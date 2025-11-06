ETV Bharat / bharat

नीतीश कुमार ने किया मतदान, सुनील कुमार बोले- 'मैं 5 बार चुनाव जीता हूं, इस बार सबसे ज्यादा वोटों से बाजी मारूंगा'

बिहार में पहले चरण के तहत जमकर वोटिंग हो रही है. सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना मतदान किया. पढ़ें पूरी खबर

नीतीश कुमार वोटिंग के बाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 10:28 AM IST

3 Min Read
पटना/नालंदा : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. सुबह 7 बजे से ही मतदाता लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर अपने गृह क्षेत्र मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में 10:05 मिनट पर वोट किए. उसके बाद अपने पैतृक घर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद वापस पटना के लिए रवाना हो गए. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे.

''बिहार की जनता को इससे बेहतर मौका पहले नहीं मिला है. ये जितने भी मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंच रहे हैं. उससे यह साफ है कि NDA के कार्य केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी हिट करेगी.''- संजय झा, राज्यसभा सांसद, जेडीयू

वोटिंग करने के बाद मतदाता (ETV Bharat)

मंत्री सुनील कुमार ने परिवार के साथ किया मतदान : नालंदा में भी जमकर वोटिंग हो रही है. बिहार शरीफ में बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया. वह काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहे थे.

'सभी की भागीदारी काफी अहम' : संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि NDA ने जो बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसे पूर्ण करने के लिए बिहारशरीफ के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें. चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है. इसमें सभी की भागीदारी काफी अहम है.

''मैं 5 बार चुनाव जीता हूं. इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा. लोगों का आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा.''- डॉक्टर सुनील कुमार, भाजपा उम्मीदवार, बिहार शरीफ विधानसभा

वोट डालने के बाद डॉक्टर सुनील कुमार (ETV Bharat)

नालंदा में 7 विधानसभा में मतदान : दरअसल, नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 68 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं. इनमें कुल 22 लाख 42 हजार 867 मतदाता हैं. जिनके लिए कुल 2765 बूथ बनाए गए हैं. इस बार हर एक बूथ पर सिर्फ 1200 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे.

सुरक्षा चुस्त-दुरुस्त : इस बार के चुनाव में सबसे निर्णायक वोट महिला और नए युवा मतदाता होंगे. इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श बूथ और जिले में महिलाओं के लिए एक पिंक बूथ बनाया गया है. शांति एवं स्वच्छ वातावरण में चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई. इसके लिए 20 हजार से अधिक पुलिस जवानों की नियुक्ति की गई है.

121 सीटों पर मतदान : बिहार में पहले चरण के तहत 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. कई दिग्गज नेता इस चरण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

महागठबंधन और एनडीए में मुकाबला : महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, आईआईपी और एनडीए में बीजेपी, जदयू, हम(S), आरएलएम, एजेपीआई(रामविलास) शामिल है. इसके अलावे जन सुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, बसपा, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, कई छोटे-बड़े दल और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं.

