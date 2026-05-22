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'देवभूमि में सड़कों पर नहीं होने देंगे नमाज, कानून व्यवस्था से समझौता बर्दाश्त नहीं', बोले उत्तराखंड सीएम

देहरादून: उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि 'देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे. किसी भी धार्मिक गतिविधि के नाम पर आम लोगों की आवाजाही बाधित नहीं होने दी जाएगी. प्रदेश में कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों से ऊपर नहीं हो सकता.'

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने यह बात कही. उन्होंने एक कांग्रेस नेता के बयान का जिक्र किया. सीएम धामी ने कहा कि 'कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि 'सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए. जिस पर हमने कहा कि नमाज जिस स्थान पर पढ़ी जाती है, वहीं पर नमाज होनी चाहिए. यह व्यवस्था है, इसे बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है.'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान (वीडियो सोर्स- X@pushkardhami)

सीएम धामी ने आगे कहा कि 'इस समय चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांति, सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना है.' उन्होंने कहा कि 'सड़कें आम जनता के उपयोग के लिए हैं, इसलिए उन्हें धार्मिक आयोजन या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया जा सकता.'