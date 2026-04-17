सीएम सम्राट चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार, 1700KM दूर से खींच लाई बिहार पुलिस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है. उसे पुलिस ने दूसरे राज्य से दबोच लिया है. पढ़ें पूरी खबर-
Published : April 17, 2026 at 2:40 PM IST
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पटना से 1700 किलोमीटर दूर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी वहां पर छिपकर रह रहा था. पुलिस ने कहा कि धमकियां सीधे मुख्यमंत्री या उनके ऑफिस या किसी सीनियर सरकारी अधिकारी को नहीं दी गई थीं.
सीधे सीएम सम्राट चौधरी को दी थी धमकी : बिहार पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से साणंद इलाके में छापेमारी की जिसके बाद उसे हिरासत में लिया. आरोपी ने सीएम सम्राट चौधरी का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी थी. जिसके बाद पुलिस संग्रामपुर थाने में केस दर्ज कर उसकी तलाश में एक्टिव हो गई.
गुजरात में छिपा था आरोपी : बिहार पुलिस ने आरोपी की मोबाइल को सर्विलांस पर लेकर उसको लोकेशन को ट्रेस किया. आरोपी की लोकेशन गुजरात के साणंद जिले में पाई गई. पुलिस ने तत्काल एक टीम को गुजरात रवाना किया और गुजरात पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की.
शेखर यादव गुजरात से गिरफ्तार : पकड़े गए आरोपी की पहचान शेखर यादव के रूप में हुई जो मूल रूप से बिहार के बांका जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोपी शेखर यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गुजरात से ही फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी.
मुंगेर एसपी ने की पुष्टि : मुंगेर के पुलिस सुपरिटेंडेंट सैयद इमरान मसूद ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया, ''दो दिन पहले, हमें अपने सोर्स से एक ऑडियो मिला जिसमें एक आदमी मुख्यमंत्री के बारे में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी वाली बातें कह रहा था. हमने ऑडियो वेरिफाई किया और आरोपी की पहचान कर ली.''
मुंगेर ला रही पुलिस : शेखर के गांव वाले घर पर उसके बूढ़े माता-पिता, बीमार पत्नी और तीन बच्चे थे. उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ सालों से गुजरात में काम कर रहा है. एसपी मसूद ने कहा, ''एक और पुलिस टीम अहमदाबाद भेजी गई. अहमदाबाद पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली. उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच है. उससे वहां पूछताछ की गई है और आगे की पूछताछ के लिए उसे मुंगेर लाया जा रहा है. फिर हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे.''
आरोपी मानसिक रूप से डिस्टर्ब : मुंगेर SP ने आगे कहा कि शेखर अपने परिवार से जुड़ी दिक्कतों की वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था. मसूद ने कहा- ''शुरुआती पूछताछ में शेखर ने बताया कि उसे एक अनजान नंबर से लगातार फ़ोन कॉल आ रहे थे, जिसके बाद वह अपना आपा खो बैठा और मुख्यमंत्री के बारे में अनचाही बातें कहने लगा.''
आरोपी ने कबूल किया गुनाह : बिहार पुलिस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से शेखर यादव को पकड़ने में सफलता पाई. शेखर यादव गुजरात में रहकर एक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी गाड़ी में काम कर रहा था और वहीं रह रहा था. आरोपी से पुलिस ने पुछताछ की तो शेखर यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.
''आरोपी ने मोबाइल फोन के जरिए धमकी दी थी, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी गुजरात से गिरफ्तार कर लिया.''- विनोद कुमार झा, थानाध्यक्ष, संग्रामपुर, मुंगेर
ट्रांजिट रिमांड पर बिहार ला रही पुलिस : फिलहाल आरोपी शेखर यादव को बिहार पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बिहार आ रही है. यहां पर लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साणंद और बिहार पुलिस ने समन्वय बनाकर काम किया और साणंद पुलिस के अधिकारी बीटी गोहिल की अगुवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था.
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