ASI संदीप लाठर सुसाइड मामला: रोहतक में परिवार वालों से मिले सीएम नायब सैनी, परिजनों ने कहा- 'FIR के बाद होगा अंतिम संस्कार पर फैसला'

'FIR के बाद पोस्टमार्टम की अनुमति': एएसआई संदीप के चचेरे भाई संजय लाठर ने कहा "हमने न्यायिक जांच की मांग की है. हम एफ़आईआर दर्ज होने के बाद ही पोस्टमॉर्टम की अनुमति देंगे. मेरे भाई के आखिरी वीडियो की जांच होनी चाहिए और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने उचित जांच का आश्वासन दिया है."

'सीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन': सीएम से मुलाकात के बाद एएसआई संदीप के रिश्तेदार सत्यवान लाठर ने कहा "मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है. हम न्याय की मांग करते हैं. संदीप ने जो वीडियो छोड़ा है, उसकी उचित जांच होनी चाहिए. उन्होंने परिवार को संवेदना व्यक्त की है और न्याय का आश्वासन दिया है. पूरा परिवार साथ बैठकर आगे क्या करना है, यह तय करेगा."

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने की परिजनों से मुलाकात: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुधवार को ASI के परिजनों से मुलाकात की. परिजनों ने सीएम से न्याय गुहार लगाई. मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, महिपाल ढांडा मौजूद रहे. परिजनों से मिलने सुनैना चौटाला, इनेलो प्रदेश सचिव मनजीत कन्हेली, नावीन जयहिंद भी पहुंचे थे. परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम मीडिया से बिना बात किए ही निकल गए.

रोहतक: ASI संदीप लाठर आत्महत्या मामला तूल पकड़ रहा है. दरअसल संदीप के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. परिजनों की मांग है कि जब तक IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार को अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक वो संदीप लाठर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. फिलहाल संदीप लाठर की डेड बॉडी को रोहतक में ही लाढौत रोड पर उनके मामा के घर में ले जाया गया है.

प्रशासन कर रहा मामले की जांच: ASI संदीप लाठर की डेड बॉडी को रोहतक में ही लाढौत रोड पर उनके मामा के घर पर फ्रिजर में रखा गया है, ताकि बॉडी खराब ना हो. वहीं मामले में रोहतक एसडीएम आशीष कुमार ने कहा "हम उनके परिवार से बात कर रहे हैं और सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार न्याय चाहता है, और प्रशासन और सरकार सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं."

क्या है पूरा मामला? गौरतलब है कि जींद जिला के जुलाना निवासी संदीप लाठर, रोहतक एसपी ऑफिस स्थित साइबर सेल में एएसआई के तौर पर तैनात थे. वो फिलहाल रोहतक के लाढौत गांव में अपने मामा के घर रह रहे थे. मंगलवार दोपहर को उन्होंने लाढौत-धामड़ रोड स्थित अपने मामा के खेत में बने कमरे में खुदकुशी कर ली. मरने से पहले उन्होंने 6 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया. जिसमें दिवंगत आईजी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और डीजीपी शत्रुजीत कपूर व पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया को ईमानदार अधिकारी बताया.

अमनीत पी कुमार की गिरफ्तारी की मांग: एएसआई संदीप के सुसाइड मामले में परिजनों का आक्रोश देखने को मिल रहा है. परिजन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जींद के जुलाना में रह रहे संदीप के चाचा के बेटे शीशपाल आर्य ने कहा है कि "आईएएस अमनीत पी कुमार की गिरफ्तारी के बगैर संदीप का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वाई पूरन सिंह की पत्नी और उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया जाना चाहिए. एएसआई संदीप कुमार जींद के जुलाना के रहने वाले हैं. फिलहाल वे रोहतक में अपने मामा के घर रहते थे और एक साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे."

"वाई पूरन कुमार की संपत्ति की जांच हो": शीशपाल आर्य ने कहा कि "मेरा भाई मरा नहीं है, बल्कि दबाव डालकर मरवाया गया है. संदीप बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी था. वाई पूरन कुमार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए. अब देखते हैं कि वाई पूरन कुमार के घर जाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहां भी आते हैं कि नहीं. जो लोग चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर धरने पर बैठे थे और समर्थक थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. इससे पहले भी कई आत्महत्याएं हुई हैं,लेकिन कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं गया."

2007 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी: बता दें कि संदीप के पिता दयानंद ने पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर सेवाएं दी. रिटायरमेंट के बाद करीब 20 वर्ष पहले वो रेल से सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे. जिसमें उनकी मौत हो गई थी. संदीप के दादा भरत सिंह भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं. उन्हीं से प्रेरित होकर संदीप ने पुलिस की नौकरी को चुना था. 2007 में संदीप ने पुलिस की नौकरी जॉइन की थी. 15 अगस्त को रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदीप को सम्मानित किया था.

संदीप की मौत से जुलाना में मातम: संदीप के परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है. बड़ी बेटी प्रतिभा नीट की तैयारी कर रही है, जबकि छोटी बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है. बेटा राणू अभी चौथी कक्षा का छात्र है. लगभग पांच साल पहले संदीप अपने परिवार के साथ रोहतक में शिफ्ट हो गया था, जहां वो नौकरी कर रहा था. जुलाना में उसने मकान के नीचे के हिस्से को किराये पर दे रखा है. रविवार को संदीप अपने घर आया था और सफाई करके चला गया था.

