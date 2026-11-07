1984 सिख नरसंहार पीड़ितों से मिलीं CM रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री ने भी जाना हालचाल
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1984 सिख नरसंहार के दर्दनाक इतिहास को याद रखना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना बेहद जरूरी है.
Published : November 7, 2026 at 9:02 PM IST
नई दिल्ली: 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ितों के साथ संवाद और उनका दुख-दर्द साझा करने के लिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर पहुंचीं. यहां पीड़ित परिवारों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख नरसंहार से प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने उनका हालचाल जाना और वर्षों से उनके मन में मौजूद दर्द, संघर्ष और अनुभवों को सुना. इस मौके पर पीड़ित परिवारों के साथ भावनात्मक संवाद हुआ. कार्यक्रम में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह और बीजेपी नेता एचएस फुल्का भी मौजूद रहे.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख नरसंहार पीड़ित परिवारों के संघर्ष और उनके दर्द को याद करते हुए कहा कि उन परिवारों ने पिछले चार दशकों में बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया है. त्योहारों और जीवन के खास मौकों पर अपनों को खोने का दर्द एक बार फिर ताजा हो जाता है. उन्होंने कहा कि 1984 में जो कुछ हुआ, वह महज दंगा नहीं, बल्कि एकतरफा नरसंहार था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि उस समय कई निर्दोष लोगों को उनके घरों से निकालकर बेरहमी से मार दिया गया. लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान तक छिपाई और कई परिवारों को घर छोड़कर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा.
1984 सिख नरसंहार पीड़ितों से मिलीं CM रेखा गुप्ता
उन्होंने कहा कि उस दौर की घटनाओं को याद करने मात्र से आज भी रूह कांप उठती है. रेखा गुप्ता ने कहा कि लंबे समय तक पीड़ित परिवार न्याय और जीवनयापन के सहारे के लिए संघर्ष करते रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ, जिसके माध्यम से उन मामलों की दोबारा जांच का रास्ता खुला, जिनमें पहले कार्रवाई नहीं हो पाई थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट मंशा रही है कि 1984 के पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले. दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद भी इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.
उस दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 1947 के विभाजन और उसके बाद दिल्ली में आकर बसे शरणार्थी परिवारों के संघर्ष को याद किया. उन्होंने कहा कि उनके परिवार का भी दिल्ली से पुराना संबंध रहा है. उनका परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली आया था और किंग्सवे कैंप सहित अन्य Refugee Camps में रहा. यहां से परिवार के लोगों ने नौकरी तलाश की, अपना काम शुरू किया और धीरे-धीरे अपने परिवारों को स्थापित किया.
पुरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि उस दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने जसबीर कौर जी के परिवार का उल्लेख करते हुए बताया कि 1 से 4 नवंबर के बीच गुरुद्वारों पर हुए हमलों के दौरान उनके परिवार के 11 सदस्यों की जान चली गई थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दर्दनाक इतिहास को याद रखना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना बेहद जरूरी है. उन्होंने भूलका जी का विशेष आभार जताया, जिन्होंने अपने पूरे Professional Career में 1984 दंगों के पीड़ितों के कानूनी मामलों को मजबूती से उठाया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया.
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