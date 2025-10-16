ETV Bharat / bharat

सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में 'दरबार मूव' को फिर से शुरू करने की घोषणा की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की कि श्रीनगर और जम्मू के बीच सरकारी कार्यालय को स्थानांतरित करने की सदियों पुरानी परम्परागत अर्धवार्षिक “दरबार मूव” को चार साल से अधिक समय के बाद फिर से बहाल किया जाएगा.

जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उमर ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सहमति प्राप्त कर ली है.

उमर ने मीडिया से कहा, "फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी और उसे मंजूरी मिल गई है. सरकार जल्द ही इस प्रथा को फिर से शुरू कर रही है." राज्य मंत्रिमंडल ने पहली बार सितम्बर में पूर्ण दरबार मूव को बहाल करने की सिफारिश की थी. यह कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन द्वारा 2021 के निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से उलट देता है, जिसमें लागत और तार्किक चिंताओं का हवाला देते हुए इस प्रथा को निलंबित कर दिया गया था.

डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1872 में पहली बार शुरू की गई दरबार मूव की प्रक्रिया में सिविल सचिवालय और प्रमुख सरकारी कार्यालयों को गर्मियों के दौरान श्रीनगर और सर्दियों के दौरान जम्मू में स्थानांतरित करना शामिल था.