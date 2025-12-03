पीएम मोदी से मिले सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में आने का दिया न्योता
तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आयोजन 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में किया जाएगा. इसका लक्ष्य दुनिया भर से निवेश का आकर्षित करना है.
Published : December 3, 2025 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है. यह समिट 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित की जाएगी.
उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ग्लोबल समिट के लिए निमंत्रण दिया. सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी को ग्लोबल समिट का लोगो भी भेंट किया.
आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल समिट के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया, जिसका मकसद दुनिया भर से निवेश लाना है और हर सेक्टर को मजबूत करके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के तहत तय लक्ष्यों के मुताबिक साल 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का टारगेट रखा है.
Telangana CM, Shri @revanth_anumula and Deputy CM, Shri @Bhatti_Mallu, met PM @narendramodi today.@TelanganaCMO pic.twitter.com/XiMnpBPlFR— PMO India (@PMOIndia) December 3, 2025
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, "तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट सभी सेक्टर्स के ग्रोथ गोल्स और फ्यूचर प्लान्स को विश्लेषण करने के लिए तैयार किया गया है." समिट में पेश किया जा रहा यह विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग से सलाह और अलग-अलग सेक्टर्स के विशेषज्ञों के साथ विचार-मंथन करके तैयार किया गया है.
तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत चल रहे विकास कार्यों को पूरा समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए, सीएम रेवंत रेड्डी ने सभी लटके हुए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का अनुरोध किया.
बयान के मुताबिक, सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी से हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की मंजूरी के बारे में भी चर्चा की. मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने कुल 162.5 किमी लंबाई बढ़ाने के लिए केंद्र को पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है, और प्रधानमंत्री से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसकी अनुमानित लागत 43,848 करोड़ रुपये है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर होगा.
Met Union minister for Railways, I&B and E&IT Shri @AshwiniVaishnaw ji in the national capital to invite him for the #TelanganaRising Global Summit being conducted on December 8, 9 in Bharat Future City, Hyderabad.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) December 3, 2025
Led the delegation to invite several key leaders from the Centre… pic.twitter.com/3WTPTZwj2O
बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के उत्तरी हिस्से को मंजूरी देने की अपील की और दक्षिणी हिस्से के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री रेड्डी और पीएम मोदी के बीच बैठक के दौरान रीजनल रिंग रोड के साथ प्रस्तावित रीजनल रिंग रेल प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई.
सीएम रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए एक ज्ञापन में हैदराबाद से अमरावती होते हुए मछलीपट्टनम बंदरगाह (बंदर पोर्ट) तक 12-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और हैदराबाद से बैंगलोर हाई स्पीड कॉरिडोर को विकसित करने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने में केंद्र की मदद का अनुरोध किया. हैदराबाद से श्रीशैलम मंदिर तक बिना रुकावट ट्रांसपोर्ट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए टाइगर रिजर्व के रास्ते मन्ननूर से श्रीशैलम तक चार-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी कई मांगों में से एक था.
