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दिल्ली की इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना चाहतीं हैं सीएम रेखा गुप्ता, नितिन गडकरी को लिखा पत्र

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आवाजाही को सुगम बनाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में सरकार दक्षिणी दिल्ली स्थित मांडी सड़क जो लोक निर्माण विभाग के पास है, उसे केंद्र सरकार को सौंपना चाहती है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दक्षिण दिल्ली की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'मांडी रोड' को राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) घोषित करने और इसके विकास का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपने का आग्रह किया है.

रणनीतिक रूप से अहम है 8.8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में मंडी रोड का उल्लेख करते हुए लिखा है कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा यह मार्ग दिल्ली-एनसीआर के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन कॉरिडोर है. यह सड़क छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास मेहरौली-गुरुग्राम रोड (NH-148A) को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जोड़ती है. यह न केवल दिल्ली और पड़ोसी आर्थिक केंद्रों गुरुग्राम व फरीदाबाद के बीच एक जीवनरेखा के रूप में कार्य करती है, बल्कि अंतरराज्यीय यातायात के सुचारू संचालन में भी इसकी बड़ी भूमिका है.

विकास के लिए एकीकृत योजना की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस सड़क का आधुनिकीकरण वक्त की मांग है. उन्होंने यूटीपैक (UTTIPEC) की 68वीं बैठक का उल्लेख करते हुए बताया कि 27 सितंबर, 2023 को ही इस मार्ग की अहमियत को स्वीकार करते हुए इसके चौड़ीकरण और व्यापक विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. सीएम ने तर्क दिया कि इस सड़क की रणनीतिक स्थिति और भविष्य में बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए इसे NHAI के अधिकार क्षेत्र में लाना अनिवार्य है.

आम जनता को होगा सीधा लाभ