ETV Bharat / bharat

सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर दिवाली की दी शुभकामनाएं, तो मंत्री ने पेड़ लगाने की अपील की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से सीएम ने की मुलाकात ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री ने राजधानी के लोगों से अनुरोध किया है कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें. उन्होंने कहा कि देश की राजधानी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है.

नई दिल्ली: दीपावली के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी. इसके साथ ही उन्होंने दीपावली के लोगों को बधाई और स्वदेशी अपनाने की बात कही. शाम को अपने निवास पर परिवार के संग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीपावली पर पूजा की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि हम पर्व पर एक-दूसरे से प्यार और भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लें.

पने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उजाले, वैभव और मिलन के पर्व दीपावली को हम शांति और सद्भाव के साथ मनाएं. रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके परिवार के जीवन में नई ऊर्जा, अपार सुख और समृद्धि लेकर आए.

दिवाली पर सीएम रेखा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि दीपावली केवल दीयों का नहीं, बल्कि सकारात्मकता, एकता और हमारे साझा भविष्य के संकल्पों का पर्व है. यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली मेरा परिवार है और इस पर्व पर मैं अपने इस परिवार के हर सदस्य की खुशहाली और बेहतर भविष्य की कामना करती हूं.

वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने दीपावली पर कहा कि प्रभु राम जी के इस पावन पर्व पर आप सभी के घर खुशियां आए. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि इस शुभ अवसर पर मेरी सभी से अपील है कि प्रधानमंत्री के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ को जरूर अपनाएं और इस दिवाली एक पेड़ ज़रूर लगाएं. इस तरह हम सभी मिलकर पर्यावरण को बचाएँ और खुशियों से दिवाली मनाएं.

ये भी पढ़ें: