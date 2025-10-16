सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में 'दरबार मूव' को फिर से शुरू करने की घोषणा की
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. अब सरकार कह रही है कि वह जल्द इसको फिर से शुरू करेगी.
Published : October 16, 2025 at 7:24 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की कि श्रीनगर और जम्मू के बीच सरकारी कार्यालय को स्थानांतरित करने की सदियों पुरानी परम्परागत अर्धवार्षिक “दरबार मूव” को चार साल से अधिक समय के बाद फिर से बहाल किया जाएगा.
जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उमर ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सहमति प्राप्त कर ली है.
उमर ने मीडिया से कहा, "फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी और उसे मंजूरी मिल गई है. सरकार जल्द ही इस प्रथा को फिर से शुरू कर रही है." राज्य मंत्रिमंडल ने पहली बार सितम्बर में पूर्ण दरबार मूव को बहाल करने की सिफारिश की थी. यह कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन द्वारा 2021 के निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से उलट देता है, जिसमें लागत और तार्किक चिंताओं का हवाला देते हुए इस प्रथा को निलंबित कर दिया गया था.
डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1872 में पहली बार शुरू की गई दरबार मूव की प्रक्रिया में सिविल सचिवालय और प्रमुख सरकारी कार्यालयों को गर्मियों के दौरान श्रीनगर और सर्दियों के दौरान जम्मू में स्थानांतरित करना शामिल था.
दशकों से अधिकारी यह तर्क देते रहे हैं कि प्रवासन से भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भिन्न दो क्षेत्रों में प्रशासनिक सुगमता बनाए रखने में मदद मिली है. यह प्रथा लगभग 150 वर्षों तक निर्बाध रूप से जारी रही, जब तक कि 2021 में कोविड-19 महामारी और प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण इसे रोक नहीं दिया गया.
उमर ने कहा, ‘‘दरबार मूव हमेशा एकता और न्यायसंगत पहुंच के लिए खड़ा रहा है.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘इसे बहाल करना जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.’’
