'असम CM हिमंत बिस्वा सरमा खुद को डॉन समझते हैं' : विधायक अमीनुल इस्लाम

गुवाहाटी (असम) : गुवाहाटी हाई कोर्ट के उनके हिरासत में रखने के आदेश को रद्द करने और रिहा करने का आदेश देने के कुछ दिनों बाद, अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के विधायक अमीनुल इस्लाम ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा खुद को असम का "राजा" या "डॉन" समझते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पिछली सभी हिरासत गैर-कानूनी थीं और बदले की भावना से की गई थीं.

विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा, "यह मौजूदा भाजपा सरकार का किया गया अत्याचार है, और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा खुद को राजा समझते हैं. और राज्य का डॉन. वह कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे, वह कुछ भी कर सकते हैं. बिना किसी वजह के, बिना किसी सही वजह के, उन्होंने मुझे इस साल 14 मई को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले, मुझे नगांव सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस के तहत गिरफ्तार किया गया था, और यह केस पहलगाम हमले के बारे में मेरे बयान के लिए था."

मेरे बयान की जांच करने के बाद, नगांव कोर्ट ने मुझे 15 दिनों के अंदर जमानत दे दी. लेकिन उस दिन, राज्य सरकार ने मुझे रिहा करने से मना कर दिया और एक ऑर्डर जारी किया कि मुझे एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाए, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता, तो सामाजिक शांति बनी नहीं रहती.

उन्होंने कहा, "लेकिन यह सिर्फ राज्य सरकार का बदला था क्योंकि मैंने पिछले बजट सेशन में इसकी बहुत कड़ी आलोचना की थी."