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'क्या जम्मू कश्मीर में सबकुछ ठीक है ?' सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायकों व सांसदों की पार्क में की बैठक

उमर अब्दुल्ला ने खुद व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के गाड़ी से जाने की फोटो एक्स पर शेयर की. ( X @OmarAbdullah )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को विधायकों के सांसदों को बैठक के लिए बुलाई गई बैठक गुपकार निवास में नहीं करते हुए शहर के बाहरी इलाके दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित कर सभी को चौंका दिया. बताया जाता है कि जैसे ही विधायक और सांसद श्रीनगर में गुपकार में उमर अब्दुल्ला के घर पहुंचे, उन्हें टेम्पो कैब में बिठाकर ले जाया गया. अब्दुल्ला ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम पिछले 19 महीनों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए अन्यत्र बैठक पर जा रहे हैं. इसमें उपलब्धियों, कमियों और अन्य सभी पहलुओं पर चर्चा होगी.’’ एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बैठक का स्थान अंतिम समय में नहीं बदला गया, बल्कि यह पहले से तय योजना का हिस्सा था. उन्होंने कहा, ‘‘यह कहना गलत है कि बैठक आखिरी समय में स्थानांतरित की गई. मेरी शुरुआत से ही मंशा इसे अलग जगह पर आयोजित करने की थी और चुने गए स्थान पर सभी व्यवस्थाएं कई दिन पहले से की जा चुकी थीं.’’ हालांकि तय स्थान के अनुसार, बैठक श्रीनगर के गुपकार में होनी थी. वहीं बैठक के लिए जाते समय रास्ते में मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने गाड़ी के अंदर की कई तस्वीरें शेयर कीं. साथ ही काफिला दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में रुका, जहां बैठक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. यह हाई-प्रोफाइल मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब सरकार पर जनता और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है. विपक्षी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा की बहाली और पूरे राज्य का दर्जा देने जैसे मुख्य चुनावी वादों पर अपना रुख नरम करने के लिए लगातार सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा है.