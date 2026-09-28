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सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों की वेतन बढ़ाने के लिए तीन बिल पेश किए

मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा के पिछले सत्र में चर्चा हुई थी.

CM Omar Introduces Three Bills In J&K Assembly For Hiking Salary Of Ministers And MLAs
उमर ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए (PTI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 28, 2026 at 4:43 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को पांच बिल पेश किए, जिनमें से तीन में विधायकों, मंत्रियों की सैलरी (वेतन) और भत्ते बढ़ाने और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है.

उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन अधिनियम, 1956, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1960 और जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल सदस्यों के पेंशन अधिनियम, 1984 में संशोधन करने के लिए तीन अलग-अलग विधेयक पेश किए.

इसके अलावा उमर ने कानून को मजबूत करने और उसमें बदलाव करने के लिए एक बिल भी पेश किया, ताकि अनुमति-आधारित नियंत्रण के बजाय नियम-आधारित शासन लाया जा सके और नागरिकों और कंपनियों को भरोसे के साथ प्लान बनाने, निवेश करने और काम करने में मदद मिल सके.

साथ ही व्यापार करने और रहने में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके जिससे केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार पैदा हो, निवेश आए और लंबे समय तक आर्थिक विकास बना रहे. मुख्यमंत्री ने जम्मू और कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 में बदलाव के लिए एक बिल भी पेश किया.

वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी पर सदन ने पिछले सत्र में चर्चा की थी. जिसके बाद ट्रेजरी और विपक्षी दलों के विधायकों को मिलाकर विधानसभा की एक हाउस कमेटी बनाई गई थी. कमेटी ने प्रस्ताव पर एकमत दिखाया.

कमेटी ने मौजूदा कुल वेतन को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा. साथ ही भत्ता, टेलीफोन बिल और हाउस लोन भी इसमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा.

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