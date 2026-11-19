दिल्ली: मुनक नहर घाट पर CM रेखा गुप्ता और फिल्मी सितारों ने दिया स्वच्छता का संदेश, गूंजा ‘हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी’
दिल्ली के मुनक नहर घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिनेता जैकी श्रॉफ, अभिनेत्री ईशा गुप्ता, गायक स्टेबिन बेन, सिंगर बिस्मिल के साथ साफ-सफाई की.
Published : November 19, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: छठ महापर्व के उल्लास और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के बाद गुरुवार, 19 नवंबर को राजधानी दिल्ली में स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी का एक बड़ा संदेश गूंजा. मुनक नहर घाट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिनेता जैकी श्रॉफ, अभिनेत्री ईशा गुप्ता, गायक स्टेबिन बेन, सिंगर बिस्मिल, स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर नहर के आसपास फैले कूड़े-कचरे की सफाई की. यह आयोजन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग द्वारा भामला फाउंडेशन के सहयोग से ‘यमुना, आस्था से स्वच्छता तक’ नाम से आयोजित छठ पूजा के बाद के यमुना स्वच्छता अभियान के तहत किया गया.
कार्यक्रम का उद्देश्य यह दिखाना था कि त्योहारों के दौरान आस्था और श्रद्धा जितनी महत्वपूर्ण है, पर्व के बाद घाटों, नहरों और आसपास के पर्यावरण को साफ रखना भी उतनी ही बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है. इस पर्यावरण-अनुकूल और जन-जागरूकता अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी रही.
आस्था का दिन बीता, आज जिम्मेदारी और संकल्प का दिन है: मुख्यमंत्री
मुनक नहर स्वच्छता अभियान ‘आस्था से स्वच्छता तक’ के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौजूद लोगों का जोश बढ़ाया और स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम कोई महज इवेंट या फोटो-ऑप नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को दिखाता है. उन्होंने इस अभियान से जुड़ने के लिए भामला फाउंडेशन, आसिफ भामला, मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अलका कपूर, जैकी श्रॉफ, ईशा गुप्ता, स्टेबिन बेन, बिस्मिल, प्यारे बच्चों और क्षेत्र के सभी नागरिकों का दिल से आभार जताया.
चार दिन पहले के दृश्य को याद करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी मुनक नहर के घाट पर लाखों लोग छठ मनाने आए थे, जहां लोग अपनी आस्था के साथ सूर्य नारायण की पूजा और छठी मैया की आराधना कर रहे थे. उन्होंने कहा, “वह दिन था जो आस्था का दिन था, और आज जिम्मेदारी का दिन है. वह कहीं न कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को प्रेरित करने वाला दिन था, तो आज स्वच्छता का संकल्प लेने वाला दिन है.”
यमुना के प्रदूषित होने के कारणों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यमुनोत्री से यमुना शुरू होती है और हमारे शहर में आती है, तो जितनी साफ वहां होती है, यहां आकर क्यों गंदी हो जाती है? उन्होंने कहा कि इसमें कहीं न कहीं हम सबका ही रोल है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि जिस यमुना को हमने मैला किया, उसे सरकार के साथ-साथ हम लोग भी ध्यान रखें और साफ करें.
उन्होंने कहा कि यमुना तब गंदी होती है जब अपने घर का कचरा यमुना में डाला जाता है, जब शहर का सीवेज यमुना में जाता है और जब खंडित मूर्तियों व पूजन सामग्री को यमुना में प्रवाहित किया जाता है. धीरे-धीरे इन सालों में यमुना गंदी होती गई.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज पूरा दिल्ली शहर एकजुट होकर यह प्रण ले रहा है कि यह दिल्ली हमारी है और हमारी ही जिम्मेदारी है. चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, चाहे जैकी दादा हों या शहर की सीएम- सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और देश की राजधानी दिल्ली को ‘क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ बनाएंगे.
“उठाने के समय ध्यान आता है, फेंकने के समय नहीं”
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों लोगों ने यमुना किनारे पूजा की, अब हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के काम के साथ हम भी अपना श्रमदान और योगदान दें. उन्होंने कहा, “मैं यह मानती हूं कि एक व्यक्ति जब नीचे से कचरा उठाता है तो उसे यह ध्यान में आता है कि मुझे कचरा फेंकना नहीं है. उठाने के समय ध्यान आता है, फेंकने के समय ध्यान नहीं आता.” उन्होंने कहा कि जब छोटे बच्चे मुनक नहर के दोनों किनारों पर सफाई कर रहे हैं, तो उनके मन और जेहन में यह बात बैठ जाएगी कि गंदगी नहीं करनी है और अपनी नहरें, नदियां, जलाशय व शहर स्वच्छ रखना है. उन्होंने पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाने पर जोर दिया.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने जैकी श्रॉफ के गले में पहनी छोटे से पौधे की माला का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रकृति और हमारे शहर के प्रति प्यार को दिखाता है. उन्होंने कहा कि आज का सफाई अभियान सांकेतिक हो सकता है कि घाट पर थोड़ा श्रमदान दिया गया, लेकिन यह एक स्थायी आदत बनकर हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए.विदेश यात्राओं के अनुभव का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां की साफ-सफाई देखकर खुश होते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वहां कोई सड़क पर घर का कचरा नहीं डालता, गाड़ी का शीशा खोलकर कचरा नहीं फेंकता और नियमों का उल्लंघन नहीं करता.
उन्होंने कहा कि भारत में आकर लोग बेबाक और बिंदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो चाहें करें, लेकिन इस मनमानी को रोकना होगा. उन्होंने चेताया कि आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी कि हमने इस शहर को गंदा क्यों किया. अंत में उन्होंने 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट रिवर फ्रंट की सफाई में जुटे बच्चों, भामला फाउंडेशन और सभी लोगों का धन्यवाद किया और ‘हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी’ का नारा लगवाया.
नदी और धरती मां को संभालना हर इंसान का फर्ज: जैकी श्रॉफ
अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने खास अंदाज में लोगों से संवाद करते हुए रेखा गुप्ता और आसिफ भामला का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पानी और यमुना नदी को साफ करना सबका फर्ज बनता है- अपने लिए नहीं, बल्कि पीछे खड़े छोटे बच्चों के लिए. उन्होंने कहा कि हम लोग तो आधा सफर तय कर चुके हैं, अब आगे क्या छोड़कर जा रहे हैं, यह हमारे हाथ में है. मीडिया और कैमरे के जरिए संदेश को देशभर में पहुंचाने की अपील करते हुए जैकी श्रॉफ ने कहा कि हर नदी को साफ करना हमारा फर्ज है.
उन्होंने कहा कि लोग देवी-देवताओं को मानते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, लेकिन गंदगी ले जाकर उन्हीं के चरणों में छोड़ देते हैं. उन्होंने आगाह किया कि अगर पानी, नदियां और पहाड़ भड़क गए, तो सबका हाल बुरा हो जाएगा, इसलिए अभी संभल जाना जरूरी है. रोजमर्रा की आदतों का उदाहरण देते हुए जैकी श्रॉफ ने कहा कि जब पानी मिलता है तो लोग सुबह उठकर नहाते हैं, दातून करते हैं और खुद को साफ रखते हैं, तो अपनी धरती मां और मातृभूमि को साफ रखना भी हर इंसान का फर्ज है.
उन्होंने कहा कि इसके लिए समय निकालना पड़ता है, आठ घंटे काम, आठ घंटे सोना और बाकी बचे समय में अपने बच्चों की आंखों में देखें, माता-पिता, परिवार, नदियों और शहर को देखें. उन्होंने कहा कि सिविक सेंस स्कूल में सिखाया जाता है और शहर को साफ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है.
कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को संबोधित करते हुए जैकी श्रॉफ ने कहा कि यह सब उनके लिए हो रहा है और उनका भविष्य उन्हीं के हाथों में है. उन्होंने कहा कि रेखा जी और आसिफ भाई ने जो पहल की है, वह हर साल या हर छह महीने में बोलने तक सीमित न रहे. उन्होंने लोगों से माता-पिता और बच्चों की बात सुनने, इंसान बनकर रहने, एक-दूसरे को संभालने और झगड़ों से दूर रहने की अपील की. अंत में उन्होंने ‘हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी’ का नारा दोहराया और सभी को प्यार व जय हिंद कहा.
सरकार पानी में उतरकर हाथ गंदे करती है तो हौसला बढ़ता है: ईशा गुप्ता
अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने इस अभियान में शामिल होने पर खुशी जताते हुए बताया कि यह देखकर बहुत अच्छा लगता है जब सरकार खुद आगे बढ़कर पहल करती है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं, बच्चों और खासकर पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है. ईशा गुप्ता ने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार केवल बातें नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर उतरकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद पानी में उतरीं और अपने हाथ गंदे किए, ताकि यह संदेश जाए कि पहल दिल से आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास साफ-सफाई रखें.
भामला फाउंडेशन के साथ अपने लंबे जुड़ाव और पर्यावरण कार्यों का जिक्र करते हुए ईशा गुप्ता ने बताया कि जब स्कूल, बच्चे, अलका जी और मुख्यमंत्री मिलकर ऐसे अभियान चलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब अगली पीढ़ी और सरकार साथ मिलकर काम करते हैं. पर्यावरण के प्रति अपनी प्रेरणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य प्रेरणा अगली पीढ़ी है. उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण साफ रहे और जैसा बचपन उन्होंने देखा, वैसा ही साफ-सुथरा माहौल उन्हें भी मिले.
गाने से ज्यादा जरूरी है खुद सफाई करते दिखना: स्टेबिन बेन
लोकप्रिय गायक स्टेबिन बेन ने यमुना सफाई अभियान से जुड़ने पर खुशी जताते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में आज सभी लोग आगे आए और स्वच्छता बढ़ाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि ‘हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी’ के मंत्र के साथ हर दिल्लीवासी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह रोजाना अपने घर से निकले और आसपास साफ-सफाई रखे. संगीत के जरिए प्रकृति को बचाने की योजना के सवाल पर स्टेबिन बेन ने बताया कि एक गायक के तौर पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं, इसलिए उनकी पहली जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना है.
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उन्होंने बताया कि वह युवाओं से ज्यादा जुड़े रहते हैं, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि वे ज्यादा से ज्यादा अभियानों में हिस्सा लें क्योंकि युवा उनकी बात को जल्दी समझते हैं. स्टेबिन बेन ने बताया कि गाने के बजाय जब लोग खुद सफाई करते दिखते हैं, तो उन्हें देखकर युवा भी साफ-सफाई करने के लिए प्रेरित होते हैं और यह जिम्मेदारी लगातार निभाते रहनी चाहिए.
दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल की सराहना करते हुए गायक बिस्मिल ने कहा कि साफ-सफाई की ज़िम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के इलाकों, गलियों और नदियों को स्वच्छ रखें तथा स्वयं भी सड़क किनारे कचरा दिखने पर उसे हटाने का प्रयास करते हैं. उनके अनुसार, एक खूबसूरत और शानदार दिल्ली तथा देश का निर्माण हम सबकी साझा ज़िम्मेदारी है.
गौरतलब है कि छठ महापर्व के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा मुनक नहर की बड़े पैमाने पर सफाई और सौंदर्यीकरण का काम कराया गया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की निगरानी में चले इस अभियान के तहत नहर से करीब 1,400 ट्रक कचरा और मलबा हटाया गया और इसके किनारे 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट तैयार किया गया. छठ पूजा के दौरान लाखों लोगों ने इसी घाट पर पहुंचकर सूर्य नारायण और छठी मैया की आराधना की थी. उसी घाट पर पूजा के बाद स्वच्छता अभियान चलाकर प्रशासन, समाज और कलाकारों ने मिलकर यह संदेश दिया कि साफ-सफाई केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक का फर्ज है.
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