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हैदराबाद: रेवंत रेड्डी आज ₹60,000 करोड़ के अमेजन डेटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे

हैदराबाद: ग्लोबल कंपनी अमेजन के लिए सरकार के मशहूर 'भारत फ्यूचर सिटी' प्रोजेक्ट के तहत एक नया डेटा सेंटर बनाने का रास्ता तैयार है. तेलंगाना सरकार ने कंपनी के विस्तार के लिए बारह साल के समय में कुल 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए अमेजन के साथ पहले ही एक समझौता कर लिया है.

राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने अमेजन के डेटा सेंटर के विस्तार के लिए भारत फ्यूचर सिटी में 202 एकड़ और चंदनवेल्ली में 98 एकड़ जमीन दी है. कंपनी को 125 करोड़ रुपये के इंसेंटिव और रियायतें दी गई हैं. यह पहल राज्य के टेक्नोलॉजी निवेश के इतिहास में एक अहम मील का पत्थर है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बुधवार को फ्यूचर सिटी में इस नए अमेजन डेटा सेंटर का शिलान्यास करने वाले हैं.

मल्टीनेशनल कंपनियां डेटा सेंटर बनाने के लिए तेलंगाना की तरफ तेजी से देख रही हैं, जो इंटरनेट इकोसिस्टम का दिल है. कॉर्पोरेट कंपनियाँ जमीन की उपलब्धता और पानी, बिजली और सड़क नेटवर्क सहित अच्छी तरह से विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हैदराबाद पर ध्यान दे रही है.

इसी ट्रेंड के तहत अमेजन ने अगले 12 सालों में तेलंगाना के लिए 60,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ कदम आगे बढ़ाया है. यह प्रोजेक्ट हैदराबाद को भारत के सबसे बड़े ‘हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स’ में से एक के तौर पर स्थापित करेगा. इसके अलावा हैदराबाद, मुंबई के बाद देश का दूसरा क्लाउड रीजन होस्ट करने के लिए तैयार है.