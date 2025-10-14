ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: CM सिद्धारमैया ने सरकारी स्थानों पर RSS की गतिविधियों की समीक्षा के आदेश दिए

मंत्री प्रियांक खड़गे के आग्रह पर कर्नाटक में सिद्धारमैया ने आरएसएस की गतिविधियों की समीक्षा करने का आदेश मुख्य सचिव को दिये.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 11:22 AM IST

Updated : October 14, 2025 at 6:23 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सरकारी स्थलों पर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की समीक्षा करें. उनका यह बयान मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा तमिलनाडु द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए कर्नाटक में भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाने का आग्रह करने वाले एक पत्र के बाद आया है.

सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, 'आरएसएस संगठन अपनी गतिविधियों के लिए सरकारी स्थानों का उपयोग कर रहा है. मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक पत्र लिखकर कहा है कि चूंकि तमिलनाडु में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए इसे यहां भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे सरकारी स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध के संबंध में तमिलनाडु द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करें और उसकी समीक्षा करें.'

यह कदम कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह करने के बाद उठाया गया है. उन्होंने संगठन पर युवा दिमागों का ब्रेनवॉश करने और संविधान के खिलाफ दर्शन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

उन्होंने आरएसएस की आलोचना करते हुए कहा, 'हिंदू खतरे में है, बच्चा ज्यादा पैदा करो', फिर भी इसके सदस्य कुंवारे हैं. वे शादी क्यों नहीं कर सकते और जो उपदेश देते हैं, उसका पालन क्यों नहीं कर सकते?'

एएनआई से बात करते हुए, खड़गे ने कहा, 'मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. आरएसएस की गतिविधियाँ युवाओं का ब्रेनवॉश करती हैं, जिससे देश या समाज को कोई फायदा नहीं हो रहा है. मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे आरएसएस की गतिविधियों या उनकी बैठकों की अनुमति न दें, यहाँ तक कि पुरातात्विक मंदिरों या सरकारी मंदिरों में भी नहीं.'

उन्हें निजी घरों में ऐसा करने दीजिए. हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरकारी मैदान का इस्तेमाल उनके बड़े पैमाने पर ब्रेनवॉश करने के लिए नहीं कर सकते. अगर यह दर्शन इतना ही अच्छा होता तो भाजपा नेताओं के बच्चे इसमें शामिल क्यों नहीं होते? कितने भाजपा नेताओं के बच्चों ने त्रिशूल दीक्षा ली है?

कितने भाजपा नेताओं के बच्चे गौरक्षक और धर्म रक्षक हैं? कितने भाजपा नेताओं के बच्चे किसी सांप्रदायिक दंगे के दौरान खुलकर सामने आते हैं? आरएसएस का दर्शन केवल गरीबों के लिए है. इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल में वाल्मीकि समुदाय के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर भी बात की. समुदाय के एक विधायक के इस्तीफे के बाद संभावित कैबिनेट पद के बारे में सवालों के जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि आगामी कैबिनेट फेरबदल के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा.

सिद्धारमैया ने कहा, 'आने वाले दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल के संदर्भ में इस बात पर विचार किया जाएगा कि वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए या नहीं.' सिद्धारमैया ने सोमवार को अपने सभी मंत्रिमंडल सहयोगियों के लिए एक रात्रिभोज बैठक का आयोजन किया. यह बैठक राज्य में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने से कुछ हफ्ते पहले हुई.

हालांकि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी, कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि रात्रिभोज बैठक का एकमात्र एजेंडा बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी), जिला पंचायत (जेडपी) और तालुक पंचायत (टीपी) चुनाव थे.

यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रियों के प्रदर्शन पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि बैठक में ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया. यह बैठक कांग्रेस के भीतर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा यह दावा किए जाने की पृष्ठभूमि में हुई कि वे ही मुख्यमंत्री होंगे. राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे.

कई दौर की चर्चा के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना. उस समय ऐसी खबरें थीं कि शिवकुमार अपने और सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद के रोटेशन के बाद इस फैसले पर सहमत हो गए थे. हालाँकि, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया.

कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवकुमार के समर्थकों को इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से रोकने के लिए नोटिस जारी करके उनके दावों को दबा दिया. इसके अलावा, कर्नाटक के प्रभारी पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी इन अटकलों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कई मौकों पर कह चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री के रूप में अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं. डीके शिवकुमार ने किसी भी कांग्रेस नेता को पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की सार्वजनिक रूप से सराहना करने से भी आगाह किया. उन्होंने यह भी कहा कि वह इस संबंध में पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे.

