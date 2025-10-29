ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार के साथ सीएम पिनाराई विजयन ने MoU किया साइन, LDF में आई दरार

केरल सरकार ने 'पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया'(PM-SHRI) योजना के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

Chief Minister Pinarayi Vijayan and D raja
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सीपीआई सचिव डी राजा (ETV Bharat)
तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली: केरल सरकार ने 'पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया'(PM-SHRI) योजना के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस फैसले ने केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) में दरार पैदा कर दी है. इतना ही नहीं इस असहमति के कारण बढ़ते राजनीतिक विवाद को रोकने के लिए गठबंधन के नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज की कैबिनेट बैठक के बाद पीएम-श्री विवाद पर औपचारिक स्पष्टीकरण देंगे. इस दौरान सीपीआई के सभी मंत्री शामिल होंगे. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि राज्य केंद्र सरकार से योजना के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में ढील की भी मांग कर सकता है.

CPIM ने कथित तौर पर केंद्र को भेजा पत्र
CPI और CPI(M) के टॉप नेताओं ने भी गतिरोध को दूर करने के लिए AKG सेंटर में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इससे पहले CPIM ने कथित तौर पर केंद्र को एक पत्र भेजकर इस योजना को लागू करने से रोकने की मांग करने का फैसला किया. इस पत्र का एक मसौदा चल रहे सुलह प्रयासों के तहत सीपीआई महासचिव और बेबी के साथ साझा किया गया.

सार्वजनिक बयान न देने का निर्देश
दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि स्कूल चयन सहित इस योजना के आगे के चरणों को स्थगित किया जा सकता है. सरकार सीपीआई की चिंताओं का समाधान करने के बाद ही अगले चरण पर आगे बढ़ने की योजना बना रही है. मुख्यमंत्री विजयन ने कथित तौर पर शिक्षा विभाग और मंत्री वी शिवनकुट्टी को इस मामले पर सार्वजनिक बयान न देने का निर्देश दिया है.

सीपीआई के केंद्रीय नेतृत्व ने कथित तौर पर मौजूदा संकट के लिए CPI(M) को जिम्मेदार ठहराया है और या तो समझौता ज्ञापन से तुरंत हटने या कम से कम केंद्र को सूचित किए गए कार्यान्वयन पर रोक लगाने पर जोर दिया है. सीपीआई ने लंबी समीक्षा के लिए उप-समितियां बनाने के बजाय सीधे नीति-स्तरीय निर्णय पर ज़ोर दिया है.

कब शुरू हुआ विवाद?
यह विवाद राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरू हुआ, जिसका सीपीआई की केंद्रीय और राज्य दोनों यूनिट ने कड़ा विरोध किया है. पार्टी का तर्क है कि पीएम-श्री योजना केंद्र की शैक्षिक नीतियों को थोपती है और राज्य की स्वायत्तता को कम करती है, और इसे केरल के शिक्षा क्षेत्र में अतिक्रमण मानती है.

माकपा की समझौता करने की इच्छा को व्यापक रूप से भाकपा के अडिग विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो केरल के सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन के भीतर राजनीतिक दरार की गहराई को दर्शाता है.

TAGGED:

PM SHRI COMPROMISE
KERALA
KERALA GOVY
PINARAYI VIJAYAN
CM PINARAYI VIJAYAN

