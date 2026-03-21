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दिल्ली का बजट पेश करने से पहले पीएम मोदी से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता, विकास और सुशासन पर मंथन

मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार दिल्ली को सुशासन के मामले में एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम रेखा गुप्ता
पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 6:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की. लगभग आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से दिल्ली के समग्र विकास और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया.

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने इसे एक 'प्रेरक भेंट' बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के बीच सतत् सहयोग से ही दिल्ली को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है. इस दौरान दिल्ली के बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और आगामी बजट के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि उनकी सरकार दिल्ली को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहती है, बल्कि सुशासन के मामले में भी एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. दिल्ली की कानून-व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण और यातायात प्रबंधन जैसे गंभीर विषयों पर भी केंद्र के सहयोग को लेकर विचार-विमर्श किया गया.

प्रधानमंत्री का 'दिल्ली स्नेह' बनी प्रेरणा: मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को साझा किया. उन्होंने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दिल्ली के प्रति उनके विशेष स्नेह से हमें हमेशा नई ऊर्जा मिलती है. उनके कुशल मार्गदर्शन में हम अपनी दिल्ली को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूर्णतः संकल्पित हैं." मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के व्यस्त समय में से दिल्ली के लिए समय निकालने पर उनका हृदय से आभार भी जताया.

24 मार्च को पेश होगा बजट: दिल्ली का आगामी बजट सत्र 23 मार्च से शुरू हो रहा है और 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रही हैं, बजट पेश करेंगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री से यह मुलाकात दिल्ली के लिए बड़े वित्तीय पैकेज या विशेष परियोजनाओं की घोषणा का संकेत हो सकती है. इस बार के बजट में 'विकसित दिल्ली' के रोडमैप के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की उम्मीद की जा रही है.

बजट सत्र के लिए दिल्ली विधानसभा तैयार: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग (बजट सत्र) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी बजट सत्र संसदीय परंपराओं की श्रेष्ठता का प्रतीक होना चाहिए. 23 मार्च से 25 मार्च 2026 तक चलने वाले इस सत्र के लिए अध्यक्ष ने सदन के भीतर परिचालन और प्रक्रियात्मक पहलुओं का व्यापक निरीक्षण किया, ताकि कार्यवाही सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालित की जा सके. विधायी कार्यों को डिजिटल बनाने की दिशा में सभी सदस्यों की मेजों पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिससे उन्हें सदन की कार्यवाही, आधिकारिक दस्तावेजों और विधायी कार्यों तक वास्तविक समय में पहुंच प्राप्त होगी. इसके साथ ही सत्र की शुरुआत में एक प्रख्यात गायक द्वारा 'वंदे मातरम' का पूर्ण गायन लाइव गाया जाएगा. दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनने जा रही है जो सदस्यों की सहायता के लिए अपना इन-हाउस एआई-सक्षम चैटबॉट 'विधान साथी' पेश करेगी.

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