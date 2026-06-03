ETV Bharat / bharat

'क्या जम्मू कश्मीर में सबकुछ ठीक है ?' सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायकों व सांसदों की पार्क में की बैठक

सीएम उमर अब्दुल्ला ने नेकां नेताओं के लिए बुलाई बैठक का स्थान अचानक घर से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में करने का फैसला लेकर चौंका दिया.

Omar Abdullah shared a photo of himself and National Conference leaders leaving in a car on X.
उमर अब्दुल्ला ने खुद व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के गाड़ी से जाने की फोटो एक्स पर शेयर की. (X @OmarAbdullah)
author img

By Moazum Mohammad

Published : June 3, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को विधायकों के सांसदों को बैठक के लिए बुलाई गई बैठक गुपकार निवास में नहीं करते हुए शहर के बाहरी इलाके दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित कर सभी को चौंका दिया.

बताया जाता है कि जैसे ही विधायक और सांसद श्रीनगर में गुपकार में उमर अब्दुल्ला के घर पहुंचे, उन्हें टेम्पो कैब में बिठाकर ले जाया गया.

अब्दुल्ला ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम पिछले 19 महीनों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए अन्यत्र बैठक पर जा रहे हैं. इसमें उपलब्धियों, कमियों और अन्य सभी पहलुओं पर चर्चा होगी.’’ एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बैठक का स्थान अंतिम समय में नहीं बदला गया, बल्कि यह पहले से तय योजना का हिस्सा था.

उन्होंने कहा, ‘‘यह कहना गलत है कि बैठक आखिरी समय में स्थानांतरित की गई. मेरी शुरुआत से ही मंशा इसे अलग जगह पर आयोजित करने की थी और चुने गए स्थान पर सभी व्यवस्थाएं कई दिन पहले से की जा चुकी थीं.’’

हालांकि तय स्थान के अनुसार, बैठक श्रीनगर के गुपकार में होनी थी. वहीं बैठक के लिए जाते समय रास्ते में मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने गाड़ी के अंदर की कई तस्वीरें शेयर कीं.

साथ ही काफिला दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में रुका, जहां बैठक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. यह हाई-प्रोफाइल मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब सरकार पर जनता और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है. विपक्षी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा की बहाली और पूरे राज्य का दर्जा देने जैसे मुख्य चुनावी वादों पर अपना रुख नरम करने के लिए लगातार सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा है.

रवाना होने से पहले सीएम के घर के बाहर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अब्दुल मजीद भट लारमी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और विकास एजेंडा में सबसे ऊपर है.

उन्होंने कहा, "हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जो अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं, हम उन अधिकारों को कैसे वापस पा सकते हैं." जैसा कि ईटीवी भारत ने एक दिन पहले बताया था, जम्मू-कश्मीर के ‘सामूहिक कल्याण’ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक दोपहर तक जारी रहेगी.

यह बैठक उमर अब्दुल्ला की बातों के बाद हुई है, जिन्होंने ईद के बाद एक बड़े राजनीतिक कदम का इशारा किया था, क्योंकि केंद्र राज्य का दर्जा और बिजनेस नियमों को फिर से शुरू करने में देरी कर रहा है.

बड़ी राजनीतिक रणनीति के अलावा, इस बैठक का मकसद अंदरूनी नाराजगी को शांत करना भी है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, कई विधायक, खासकर जम्मू के पहाड़ी पीर पंजाल इलाके के, मंत्रियों के काम और उनके चुनाव क्षेत्रों में विकास फंड के ठीक से न बंटने से बहुत नाखुश हैं.

पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी बैठक में कई विधायकों ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन वे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं थे. कैबिनेट का लंबे समय से रुका हुआ विस्तार भी चर्चा का मुख्य मुद्दा होने की उम्मीद है.

सूत्रों से पता चला है कि नेतृत्व तीन खाली सीटों को भरने में देरी कर रही है ताकि नाराजगी को रोका जा सके, क्योंकि कई विधायक मंत्री पद की दौड़ में हैं. बंद कमरे में हुई बैठक, जिसमें वर्किंग लंच भी शामिल था, के दोपहर बाद तक चलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- 'जम्मू कश्मीर को मौजूदा मुश्किल से निकालने के लिए आम सहमति जरूरी', महबूबा ने सीएम उमर, भाजपा को लिखा खत

TAGGED:

NC LEGISLATORS MEETING
NATIONAL CONFERENCE
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU KASHMIR POLITICS
CM OMAR ABDULLAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.