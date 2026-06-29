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पंजाब में जम्मू-कश्मीर के मटन व्यापारियों पर टैक्स लगाना अन्यायपूर्ण: CM उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को पंजाब में केंद्र शासित प्रदेश के मटन व्यापारियों पर लगाए गए टैक्स का कड़ा विरोध किया और इसे "पूरी तरह से गलत" और "गैर-कानूनी" बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को बार-बार पंजाब सरकार के सामने उठाया है और चेतावनी दी है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो वह केंद्र से दखल की मांग करेगी.

श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (J&K International Buyer-Seller Meet) के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कई महीने पहले व्यक्तिगत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इस मामले पर चर्चा की थी और अब उन्हें फिर से पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है.

अब्दुल्ला ने कहा, "हमारे मटन डीलरों को सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए. यह टैक्स हमारे लोगों के साथ पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पशु व्यापारी राजस्थान से भेड़-बकरियां खरीदते हैं और उन्हें पंजाब के रास्ते केंद्र शासित प्रदेश ले जाते हैं. चूंकि पंजाब की सीमा के अंदर कोई खरीद-बिक्री नहीं होती, इसलिए उन्होंने सिर्फ राज्य से गुजरने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगाने के आधार पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "वे पंजाब को सिर्फ एक ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. वे न तो वहां पशु खरीद रहे हैं और न ही सामान बेच रहे हैं. उन्हें सिर्फ राज्य से गुजरने वाले हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए."

मटन का व्यापार जम्मू और कश्मीर की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने वाले सबसे अहम सेक्टर में से एक है. जम्मू-कश्मीर मटन की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान और दूसरे राज्यों से लाए गए जानवरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो इस इलाके में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मीट में से एक है. व्यापारियों ने बार-बार शिकायत की है कि पंजाब में ज्यादा टैक्स और सख्ती से परिवहन का खर्च बढ़ जाता है, जिससे आखिर में जम्मू और कश्मीर में ग्राहकों के लिए मटन महंगा हो जाता है.

इस टैक्स को "गैर-कानूनी टैक्स" बताते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि जब पंजाब में कोई लेन-देन नहीं होता है, तो चार्ज लगाने का कोई कानूनी या व्यावसायिक कारण नहीं है. उन्होंने कहा, "हम पंजाब में न तो ये सामान खरीद रहे हैं और न ही बेच रहे हैं. इसलिए इस टैक्स की कोई जरूरत नहीं है."

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार बातचीत के जरिये इस मुद्दे को सुलझा लेगी. लेकिन कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जम्मू-कश्मीर इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि न्याय होगा. अगर नहीं, तो हम इस मुद्दे को नॉर्थ जोन स्टेट काउंसिल के सामने उठाएंगे और केंद्र सरकार से दखल की मांग करेंगे."