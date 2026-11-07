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1984 सिख नरसंहार पीड़ितों से मिलीं CM रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री ने भी जाना हालचाल

1984 सिख नरसंहार पीड़ितों से मिलीं CM रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ितों के साथ संवाद और उनका दुख-दर्द साझा करने के लिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर पहुंचीं. यहां पीड़ित परिवारों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख नरसंहार से प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने उनका हालचाल जाना और वर्षों से उनके मन में मौजूद दर्द, संघर्ष और अनुभवों को सुना. इस मौके पर पीड़ित परिवारों के साथ भावनात्मक संवाद हुआ. कार्यक्रम में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह और बीजेपी नेता एचएस फुल्का भी मौजूद रहे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख नरसंहार पीड़ित परिवारों के संघर्ष और उनके दर्द को याद करते हुए कहा कि उन परिवारों ने पिछले चार दशकों में बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया है. त्योहारों और जीवन के खास मौकों पर अपनों को खोने का दर्द एक बार फिर ताजा हो जाता है. उन्होंने कहा कि 1984 में जो कुछ हुआ, वह महज दंगा नहीं, बल्कि एकतरफा नरसंहार था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि उस समय कई निर्दोष लोगों को उनके घरों से निकालकर बेरहमी से मार दिया गया. लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान तक छिपाई और कई परिवारों को घर छोड़कर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा.