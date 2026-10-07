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जम्मू-कश्मीर में SIR लागू होने से पहले वोटरों के नाम हटाने से रोकने के लिए सीएम उमर को SC से उम्मीद

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर (विशेष गहन समीक्षा) में बदले हुए फॉर्म 6 घोषणा पर सवाल उठाने के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को उम्मीद जताई कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल से जम्मू-कश्मीर के वोटरों के नाम नहीं हटाए जा सकेंगे.

यह कहते हुए कि देश भर में एसआईआर का मकसद चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ करना है, अब्दुल्ला ने कहा कि वे भाजपा की मदद करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में भी यह कोशिश करेंगे. श्रीनगर में एक इनडोर जिमनास्टिक हॉल का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा, "हम पहले ही इस खेल के शिकार हो चुके हैं. हम परिसीमन को नहीं भूले हैं." "(जम्मू और कश्मीर) परिसीमन का मकसद भाजपा की मदद करना था और एसआईआर में भी यही होगा. अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में खासकर फॉर्म 6 पर चल रही कार्रवाई से उनके लिए यहां वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करना मुश्किल हो जाएगा." भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने दावा किया था कि वोटर लिस्ट के एसआईआर के लिए फॉर्म 6 की घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था. चुनाव आयोग ने कहा था कि गैर-एसआईआर अवधि के लिए, मतदाताओं के पंजीकरण के नियम 1960 के अनुसार लागू फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन, भारत के चुनाव आयोग ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) से फॉर्म 6 के साथ जुड़ा घोषणा फॉर्म वापस ले लिया, जहां एसआईआर पहले ही हो चुका है. हालांकि, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह काम चल रहा है, वहां इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.