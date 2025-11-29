ETV Bharat / bharat

'असम CM हिमंत बिस्वा सरमा खुद को डॉन समझते हैं' : विधायक अमीनुल इस्लाम

असम के अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि सीएम सरमा खुद को असम का डॉन समझते हैं.

विधायक अमीनुल इस्लाम (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 3:36 PM IST

गुवाहाटी (असम) : गुवाहाटी हाई कोर्ट के उनके हिरासत में रखने के आदेश को रद्द करने और रिहा करने का आदेश देने के कुछ दिनों बाद, अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के विधायक अमीनुल इस्लाम ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा खुद को असम का "राजा" या "डॉन" समझते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पिछली सभी हिरासत गैर-कानूनी थीं और बदले की भावना से की गई थीं.

विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा, "यह मौजूदा भाजपा सरकार का किया गया अत्याचार है, और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा खुद को राजा समझते हैं. और राज्य का डॉन. वह कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे, वह कुछ भी कर सकते हैं. बिना किसी वजह के, बिना किसी सही वजह के, उन्होंने मुझे इस साल 14 मई को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले, मुझे नगांव सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस के तहत गिरफ्तार किया गया था, और यह केस पहलगाम हमले के बारे में मेरे बयान के लिए था."

मेरे बयान की जांच करने के बाद, नगांव कोर्ट ने मुझे 15 दिनों के अंदर जमानत दे दी. लेकिन उस दिन, राज्य सरकार ने मुझे रिहा करने से मना कर दिया और एक ऑर्डर जारी किया कि मुझे एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाए, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता, तो सामाजिक शांति बनी नहीं रहती.

उन्होंने कहा, "लेकिन यह सिर्फ राज्य सरकार का बदला था क्योंकि मैंने पिछले बजट सेशन में इसकी बहुत कड़ी आलोचना की थी."

इस्लाम ने अपनी रिहाई पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का आभार जताया. उन्होंने कहा, "कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिरासत आदेश गैर-कानूनी था और मुझे बिना किसी सही वजह के गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था, और उन्होंने सरकार को मुझे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया."

इससे पहले, एआईयूडीएफ विधायक अशरफुल हुसैन ने गुरुवार को असम सरकार की आलोचना की, जब एक कोर्ट ने पार्टी के विधायक अमीनुल इस्लाम को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया.

हुसैन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक मकसद के लिए एनएसए का गलत इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा, "कोर्ट ने एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम को एनएसए कस्टडी से रिहा करने का आदेश दिया है. असम सरकार एनएसए का गलत इस्तेमाल कर रही है."

हुसैन ने कहा कि कोर्ट का फैसला पार्टी के इस स्टैंड को और मजबूत करता है कि हिरासत गलत था. उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों या नागरिकों के ख़िलाफ कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए.

