और सबसे प्रतिष्ठित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता है.
मुख्यमंत्री इस पारंपरिक खेल को देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों (बैल काबू करने वालों) को पुरस्कार प्रदान किए. उन्होंने उन बैलों के मालिकों को भी सम्मानित किया जिनके बैल बिना पकड़े गए कुशलता से मैदान से बाहर निकल गए. उन्हें मुख्यमंत्री ने सोने की अंगूठियां भेंट कीं.
इस अवसर पर बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के इस पारंपरिक खेल को प्रत्यक्ष देखना एक रोमांचक अनुभव था. उन्होंने जल्लीकट्टू और इससे जुड़े लोगों की सहायता के लिए दो बड़ी पहलों की भी घोषणा की.
- पहली घोषणा में उन्होंने बताया कि अलंगनल्लूर में 2 करोड़ की लागत से एक विशेष उच्च गुणवत्ता वाला पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित किया जाएगा. यह अस्पताल जल्लीकट्टू के बैलों की उचित चिकित्सा देखभाल और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करेगा.
- दूसरी घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो खिलाड़ी पारंपरिक जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सबसे अधिक बैलों को काबू करेंगे, उन्हें पशुपालन विभाग में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा.
17 जनवरी की प्रतियोगिता में, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मुख्यमंत्री द्वारा एक हुंडई कार भेंट की जाएगी. दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को एक मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को एक इलेक्ट्रिक बाइक इनाम में दी जाएगी.
इसी तरह, बैल मालिकों के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की गई है. सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले बैल के मालिक को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की ओर से एक ट्रैक्टर दिया जाएगा. जल्लीकट्टू आयोजन समिति के अनुसार, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले बैलों के मालिकों को क्रमशः एक मोटरसाइकिल और एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी.
इन घोषणाओं का खिलाड़ियों और दर्शकों ने ज़ोरदार स्वागत किया. इसे तमिलनाडु के पारंपरिक खेल के प्रतिभागियों को आधिकारिक पहचान देने और उन्हें समर्थन देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. कार्यक्रम में कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे.
