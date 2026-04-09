'पाकिस्तान ने वह कर दिखाया जो भारत नहीं कर सका': युद्ध विराम पर बोले, उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने कहा, युद्धविराम को बनाए रखने के लिए अमेरिका को इजराइल पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि वह लेबनान में बमबारी कर रहा है.
Published : April 9, 2026 at 3:49 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि इजराइल के साथ भारत के करीबी रिश्ते अब एक रणनीतिक "कमजोरी" बन गए हैं. उन्होंने तर्क दिया कि अगर भारत ने तटस्थ रुख अपनाया होता, तो वह पाकिस्तान की जगह मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था. अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ इजराइल को इस युद्ध की जरूरत थी.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमें यह स्वीकार करना होगा कि पाकिस्तान ने वह कर दिखाया जो दूसरे नहीं कर सके. अगर हम इजराइल के इतने करीब न होते, तो शायद भारत वही कर पाता जो पाकिस्तान ने किया. हमारे संबंध अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे हैं, लेकिन हम यह भूमिका इसलिए नहीं निभा पाए क्योंकि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत गहरे हो गए हैं. युद्धविराम अच्छी बात है, और अगर इसमें पाकिस्तान ने भूमिका निभाई है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए."
ट्रंप के बयान पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर भी निशाना साधा. उन्होंने आगे कहा, "वे (डोनाल्ड ट्रंप) सोशल मीडिया पर जिस तरह की 'अभद्र' भाषा का उपयोग करते हैं, अगर आप या मैं वैसी भाषा का इस्तेमाल करें, तो ये कंपनियां हमें ब्लॉक कर देंगी. हमारे अकाउंट जब्त कर लिए जाएंगे और हमें फेसबुक या ट्विटर (X) से बाहर निकाल दिया जाएगा. लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती."
इजराइल को नियंत्रित करने की सलाह
अब्दुल्ला के अनुसार, युद्धविराम को बनाए रखने के लिए अमेरिका को इजराइल पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि तेल अवीव (इजराइल) लेबनान में निर्दोष लोगों पर बमबारी कर रहा है.
उन्होंने आगे कहा, "वहां जिस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि युद्धविराम कैसे होगा?....लेकिन अगर यह युद्धविराम सफल नहीं होता है, तो इसमें ईरान या किसी और की गलती नहीं होगी. यह केवल इजराइल की गलती होगी. इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका को इजराइल को नियंत्रित करना ही होगा."
महिला आरक्षण बिल पर उठाये सवाल
उमर अब्दुल्ला ने संसद में पेश किए जा रहे नए महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा, "मुझे यह समझाने की जरूरत है कि जब एनडीए (NDA) सरकार पहले ही सदन में यह बिल पास कर चुकी है, तो अब एक नए बिल की आवश्यकता क्यों है? उस समय हमें बताया गया था कि यह 2030 की जनगणना के बाद ही लागू हो पाएगा. अब ऐसा क्या बदल गया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है."
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार, खास तौर पर भाजपा को यह साफ करना चाहिए कि इसी सरकार द्वारा लाए गए पिछले बिल में ऐसी क्या कमी थी, जिसके लिए अब एक नए बिल की जरूरत पड़ रही है.
90 परिवारों को नियुक्त पत्र बांटे
उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के 'शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर' में उन 90 परिजनों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद बोल रहे थे, जिनके परिवार के सदस्यों की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी. ये नियुक्तियां 'पुनर्वास सहायता योजना' के तहत दी गईं, जिसने अनुकंपा नियुक्तियों के पुराने नियम 'SRO 43' की जगह ली है.
मुख्यमंत्री ने कहा, "ये नियुक्तियां किसी पर कोई अहसान नहीं हैं. हमारे कुछ मूल्यवान साथियों ने सेवा के दौरान दुनिया छोड़ दी. उनके परिवारों पर कोई बुरा असर न पड़े, इसलिए यह योजना लागू की गई है. जैसा कि मैंने आज अपने भाषण में कहा, इस योजना की कमियों और कमजोरियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे."
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