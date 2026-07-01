उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ, सीएम धामी ने 9 शिक्षण संस्थानों को सौंपा मान्यता प्रमाण पत्र
उत्तराखंड में मिटा मदरसा बोर्ड का अस्तित्व, अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण हुआ लागू, जानिए क्या होंगे फायदे?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 1, 2026 at 10:10 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू हो गया है. जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. इस मौके पर सीएम धामी ने 7 मदरसों समेत कुल 9 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को मिली मान्यता प्रमाण पत्र सौंपा. साथ ही अल्पसंख्यक विद्यालयों के 5 बच्चों को एनसीईआरटी की पुस्तकें भी भेंट की.
बता दें कि मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मान्यता प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें सीएम धामी ने शिरकत करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म की समृद्ध परंपरा वाली भूमि रही है. इस पवित्र धरती ने सदियों से विश्व को ज्ञान और संस्कार का संदेश दिया है.
ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो. इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है. इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है.
क्या बोले सीएम धामी: सीएम धामी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला निर्णय है. सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को समान अवसर मिले और वो आधुनिक शिक्षा, तकनीक एवं कौशल के माध्यम से आगे बढ़ सके. वर्तमान समय ज्ञान, नवाचार और तकनीक का युग है.
यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी बच्चों को समान, गुणवत्तापूर्ण एवं राष्ट्रहित पर आधारित शिक्षा प्राप्त हो। कट्टरपंथ और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाली शिक्षा कभी भी किसी राष्ट्र के कल्याण, प्रगति और एकता का आधार नहीं बन सकती। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में 'राष्ट्र प्रथम'… pic.twitter.com/aTdScxD7f7— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 1, 2026
एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल तकनीक और नए कौशल भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड का कोई भी बच्चा विकास की इस यात्रा से पीछे न छूटे. साथ ही कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी समुदाय की पहचान या परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से की गई है.
सरकार का प्रयास है कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, कौशल विकास और आधुनिक शिक्षा में दक्ष बनें. शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज को सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का सबसे प्रभावी साधन है.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से युवा न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं. बल्कि, राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. सीएम धामी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे. पहले की व्यवस्थाओं में जिन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उन्हें भी अब शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिलेगा.
उत्तराखंड सरकार डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, कौशल विकास, स्टार्टअप और आधुनिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है. ताकि, राज्य का युवा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके. उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण केवल मान्यता देने वाली संस्था नहीं होगा. बल्कि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, पारदर्शी व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के जरिया बनेगा.
प्रदेश में किसी भी प्रकार की विभाजनकारी और कबीलाई मानसिकता को नहीं पनपने देंगे। प्रदेश में संचालित सभी मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा, जिससे सभी बच्चों को आधुनिक और समान शिक्षा का अधिकार मिल सके। pic.twitter.com/vvy36M4d6V— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 1, 2026
भारत की सबसे बड़ी ताकत विविधता में एकता: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन 9 संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया है, वे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच और नई व्यवस्था के सहभागी बन रहे हैं. इन संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे ज्ञानवान, संस्कारित, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक तैयार करें. भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है.
अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद भारतीयता सभी को जोड़ने वाली शक्ति है. राज्य सरकार इसी भावना के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है. सीएम धामी ने धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की.
"उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ हो गया है. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए प्राधिकरण ने धार्मिक सिलेब्स तैयार किया है. धार्मिक सिलेब्स तैयार करने के लिए हर धर्म की अलग- अलग कमेटी गठित की गई थी."- सुरजीत सिंह, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, उत्तराखंड
"हर अल्पसंख्यक धर्म का धार्मिक सिलेब्स तैयार होने के बाद उसके वेरिफिकेशन के लिए धर्मगुरुओं और विशेषज्ञ को बुलाया गया था. जिनके सुझाव के आधार पर कमियों को दूर करते हुए प्राधिकरण की वेबसाइट पर धार्मिक सिलेब्स को अपलोड कर दिया गया है. धार्मिक सिलेब्स बच्चों के लिए ऑप्शनल रखा गया है. ऐसे में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है."- सुरजीत सिंह, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, उत्तराखंड
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मिलेगी धार्मिक और अल्पसंख्यक की मान्यता: सुरजीत सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को शिक्षण की मान्यता मिलेगी. जबकि, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से धार्मिक और अल्पसंख्यक की मान्यता मिलेगी. यानी इस प्राधिकरण से मान्यता लेने पर वो संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान बन जाएगा.
विरोध करने वालों को दो टूक: अगर किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को धार्मिक शिक्षा पढ़नी है, तो उस संस्थान को प्राधिकरण की ओर से तैयार धार्मिक सिलेब्स को ही पढ़ना होगा. साथ ही कहा कि जब कोई नई चीज आती है, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. ऐसे में जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो पुराने लकीर के पकीर पर चल रहे हैं.
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