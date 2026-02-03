SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकती हैं CM ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास LLB की डिग्री है. सूत्रों के मुताबिक वह सुनवाई में शामिल हो सकती हैं और अपना पक्ष रख सकती हैं.
Published : February 3, 2026 at 10:13 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शामिल हो सकती हैं. बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ मोस्तरी बानू (Mostari Banu) और टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन की तरफ से दायर की गई तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में एक अलग याचिका भी दायर की है. लिस्ट के मुताबिक, उनकी याचिका पर कल सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक बुधवार की कॉज लिस्ट में उनकी याचिका का नाम नहीं है.
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बनर्जी, जिनके पास LLB की डिग्री भी है, भी सुनवाई में शामिल हो सकती हैं और अपनी बातें रख सकती हैं.
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को अपनी याचिका दायर की थी. उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पक्ष बनाया है.
19 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह तार्किक अंतर (Logical Discrepancy) सूची में शामिल लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक ऑफिस में प्रदर्शित करे, जहां डॉक्यूमेंट्स और आपत्ति भी जमा किए जाएंगे.
सीएम बनर्जी ने इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को पत्र लिखकर उनसे चुनावी राज्य बंगाल में 'मनमाने और त्रुटिपूर्ण' एसआईआर को रोकने का आग्रह किया था.
इससे पहले ओ'ब्रायन ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर में मनमानी और प्रक्रियागत अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया था. जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से, चुनाव आयोग ने औपचारिक लिखित निर्देश जारी करने के बजाय, व्हाट्सएप संदेशों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए मौखिक निर्देशों जैसे "अनौपचारिक और अतिरिक्त-कानूनी चैनलों" के माध्यम से जमीनी स्तर पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.
डेरेक ओ ब्रायन ने अपनी लंबित याचिका में आवेदन दायर किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में एसआईआर का निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के आदेश और दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है.
