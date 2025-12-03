ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी से मिले सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में आने का दिया न्योता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ( X/ @PMOIndia )

नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है. यह समिट 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित की जाएगी. उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ग्लोबल समिट के लिए निमंत्रण दिया. सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी को ग्लोबल समिट का लोगो भी भेंट किया. आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल समिट के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया, जिसका मकसद दुनिया भर से निवेश लाना है और हर सेक्टर को मजबूत करके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के तहत तय लक्ष्यों के मुताबिक साल 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का टारगेट रखा है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, "तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट सभी सेक्टर्स के ग्रोथ गोल्स और फ्यूचर प्लान्स को विश्लेषण करने के लिए तैयार किया गया है." समिट में पेश किया जा रहा यह विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग से सलाह और अलग-अलग सेक्टर्स के विशेषज्ञों के साथ विचार-मंथन करके तैयार किया गया है.