नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया, RJD ने कहा- नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?

ये क्या है.. और फिर.. : वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर नुसरत को सीएम नीतीश ने पहले नियुक्ति पत्र दिया. इसके बाद पूछा कि ये क्या है? फिर उन्होंने हिजाब को नीचे किया. पीछे से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऐसा करने से रोक भी रहे थे. बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और अन्य अधिकारी हंसते दिखाई पड़े.

क्या है पूरा मामला ? : सीएम नीतीश कुमार ने 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया. मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया. नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला चिकित्सक का नकाब हटाने की कोशिश करते दिखे.

हिजाब हटा.. RJD ने पूछा सवाल : आरजेडी ने अपने आधिकारिक साइट एक्स पर लिखा, ''यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?''

'संवाद' में कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में आयोजित इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त 10 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. नवनियुक्त 1283 आयुष चिकित्सकों में 685 आयुर्वेदिक, 393 होमियोपैथिक एवं 205 यूनानी चिकित्सक शामिल हैं .

सभी 38 जिलों में होगा पदस्थापन : दरअसल, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु 1283 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है. चयन प्रक्रिया के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये इच्छित जिलों के अनुरूप मेधासूची एवं रिक्ति उपलब्धता के आधार पर राज्य के सभी 38 जिलों के विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में इनका पदस्थापन किया गया है.

नियुक्ति पत्र रे साथ आयुष चिकित्सक (ETV Bharat)

इन सभी नवनियुक्त 1283 आयुष चिकित्सकों को 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' अंतर्गत संचालित 'चलंत चिकित्सा दल' एवं आयुष चिकित्सा सेवा अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी (Outpatient Department) संचालन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु विभिन्न चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया जा रहा है. इससे विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकेगी.

नियुक्ति पत्र वितरण (ETV Bharat)

स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद : इन नवचयनित आयुष चिकित्सकों के संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापन के पश्चात् स्कूली बच्चों की ससमय स्वास्थ्य जांच कर बीमारी की पहचान एवं उपचार करने में काफी सुविधा होगी. इससे स्वास्थ्य व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी.

