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पंजाब में जम्मू-कश्मीर के मटन व्यापारियों पर टैक्स लगाना अन्यायपूर्ण: CM उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब पंजाब में कोई लेन-देन नहीं होता है, तो टैक्स लगाने का कोई कानूनी या व्यावसायिक कारण नहीं है.

CM Omar Abdullah opposes levy on Jammu Kashmir mutton traders in Punjab, Seeks Immediate Relief
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ANI)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : June 29, 2026 at 4:48 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को पंजाब में केंद्र शासित प्रदेश के मटन व्यापारियों पर लगाए गए टैक्स का कड़ा विरोध किया और इसे "पूरी तरह से गलत" और "गैर-कानूनी" बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को बार-बार पंजाब सरकार के सामने उठाया है और चेतावनी दी है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो वह केंद्र से दखल की मांग करेगी.

श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (J&K International Buyer-Seller Meet) के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कई महीने पहले व्यक्तिगत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इस मामले पर चर्चा की थी और अब उन्हें फिर से पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है.

अब्दुल्ला ने कहा, "हमारे मटन डीलरों को सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए. यह टैक्स हमारे लोगों के साथ पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पशु व्यापारी राजस्थान से भेड़-बकरियां खरीदते हैं और उन्हें पंजाब के रास्ते केंद्र शासित प्रदेश ले जाते हैं. चूंकि पंजाब की सीमा के अंदर कोई खरीद-बिक्री नहीं होती, इसलिए उन्होंने सिर्फ राज्य से गुजरने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगाने के आधार पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "वे पंजाब को सिर्फ एक ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. वे न तो वहां पशु खरीद रहे हैं और न ही सामान बेच रहे हैं. उन्हें सिर्फ राज्य से गुजरने वाले हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए."

मटन का व्यापार जम्मू और कश्मीर की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने वाले सबसे अहम सेक्टर में से एक है. जम्मू-कश्मीर मटन की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान और दूसरे राज्यों से लाए गए जानवरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो इस इलाके में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मीट में से एक है. व्यापारियों ने बार-बार शिकायत की है कि पंजाब में ज्यादा टैक्स और सख्ती से परिवहन का खर्च बढ़ जाता है, जिससे आखिर में जम्मू और कश्मीर में ग्राहकों के लिए मटन महंगा हो जाता है.

इस टैक्स को "गैर-कानूनी टैक्स" बताते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि जब पंजाब में कोई लेन-देन नहीं होता है, तो चार्ज लगाने का कोई कानूनी या व्यावसायिक कारण नहीं है. उन्होंने कहा, "हम पंजाब में न तो ये सामान खरीद रहे हैं और न ही बेच रहे हैं. इसलिए इस टैक्स की कोई जरूरत नहीं है."

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार बातचीत के जरिये इस मुद्दे को सुलझा लेगी. लेकिन कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जम्मू-कश्मीर इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि न्याय होगा. अगर नहीं, तो हम इस मुद्दे को नॉर्थ जोन स्टेट काउंसिल के सामने उठाएंगे और केंद्र सरकार से दखल की मांग करेंगे."

अब्दुल्ला ने पंजाब से सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने की भी अपील की और पड़ोसी राज्य को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया. उन्होंने कहा, "पंजाब हमारा पड़ोसी है. एक पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि वह दूसरे पड़ोसी की मदद करे. मुझे उम्मीद है कि भगवंत मान इस मामले में हमारी मदद करेंगे." उन्होंने आगे कहा, "उनके (मान के) भी चुनाव होने वाले हैं. तब हम भी किसी न किसी तरह उनकी मदद करेंगे."

इससे पहले, दो दिवसीय J&K इंटरनेशनल बायर-सेलर मीट का उद्घाटन करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश 2030 तक निर्यात को दोगुना करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, तो उसे निर्यातकों की एक नई पीढ़ी बनानी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा मौजूदा निर्यातकों का समर्थन करने के साथ-साथ कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्ट-अप्स और छोटे उद्यमियों को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने में मदद करना है. उन्होंने कहा, "हमें उन लोगों का समर्थन करना होगा जो पहले से निर्यात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें उन लोगों को निर्यातक बनाना होगा जो आज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि उनके लिए एक्सपोर्ट करना आसान हो जाए."

इस सम्मेलन में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के 15 से 16 देशों के लगभग 40 विदेशी खरीदार एक साथ आए हैं.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पारंपरिक रूप से अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेचने के लिए पर्यटन पर निर्भर था, क्योंकि यहां आने वाले पर्यटक हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरे स्थानीय सामान खरीदते थे और उन्हें अपने देशों में ले जाते थे. हालांकि, बदलते हालात ने संगठित इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को और भी जरूरी बना दिया है.

उन्होंने निर्यात में क्षेत्रीय अंतर पर भी जोर दिया और कहा कि जम्मू-कश्मीर का लगभग 98 प्रतिशत एक्सपोर्ट अभी सिर्फ चार जिलों से होता है, और बाकी जिलों में सिर्फ दो प्रतिशत निर्यात गतिविधि होती है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में एक ड्राई पोर्ट बनाने की जरूरत दोहराई ताकि निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र शासित प्रदेश से निर्यात होने वाले उत्पाद आधिकारिक रूप से किसी दूसरे राज्य के बजाय उसी के नाम से रिकॉर्ड हों.

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