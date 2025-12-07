ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में ISRL प्रतियोगिता में शामिल हुए सलमान खान, एथलीटों का हौसला बढ़ाया

हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में ISRL प्रतियोगिता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अभिनेता सलमान खान शामिल हुए.

CM Revanth Reddy Actor Salman Khan attends Indian Supercross Racing League Competitions in hyderabad
ISRL प्रतियोगिता के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलते हुए अभिनेता सलमान खान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 3:55 PM IST

हैदराबाद: शहर के गच्चीबाउली स्टेडियम में शनिवार को हुई इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग (ISRL) प्रतियोगिता ने स्पोर्ट्स फैंस का खूब मनोरंजन किया. बाइक राइडर्स के स्टंट और रोमांचक रेस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्री श्रीधर बाबू और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी प्रतियोगिता में शामिल हुए और एथलीटों का हौसला बढ़ाया.

दिल्ली में तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि जितेंद्र रेड्डी, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, बिग रॉक्स मोटर स्पोर्ट्स के मालिक गौतम रेड्डी और आईएसआरएल के को-फाउंडर ईशान लोखंडे भी प्रतियोगिता में मौजूद थे.

हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में ISRL प्रतियोगिता के दौरान स्टंट करते हुए बाइक राइडर्स
हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में ISRL प्रतियोगिता के दौरान स्टंट करते हुए बाइक राइडर्स (ETV Bharat)

इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग प्रतियोगिता में 18,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. स्टेडियम बाइक लवर्स और सलमान खान के फैंस से भरा हुआ था. 250cc और 450cc इंटरनेशनल बाइक कैटेगरी रेस में कड़ा मुकाबला हुआ. फ्रीस्टाइल और मेट्रो क्रॉस कैटेगरी में राइडर्स ने शानदार करतब दिखाए. प्रतियोगिता में छह टीमों के 48 लोगों ने हिस्सा लिया. इसमें भारत के साथ-साथ कई देशों के लोग भी थे.

गच्चीबाउली स्टेडियम में ISRL प्रतियोगिता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अभिनेता सलमान खान शामिल हुए.
गच्चीबाउली स्टेडियम में ISRL प्रतियोगिता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अभिनेता सलमान खान शामिल हुए. (ETV Bharat)

गुजरात ट्रेल ब्लेजर्स टीम बनी चैंपियन
गुजरात ट्रेल ब्लेजर्स टीम इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बनी. बीबी रेसिंग (फ्रांस) के एंथनी बॉर्डन ने Honda CRF 450R कैटेगरी में 450cc इंटरनेशनल क्लास जीता, फ्रांस के कैल्विन ने 250cc इंटरनेशनल क्लास अब्रॉड यामाहा YZ 250 कैटेगरी में जीत दर्ज की, और बिग रॉक्स (इंडोनेशिया) के नाकामी मकारिम ने 250cc इंडिया एशिया मिक्स कैटेगरी में जीत हासिल की. आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल 21 दिसंबर को केरल में होगा.

हैदराबाद में ISRL प्रतियोगिता में शामिल हुए सलमान खान
हैदराबाद में ISRL प्रतियोगिता में शामिल हुए सलमान खान (ETV Bharat)

यंग फैंस से मिले सलमान
प्रतियोगिता में, सलमान खान ने उनसे मिलने आए बच्चों का स्वागत करने के लिए समय निकाला. उन्होंने अपने यंग फैंस से हाथ मिलाया. भारी सुरक्षा के बीच सलमान हर बच्चे से पर्सनली मिले और बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई. सलमान खान इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के ब्रांड एंबेसडर हैं. उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ऊर्जा अविश्वसनीय थी. उन्होंने इंडियन और इंटरनेशनल दोनों राइडर्स की तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इस रोमांचक खेल को बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है.

