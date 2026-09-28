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सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों की वेतन बढ़ाने के लिए तीन बिल पेश किए

उमर ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए ( PTI )

By Mir Farhat Maqbool 2 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को पांच बिल पेश किए, जिनमें से तीन में विधायकों, मंत्रियों की सैलरी (वेतन) और भत्ते बढ़ाने और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है.