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पुडुचेरी में NDA आगे, CM एन रंगासामी ने थट्टांचावडी सीट जीती, रुझानों में AINRC आगे

एन रंगासामी, मुख्यमंत्री ( ANI )

By ANI 5 Min Read

पुडुचेरी: पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती के बाद थट्टांचावडी विधानसभा सीट पर 4,441 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. मतगणना सोमवार सुबह आठ बजे शुरू हुई. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, सोमवार को दोपहर 1:00 बजे सातवें राउंड की वोटिंग के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) ने चार सीटें जीतीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक सीट जीती. रंगासामी को कुल 10024 वोट मिले और उन्होंने जीत हासिल की, जबकि उनके सबसे निकटम प्रतिद्वंदी, नेयम मक्कल कझगम के ई विनयगम को राज्य विधानसभा चुनाव में 5,583 वोट मिले. स्वतंत्र उम्मीदवार के. सेथु (सेथुसेल्वम) को 3,984 वोट मिले, जो विजेता से 6,040 वोट कम थे. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुराने नेता वे वैथिलिंगम को 2,990 वोट मिले, जो विजेता से 7,034 वोट पीछे थे. एन रंगासामी पुडुचेरी के एक पुराने राजनीतिक नेता हैं और मई 2021 से केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. वह पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. पहली बार 2001 से 2008 तक, और फिर 2011 से 2016 तक वे मुख्यमंत्री रहे. 2011 में, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की स्थापना की. उनका राजनीतिक सफर पुडुचेरी में बदलते चुनावी ट्रेंड के कई दशकों तक फैला हुआ है. 1970 के दशक में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वी. पेथापेरुमल जैसे नेता प्रभावशाली थे, जबकि 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का उदय हुआ. 1980 और 1990 के दशक में, जनता दल जैसी पार्टियों ने भूमिका निभाई, और रंगासामी खुद 1991 तक कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में उभरे. 1996, 2001 और 2006 के चुनावों में राजनीतिक माहौल बदलता रहा. 2011 में, अशोक आनंद जैसे नेताओं के नेतृत्व में AINRC की मौजूदगी मज़बूत हुई. बाद में, 2019 का उपचुनाव डीएमके के के. वेंकटेशन ने जीता, जिसके बाद 2021 में रंगासामी AINRC के बैनर तले सत्ता में लौटे, जिससे पुडुचेरी के राजनीतिक माहौल में एक और बदलाव आया. पुडुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग के शुरुआती संकेतों से पता चला है कि गठबंधन 30 सदस्यों वाली विधानसभा में 11 सीटों पर आगे चल रहा है. चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, ऑल इंडिया NR कांग्रेस (AINRC) 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि उसकी एनडीए सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2 सीटों पर आगे है. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) 1 सीट पर आगे चल रही है.