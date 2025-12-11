ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, भाजपा पर EC को निर्देश देने का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( file photo-PTI )

कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल) : विधानसभा चुनाव से पहले माहौल गरमाते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र के खिलाफ हमला बोला. गुरुवार को नादिया के कृष्णानगर में एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर एक साथ निशाना साधा. एनआरसी और नागरिकता वेरिफिकेशन पर अपना अडिग रुख दोहराते हुए ममता ने शाह की तुलना “दुर्योधन और दुशासन” से की, और चुनाव से पहले अपने राजनीतिक हमले को और तीखा कर दिया. उन्होंने “केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से चुनाव कराने” के प्रयासों के खिलाफ भी चेतावनी दी, और कहा, “बिहार को नियंत्रित नहीं किया जा सका, बंगाल को भी नहीं किया जा सकेगा.” अपने भाषण की शुरुआत से ही ममता आक्रामक मूड में दिखीं. अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने उनके हाव-भाव और तौर-तरीकों का मज़ाक उड़ाया. उन्होंने कहा, "एक गृह मंत्री हैं... ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं कर सकते. जैसे ही आप उनकी आंखों में देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुसीबत आ गई हो. एक आंख में वह दुर्योधन हैं, दूसरी में वह दुशासन हैं." उन पर बांटने वाली राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम सिर्फ़ इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को “बांग्लादेशी या रोहिंग्या” कहा है. उनका हमला भाजपा लीडरशिप से आगे बढ़कर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी था. उनके अनुसार, आयोग को भाजपा निर्देश दे रही थी. उन्होंने पूछा, “भाजपा शिकायत करती है… और अचानक सिर्फ़ गैर-भाजपा वालों के नाम हटा दिए जाते हैं. भाजपा की शिकायत को रामायण या महाभारत जैसा क्यों माना जाना चाहिए?” उन्होंने आगे कहा कि वोटर लिस्ट खुद भाजपा का आईटी सेल तैयार कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा न्यायपालिका से लेकर प्रशासनिक संस्थाओं तक, सभी संस्थाओं की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. “याद रखें, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है. बिहार ने विरोध किया, बंगाल भी विरोध करेगा. एनआरसी का इस्तेमाल करो, एजेंसियां ​​लगाओ, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, बीएसएफ भेजो—मैं फोर्स का सम्मान करती हूं, लेकिन आज आपने उन्हें भाजपा का टूल बना दिया है.” सीएए और एनआरसी पर अपना स्टैंड दोहराते हुए ममता ने कहा कि वह बंगाल में कभी भी निरोध शिविर नहीं बनने देंगी. उन्होंने नागरिकता का सबूत मांगने को “नाक रगड़ने से भी ज़्यादा अपमानजनक” बताया.