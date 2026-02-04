HRTC बस हादसे में घायलों का सीएम धामी ने जाना हाल, हिमाचल के लोगों का होगा फ्री इलाज

ETV Bharat / bharat

HRTC BUS ACCIDENT
घायलों का हालचाल जानते सीएम धामी (फोटो सोर्स- UKCMO)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्वानू–मीनस मोटर मार्ग पर हिमाचल रोडवेज बस हादसे में घायल लोगों का हाल-चाल जानने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना. साथ ही हादसे में दिवंगत हुए लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की.

सीएम पुष्कर धामी ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से बस हादसे में घायलों के उपचार की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने डॉक्टरों को सभी घायलों को बेहतर और त्वरित उपचार उपलब्ध कराने को कहा. सीएम धामी ने घायलों के परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी.

विकासनगर के उप जिला चिकित्साधिकारी से सीएम धामी ने की बात: सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने इस दौरान विकासनगर के उप जिला चिकित्साधिकारी से फोन पर वहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे घायलों को भी समुचित एवं संवेदनशील चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा.

हिमाचल के सभी घायलों का होगा समुचित और निशुल्क उपचार: सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि उत्तराखंड में इलाज करा रहे हिमाचल प्रदेश के सभी घायलों का समुचित और निशुल्क उपचार राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा. उन्हें सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. ताकि, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपनों के बीच जा सके.

HRTC Bus Accident
दून अस्पताल पहुंचे सीएम धामी (फोटो सोर्स- UKCMO)

क्या था हादसा? गौर हो कि बीती रोज यानी 3 फरवरी को देहरादून जिले के चकराता तहसील क्षेत्र के क्वाणू के पास हिमाचल रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई थी. जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस हरिपुर-क्वानू-मीनस मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी.

HRTC BUS ACCIDENT
एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इस बस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, कई लोग इस हादसे में घायल हो गए थे. एचआरटीसी की यह बस HP 66 A 2588 शिमला जिले के नेरवा से पांवटा साहिब जा रही थी. तभी क्वानू के पास शोदोई खड्ड में हादसे का शिकार हो गई.

बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ, जब यह बस किसी वाहन को पास दे रहा था. सड़क के जिस हिस्से में चालक बस उतारी, वो बहुत कच्चा था. ऐसे में कच्चा डंगा (सड़क की दीवार) बस का वजन नहीं सह सका और दीवार ढह गई. जिससे दीवार ढहते ही बस भी गहरी खाई में जा गिरी.

बस हादसे में मौत-

  1. रिचा पत्नी बीरेंद्र (उम्र 30 वर्ष), निवासी- ग्राम विजमल, नेरवा, हिमाचल प्रदेश
  2. यास्मीन बेगम पत्नी नेक मोहम्मद (उम्र 46 वर्ष), निवासी- ग्राम क्यारला, नेरवा, हिमाचल प्रदेश
  3. धन बहादुर, निवासी- ग्राम क्यारला, नेरवा, हिमाचल प्रदेश

