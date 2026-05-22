'देवभूमि में सड़कों पर नहीं होने देंगे नमाज, कानून व्यवस्था से समझौता बर्दाश्त नहीं', बोले उत्तराखंड सीएम
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों बाद सीएम पुष्कर धामी भी बोले- देवभूमि में सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं, कोई कानून से ऊपर नहीं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 22, 2026 at 3:02 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि 'देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे. किसी भी धार्मिक गतिविधि के नाम पर आम लोगों की आवाजाही बाधित नहीं होने दी जाएगी. प्रदेश में कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों से ऊपर नहीं हो सकता.'
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने यह बात कही. उन्होंने एक कांग्रेस नेता के बयान का जिक्र किया. सीएम धामी ने कहा कि 'कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि 'सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए. जिस पर हमने कहा कि नमाज जिस स्थान पर पढ़ी जाती है, वहीं पर नमाज होनी चाहिए. यह व्यवस्था है, इसे बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है.'
सीएम धामी ने आगे कहा कि 'इस समय चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांति, सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना है.' उन्होंने कहा कि 'सड़कें आम जनता के उपयोग के लिए हैं, इसलिए उन्हें धार्मिक आयोजन या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया जा सकता.'
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि 'नमाज मस्जिदों, ईदगाहों और प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए. सार्वजनिक स्थलों पर रास्ता रोककर लोगों को असुविधा पहुंचाना किसी भी हाल में उचित नहीं है.' उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 'कुछ राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति के तहत सड़क पर नमाज को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट नीति पर काम कर रही है.'
"सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे. आवागमन और कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि उत्तराखंड, यहां किसी को भी माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और सड़कों को बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि 'उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक सौहार्द से खिलवाड़ किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.' गौर हो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर सड़क पर नमाज को लेकर तल्ख बयान देते आए हैं. वे कह चुके हैं कि 'सड़कें चलने के लिए होती है, तमाशे के लिए नहीं'. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं.
VIDEO | Reacting to UP CM Yogi Adityanath's warning against offering of Namaz on roads, former Uttarakhand CM Harish Rawat (@harishrawatcmuk) says, " what is the meaning, if he spoke about controlling the number of people. it happens, on jumma (friday), sometimes the queue… pic.twitter.com/LPLhCXoMBp— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी थी. जिसमें उन्होंने साफतौर पर कहा था सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं. इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा था कि 'जुम्मे (शुक्रवार) के दिन कभी-कभी कतार सड़क तक पहुंच जाती है. यह कोई आम चलन नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नमाज पढ़ना लोगों का अधिकार है, हम उनका यह अधिकार छीन नहीं सकते.'
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