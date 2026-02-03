ETV Bharat / bharat

SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकती हैं CM ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 फरवरी को नई दिल्ली में SIR के मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मीटिंग के बाद चुनाव आयोग से बाहर आती हुईं. ( ANI )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शामिल हो सकती हैं. बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ मोस्तरी बानू (Mostari Banu) और टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन की तरफ से दायर की गई तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में एक अलग याचिका भी दायर की है. लिस्ट के मुताबिक, उनकी याचिका पर कल सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक बुधवार की कॉज लिस्ट में उनकी याचिका का नाम नहीं है. इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बनर्जी, जिनके पास LLB की डिग्री भी है, भी सुनवाई में शामिल हो सकती हैं और अपनी बातें रख सकती हैं. टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को अपनी याचिका दायर की थी. उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पक्ष बनाया है.