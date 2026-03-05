IPS अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रहा तेलंगाना, सीएम रेवंत रेड्डी ने अमित शाह से की चर्चा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के साथ अमित शाह से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
Published : March 5, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली/हैदराबादः तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के लिए और अधिक आईपीएस अधिकारियों को आवंटित करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे हैदराबाद शहर के लिए अतिरिक्त आईपीएस अधिकारियों की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के साथ अमित शाह से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
रेवंत रेड्डी ने अनुरोध किया, "राज्य गठन के बाद, पहला कैडर रिव्यू 2016 में हुआ था. 2021 में होने वाला रिव्यू टल गया और 2025 में हुआ. उस समय तेलंगाना को केवल सात आईपीएस अधिकारी आवंटित किए गए थे. इस साल फिर से कैडर रिव्यू किया जाना चाहिए. वर्तमान में तेलंगाना में केवल 83 आईपीएस अधिकारी हैं, और इस संख्या को बढ़ाकर 105 किया जाना चाहिए."
मुख्यमंत्री ने अमित शाह का ध्यान राजधानी के तहत आने वाले पिछले तीन कमिश्नरेट और अब एक नए 'फ्यूचर सिटी' कमिश्नरेट की स्थापना की ओर भी दिलाया. इन सबको देखते हुए, उन्होंने बताया कि तेलंगाना को और अधिक आईपीएस अधिकारियों की आवश्यकता है. उन्होंने केंद्र से इस पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. विशेष रूप से, उन्होंने नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए विशेष रूप से गठित 'ईगल फोर्स' की गतिविधियों और साइबर अपराधों को रोकने में 'तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो' द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में विस्तार से बताया.
बैठक में उन माओवादी नेताओं पर चर्चा की गई जो जीवन की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं और जो अभी भी छिपे हुए हैं. दोनों नेताओं ने माओवादियों के आत्मसमर्पण, पुनर्वास और अन्य संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने बताया, "इन दो वर्षों में राज्य के कुल 591 माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं. यह एक अच्छा विकास है कि हाल के दिनों में कई माओवादी नेता सामान्य जीवन जीने के लिए आगे आए हैं और उनकी सरकार उन सभी को कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है." कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शेषाद्रि, DGP शिवधर रेड्डी, खुफिया विभाग के प्रमुख विजय कुमार, SIB आईजी सुमति और अन्य अधिकारी शामिल हुए.
