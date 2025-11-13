ETV Bharat / bharat

दिल्ली-हरियाणा के बीच DTC की इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, जानिए रूट और कितना होगा किराया ?

दिल्ली-हरियाणा के बीच ई-बस सेवा शुरू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

दिल्ली-हरियाणा के बीच DTC की इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू
दिल्ली-हरियाणा के बीच DTC की इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू (रेखा गुप्ता X हैंडल)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 1:59 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली-हरियाणा के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. लंबे अंतराल के बाद राजधानी दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत के लिए गुरुवार से इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हो गई है. दिल्ली सरकार लगातार डीटीसी बेड़े में ईवी बसों को शामिल कर रही है, ताकि सार्वजनिक परिवहन पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण-मुक्त हो.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाराणा प्रताप आईएसबीटी (कश्मीरी गेट) से नई ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह सेवा दिल्ली सरकार की विकसित दिल्ली संकल्प पत्र के तहत शुरू की गई उन पहलों में से एक है, जिनका उद्देश्य दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से बेहतर, सस्ती व पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा के जरिए जोड़ना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इन रूटों पर बस सेवा हुआ करती थी, लेकिन बाद में बंद हो गई थी.

दिल्ली-हरियाणा के बीच ई-बस सेवा शुरू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि अब दिल्ली सरकार ने तय किया है कि एक-एक करके सभी पुराने रूटों पर बस सेवा को फिर से बहाल किया जाएगा. दिल्ली से बड़ौत के बाद दिल्ली से सोनीपत के बीच ई-बस सेवा शुरू होना, उसी दिशा में एक और कदम है.

रूट और कनेक्टिविटी: यह नई सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से सोनीपत बस स्टैंड तक चलेगी. बसें दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेंगी, जिनमें—जी.टी.बी. नगर, आजादपुर टर्मिनल, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, मुकर्बा चौक, अलीपुर, दिल्ली-सिंघु बॉर्डर, इंडस्ट्रियल एरिया कुंडली, टीडीआई सिटी, रसौई, नांगल मोड़, बिस्वा मिल, राय, बहालगढ़, जत जोशी, फाजिलपुर सोनीपत व अंत में सोनीपत बस स्टैंड पर पहुंचेगी. यह रूट न केवल दिल्ली व हरियाणा की सीमावर्ती आबादी को जोड़ेगा बल्कि दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क, औद्योगिक इलाकों व शैक्षणिक संस्थानों से भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

बसों के संचालन का समय:

दिल्ली (आईएसबीटी) से सोनीपत के लिए:

  • 04:45 बजे, 05:15 बजे, 05:45 बजे सुबह
  • 04:45 बजे, 05:15 बजे, 05:45 बजे शाम

सोनीपत से दिल्ली के लिए:

  • 07:10 बजे, 07:35 बजे, 08:10 बजे सुबह
  • 07:30 बजे, 08:00 बजे, 08:30 बजे शाम

जानें क्या है किराया और सुविधा: दिल्ली से सोनीपत के बीच कुल दूरी करीब 50 किलोमीटर है. एक तरफ का किराया 67 रुपए रखा गया है. किराया यात्रियों के लिए काफी किफायती है. बसों में आधुनिक इलेक्ट्रिक सिस्टम, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे व आरामदायक सीटिंग व्यवस्था की सुविधा दी गई है. इस सेवा का संचालन दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) करेगा.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. (रेखा गुप्ता X हैंडल)

पर्यावरण व सुविधा दोनों में लाभ: अधिकारियों के मुताबिक, ये पहल न केवल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रीन दिल्ली मिशन के तहत प्रदूषण व ट्रैफिक जाम को कम करने में भी मददगार साबित होगी. पूरी तरह शून्य-उत्सर्जन वाली ये बसें रोजाना हजारों यात्रियों को आरामदायक व पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का अनुभव देंगी.

17 इंटरस्टेट रूट्स पर चलेंगी बसें: दिल्ली सरकार का लक्ष्य 17 इंटरस्टेट रूट्स पर इसी तरह की इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करने का है. दिल्ली-बड़ौत के बाद दिल्ली-सोनीपत रूट इस परियोजना का दूसरा चरण है, जो राजधानी को हरियाणा से सुरक्षित, सस्ता व टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ता है.

