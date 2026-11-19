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दिल्ली: मुनक नहर घाट पर CM रेखा गुप्ता और फिल्मी सितारों ने दिया स्वच्छता का संदेश, गूंजा ‘हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी’

दिल्ली में छठ पूजा के बाद व्यापक सफाई अभियान. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: ​छठ महापर्व के उल्लास और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के बाद गुरुवार, 19 नवंबर को राजधानी दिल्ली में स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी का एक बड़ा संदेश गूंजा. मुनक नहर घाट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिनेता जैकी श्रॉफ, अभिनेत्री ईशा गुप्ता, गायक स्टेबिन बेन, सिंगर बिस्मिल, स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर नहर के आसपास फैले कूड़े-कचरे की सफाई की. यह आयोजन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग द्वारा भामला फाउंडेशन के सहयोग से ‘यमुना, आस्था से स्वच्छता तक’ नाम से आयोजित छठ पूजा के बाद के यमुना स्वच्छता अभियान के तहत किया गया.​

कार्यक्रम का उद्देश्य यह दिखाना था कि त्योहारों के दौरान आस्था और श्रद्धा जितनी महत्वपूर्ण है, पर्व के बाद घाटों, नहरों और आसपास के पर्यावरण को साफ रखना भी उतनी ही बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है. इस पर्यावरण-अनुकूल और जन-जागरूकता अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी रही.

सफाई अभियान में सीएम रेखा गुप्ता और तमाम लोगों ने लिया हिस्सा. ETV Bharat (ETV Bharat) आस्था का दिन बीता, आज जिम्मेदारी और संकल्प का दिन है: मुख्यमंत्री मुनक नहर स्वच्छता अभियान ‘आस्था से स्वच्छता तक’ के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौजूद लोगों का जोश बढ़ाया और स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम कोई महज इवेंट या फोटो-ऑप नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को दिखाता है. उन्होंने इस अभियान से जुड़ने के लिए भामला फाउंडेशन, आसिफ भामला, मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अलका कपूर, जैकी श्रॉफ, ईशा गुप्ता, स्टेबिन बेन, बिस्मिल, प्यारे बच्चों और क्षेत्र के सभी नागरिकों का दिल से आभार जताया. रेखा गुप्ता और जैकी श्रॉफ ने मुनक नहर पर सफाई अभियान चलाया. ETV Bharat (ETV Bharat) चार दिन पहले के दृश्य को याद करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी मुनक नहर के घाट पर लाखों लोग छठ मनाने आए थे, जहां लोग अपनी आस्था के साथ सूर्य नारायण की पूजा और छठी मैया की आराधना कर रहे थे. उन्होंने कहा, “वह दिन था जो आस्था का दिन था, और आज जिम्मेदारी का दिन है. वह कहीं न कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को प्रेरित करने वाला दिन था, तो आज स्वच्छता का संकल्प लेने वाला दिन है.” यमुना के प्रदूषित होने के कारणों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यमुनोत्री से यमुना शुरू होती है और हमारे शहर में आती है, तो जितनी साफ वहां होती है, यहां आकर क्यों गंदी हो जाती है? उन्होंने कहा कि इसमें कहीं न कहीं हम सबका ही रोल है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि जिस यमुना को हमने मैला किया, उसे सरकार के साथ-साथ हम लोग भी ध्यान रखें और साफ करें. एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया. ETV Bharat (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि यमुना तब गंदी होती है जब अपने घर का कचरा यमुना में डाला जाता है, जब शहर का सीवेज यमुना में जाता है और जब खंडित मूर्तियों व पूजन सामग्री को यमुना में प्रवाहित किया जाता है. धीरे-धीरे इन सालों में यमुना गंदी होती गई. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज पूरा दिल्ली शहर एकजुट होकर यह प्रण ले रहा है कि यह दिल्ली हमारी है और हमारी ही जिम्मेदारी है. चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, चाहे जैकी दादा हों या शहर की सीएम- सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और देश की राजधानी दिल्ली को ‘क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ बनाएंगे. भामला फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. ETV Bharat (ETV Bharat) “उठाने के समय ध्यान आता है, फेंकने के समय नहीं” मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों लोगों ने यमुना किनारे पूजा की, अब हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के काम के साथ हम भी अपना श्रमदान और योगदान दें. उन्होंने कहा, “मैं यह मानती हूं कि एक व्यक्ति जब नीचे से कचरा उठाता है तो उसे यह ध्यान में आता है कि मुझे कचरा फेंकना नहीं है. उठाने के समय ध्यान आता है, फेंकने के समय ध्यान नहीं आता.” उन्होंने कहा कि जब छोटे बच्चे मुनक नहर के दोनों किनारों पर सफाई कर रहे हैं, तो उनके मन और जेहन में यह बात बैठ जाएगी कि गंदगी नहीं करनी है और अपनी नहरें, नदियां, जलाशय व शहर स्वच्छ रखना है. उन्होंने पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाने पर जोर दिया. छठ पूजा के बाद सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया गया. ETV Bharat (ETV Bharat) इस दौरान मुख्यमंत्री ने जैकी श्रॉफ के गले में पहनी छोटे से पौधे की माला का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रकृति और हमारे शहर के प्रति प्यार को दिखाता है. उन्होंने कहा कि आज का सफाई अभियान सांकेतिक हो सकता है कि घाट पर थोड़ा श्रमदान दिया गया, लेकिन यह एक स्थायी आदत बनकर हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए.विदेश यात्राओं के अनुभव का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां की साफ-सफाई देखकर खुश होते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वहां कोई सड़क पर घर का कचरा नहीं डालता, गाड़ी का शीशा खोलकर कचरा नहीं फेंकता और नियमों का उल्लंघन नहीं करता. उन्होंने कहा कि भारत में आकर लोग बेबाक और बिंदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो चाहें करें, लेकिन इस मनमानी को रोकना होगा. उन्होंने चेताया कि आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी कि हमने इस शहर को गंदा क्यों किया. अंत में उन्होंने 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट रिवर फ्रंट की सफाई में जुटे बच्चों, भामला फाउंडेशन और सभी लोगों का धन्यवाद किया और ‘हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी’ का नारा लगवाया. इस दौरान स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया गया. ETV Bharat (ETV Bharat) नदी और धरती मां को संभालना हर इंसान का फर्ज: जैकी श्रॉफ अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने खास अंदाज में लोगों से संवाद करते हुए रेखा गुप्ता और आसिफ भामला का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पानी और यमुना नदी को साफ करना सबका फर्ज बनता है- अपने लिए नहीं, बल्कि पीछे खड़े छोटे बच्चों के लिए. उन्होंने कहा कि हम लोग तो आधा सफर तय कर चुके हैं, अब आगे क्या छोड़कर जा रहे हैं, यह हमारे हाथ में है. मीडिया और कैमरे के जरिए संदेश को देशभर में पहुंचाने की अपील करते हुए जैकी श्रॉफ ने कहा कि हर नदी को साफ करना हमारा फर्ज है.