बिहार कैबिनेट विस्तार पर तस्वीर साफ! दिल्ली में अमित शाह से मिले CM सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की. चर्चा है कि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है.
Published : May 3, 2026 at 7:08 PM IST
पटना/नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं. जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से अहम मुलाकात की है. इस दौरे को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खासकर आगामी चुनाव और राज्य में संभावित संगठनात्मक और प्रशासनिक बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है. बिहार के विकास को लेकर भी सीएम ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चर्चा की है.
अमित शाह से मिले सम्राट चौधरी: मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. वैसे तो इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है लेकिन चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा है. किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना है और किसे कौन सा विभाग दिया जाना है, इस पर बातचीत हुई.
देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी से मुलाकात कर सुरक्षा, सुशासन एवं बिहार के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। pic.twitter.com/yYsYFsBWbf— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 3, 2026
सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उनके साथ जेडीयू कोटे से दो डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ली. इस तरह कैबिनेट में सीएम समेत सिर्फ तीन मंत्री हैं. अब जब बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है तो माना जा रहा है कि 4 मई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है.
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत: बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर सम्राट चौधरी ने बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विकास योजनाओं की प्रगति और संगठनात्मक मजबूती जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में राज्य में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और प्रशासनिक कसावट को लेकर भी फीडबैक साझा किया.
माननीय केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री @nityanandraibjp जी से आज नई दिल्ली में आत्मीय भेंट एवं सार्थक मुलाकात हुई।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 3, 2026
इस दौरान " विकसित भारत, समृद्ध बिहार" के विजन को लेकर सकारात्मक एवं परिणामोन्मुखी चर्चा हुई।#NewBihar #TransformingBihar #ViksitBihar pic.twitter.com/FQl073ewmd
बताया जा रहा है कि इस दौरान कैबिनेट विस्तार, संगठन में फेरबदल और आगामी रणनीति पर भी मंथन हुए हैं. पार्टी नेतृत्व ने बिहार में सरकार के कामकाज पर संतोष जताते हुए कुछ क्षेत्रों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री का यह दौरा खत्म होने के बाद बिहार लौटने पर आगे की रणनीति और संभावित फैसलों को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.
"यह दौरा आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़े फैसलों का संकेत दे सकता है. मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब राज्य में प्रशासनिक निगरानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदमों की बात की जा रही है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
मांझी और ललन सिंह से भी मिले: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अमित शाह के अलावे बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की है. सम्राट चौधरी ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मुलाकात की.
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