टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 का रंगारंग आगाज, कोटी कॉलोनी तक रोप वे बनाने की घोषणा, सीएम ने की बोटिंग

टिहरी में 'हिमालयन O₂ द टिहरी लेक फेस्टिवल' का भव्य आगाज, फेस्टिवल में सीएम धामी ने रोपवे और रिंग रोड फेज 2 की दी सौगात

Tehri Lake Festival 2026
टिहरी झील में सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 5:21 PM IST

टिहरी: एशिया के सबसे बड़े बांधों में शुमार टिहरी झील में 'हिमालयन O₂ द टिहरी लेक फेस्टिवल' का भव्य आगाज हो गया है. जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर धामी ने किया. इस दौरान सीएम धामी ने कोटी कॉलोनी से नई टिहरी तक रोप वे बनाए जाने की घोषणा की. साथ ही रिंग रोड फेज 2 की सौगात भी दी.

दरअसल, 6 मार्च को नई टिहरी में हिमालयन ओ2 थीम पर आयोजित चार दिवसीय टिहरी लेक फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया है. इस दौरान सीएम धामी ने वोटिंग का भी लुत्फ उठाया. जिस पर सीएम धामी ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स का अनुभव रोमांचक रहा और यहां मौजूद अपार संभावनाओं को एक बार दोबारा करीब से महसूस किया.

टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 का रंगारंग आगाज (वीडियो- ETV Bharat)

पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी स्थित टिहरी झील तट पर महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि टिहरी झील आज केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर साहसिक खेलों का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है. उन्होंने कहा कि बीते एक साल में टिहरी झील में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया है.

टिहरी में 400 से ज्यादा युवा ले रहे पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण: सीएम धामी ने कहा कि टिहरी झील आज वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स का विश्वव्यापी गंतव्य बन चुका है. यहां 400 से ज्यादा खिलाड़ियों को पैराग्लाइडिंग समेत कई साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि टिहरी में पर्यटन के साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बड़े आयोजनों की भी अपार संभावनाएं हैं.

टिहरी झील रिंग रोड फेज 2 का शिलान्यास: वहीं, सीएम धामी ने कहा कि टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1,300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इस दौरान उन्होंने टिहरी झील रिंग रोड फेज 2 का शिलान्यास भी किया. उन्होंने कहा कि रिंग रोड बनने से पर्यटन गतिविधियों को और गति मिलेगी. साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

सुनारगांव और तिवाड़ गांव को किया जा रहा विकसित: उन्होंने बताया कि वर्तमान में टिहरी झील में बोटिंग, जेट स्की, कयाकिंग, कैनोइंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और क्रूज जैसी अनेक साहसिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. साथ ही टिहरी के सुनारगांव को मॉडल विलेज, तिवाड़ गांव को होम स्टे गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है. साथ ही पहाड़ी शैली में उत्कृष्ट आंबनगाड़ी केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है.

Tehri Lake Festival 2026
टिहरी में 'हिमालयन O₂ द टिहरी लेक फेस्टिवल' का भव्य आगाज (फोटो- ETV Bharat)

कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का शिलान्यास: सीएम धामी ने कहा कि आज टिहरी में 400 से ज्यादा युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं. वहीं, कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का रिमोट दबाकर वर्चुअल शिलान्यास किया. यह मार्ग एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के स्तर पर वित्त पोषित है, जिसकी लागत 318 करोड़ रुपए है. इस मार्ग की लंबाई करीब 15 किलोमीटर है.

क्या बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल? वहीं, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी लेक फेस्टिवल आने वाले समय में न केवल टिहरी बल्कि, पूरे प्रदेश की पहचान बनेगा. महोत्सव के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे पूरे जिले को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया गया है.

Tehri Lake Festival 2026
टिहरी लेक फेस्टिवल में देव डोलियां (फोटो- ETV Bharat)

टिहरी विधानसभा क्षेत्र को ओबीसी में शामिल करने करने की मांग: टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने इस मौके पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र को ओबीसी में शामिल करने और इणियां में मेडिकल कॉलेज का जल्द शिलान्यास करने की मांग भी सीएम धामी के समक्ष रखी.

चार दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में साहसिक खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी के माध्यम से टिहरी की प्राकृतिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश के पर्यटकों के सामने पेश किया जाएगा.

HIMALAYAN O₂ TEHRI LAKE FESTIVAL
TEHRI KOTI COLONY ROPEWAY
टिहरी कोटी कॉलोनी रोपवे
टिहरी लेक फेस्टिवल 2026
TEHRI LAKE FESTIVAL 2026

