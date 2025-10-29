ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार के साथ सीएम पिनाराई विजयन ने MoU किया साइन, LDF में आई दरार

तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली: केरल सरकार ने 'पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया'(PM-SHRI) योजना के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस फैसले ने केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) में दरार पैदा कर दी है. इतना ही नहीं इस असहमति के कारण बढ़ते राजनीतिक विवाद को रोकने के लिए गठबंधन के नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज की कैबिनेट बैठक के बाद पीएम-श्री विवाद पर औपचारिक स्पष्टीकरण देंगे. इस दौरान सीपीआई के सभी मंत्री शामिल होंगे. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि राज्य केंद्र सरकार से योजना के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में ढील की भी मांग कर सकता है.

CPIM ने कथित तौर पर केंद्र को भेजा पत्र

CPI और CPI(M) के टॉप नेताओं ने भी गतिरोध को दूर करने के लिए AKG सेंटर में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इससे पहले CPIM ने कथित तौर पर केंद्र को एक पत्र भेजकर इस योजना को लागू करने से रोकने की मांग करने का फैसला किया. इस पत्र का एक मसौदा चल रहे सुलह प्रयासों के तहत सीपीआई महासचिव और बेबी के साथ साझा किया गया.

सार्वजनिक बयान न देने का निर्देश

दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि स्कूल चयन सहित इस योजना के आगे के चरणों को स्थगित किया जा सकता है. सरकार सीपीआई की चिंताओं का समाधान करने के बाद ही अगले चरण पर आगे बढ़ने की योजना बना रही है. मुख्यमंत्री विजयन ने कथित तौर पर शिक्षा विभाग और मंत्री वी शिवनकुट्टी को इस मामले पर सार्वजनिक बयान न देने का निर्देश दिया है.