मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में क्यों याद किया आधी सदी पुराना 'सरकारिया आयोग'? जानिए 1976 की वह पूरी कहानी
मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर द्रमुक को घेरने के लिए 50 साल पुरानी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पढ़ी.
Published : September 7, 2026 at 8:12 PM IST
चेन्नईः तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी, जिसने 50 साल पुराने भ्रष्टाचार के विवाद को फिर से जिंदा कर दिया. राज्य विधानसभा में बजट सत्र की बहस के दौरान उस समय सब चौंक गए, जब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने द्रमुक (DMK) सरकार के खिलाफ 1970 के दशक में बने 'सरकारिया आयोग' की रिपोर्ट के पन्ने खोल दिए.
मुख्यमंत्री विजय ने सदन में चिल्लाते हुए कहा, "द्रमुक ने मुझे उन तीन विभागों की फाइलें खोलने की चुनौती दी है, जहां मैंने कहा था कि पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ था. उन्हें खोलने से पहले, मैं आपको सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का एक नमूना दिखाना चाहता हूं जो द्रमुक के भ्रष्टाचार की परंपरा के बारे में बात करती है." इसके बाद उन्होंने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को पढ़कर सुनाया जिसमें वीरानाम पेयजल परियोजना में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे.
मुख्यमंत्री विजय के इस एक कदम ने दक्षिण भारत की राजनीति को आधी सदी पुराने उस दौर में ला खड़ा किया है, जब इसी रिपोर्ट को हथियार बनाकर दिग्गज नेता एमजीआर ने 1977 में द्रमुक को सत्ता से बेदखल किया था. इस रिपोर्ट में यह जानते हैं कि - सरकारिया आयोग क्या है जिसे मुख्यमंत्री विजय ने आधी सदी के बाद याद किया? 1976 में क्या हुआ था?
सरकारिया आयोग के गठन की पृष्ठभूमि
करुणानिधि 1969 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने. साल 1972 में, करुणानिधि के साथ मतभेदों के कारण, एमजीआर द्रमुक से अलग हो गए. उन्होंने 'अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' की स्थापना की, जिसे एआईएडीएमके (AIADMK) के नाम से भी जाना जाता है. एआईएडीएमके शुरू करने के कुछ ही दिनों के भीतर, एमजीआर ने सीधे तत्कालीन राष्ट्रपति को एक याचिका सौंपी, जिसमें द्रमुक कैबिनेट के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की एक श्रृंखला सूचीबद्ध थी.
इसके बाद, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी. द्रमुक ने आपातकाल का कड़ा विरोध किया. परिणामस्वरूप, करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार को 31 जनवरी 1976 को भंग कर दिया गया और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. सरकार भंग होने के कुछ ही दिनों के भीतर, 3 फ़रवरी 1976 को केंद्र सरकार ने एमजीआर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग (सरकारिया आयोग) का गठन किया.
कौन हैं जस्टिस सरकारिया?
जस्टिस आर. एस. सरकारिया, जिनका पूरा नाम रंजीत सिंह सरकारिया है. उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण छाप छोड़ी.
पंजाब के पटियाला में जन्मे सरकारिया ने लाहौर से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद, उन्होंने 1940 में पटियाला हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की. भारतीय संविधान के गठन के बाद, वह तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा इसे पंजाबी में अनुवाद करने के लिए गठित दो सदस्यीय समिति के सदस्य थे. सरकारिया को सुप्रीम कोर्ट के पहले सिख जज होने का गौरव भी प्राप्त है.
जस्टिस सरकारिया भारत सरकार द्वारा गठित दो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोगों की अध्यक्षता करके देश भर में प्रसिद्ध हुए. पहला द्रमुक (DMK) के खिलाफ जांच आयोग था और दूसरा केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाला आयोग (केंद्र-राज्य संबंध आयोग) था. इस दूसरे आयोग का गठन 1983 में किया गया था. राज्यपाल की शक्तियों और अनुच्छेद 356 के लागू होने पर इस आयोग की सिफारिशें आज भी भारतीय संविधान का मार्गदर्शन करती हैं.
द्रमुक के खिलाफ सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग ने 1971 से 1976 के बीच करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के दौरान सामने आए भ्रष्टाचार के 28 आरोपों की जांच की थी. इनमें सबसे प्रमुख 'वीरानाम पेयजल परियोजना' में कथित अनियमितताएं थीं, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में किया.
सरकारिया आयोग ने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट में कहा था कि चेन्नई में पीने का पानी लाने वाली वीरानाम पाइपलाइन परियोजना का टेंडर 'सत्यनारायण ब्रदर्स' नामक कंपनी को देने के लिए तत्कालीन शासकों ने 2.5 प्रतिशत कमीशन (40 लाख रुपये) की मांग की थी. सरकारिया आयोग ने यह भी आरोप लगाया था कि वीरानाम परियोजना के लिए कई किश्तों में कुल 25 लाख रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था.
सरकारिया आयोग ने इसके बाद कीटनाशक छिड़काव अनुबंध में कथित अनियमितताओं की जांच की थी. गंभीर सूखे की अवधि के दौरान हेलीकॉप्टर द्वारा कृषि भूमियों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने का एक कार्यक्रम लागू किया गया था. अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने वाले सरकारिया आयोग ने आरोप लगाया कि शासकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के सबूत विश्वसनीय रूप से साबित हुए थे. सरकारिया आयोग ने यह भी पाया कि तत्कालीन मंत्री निजी एजेंटों के माध्यम से चीनी मिलों से चीनी खरीदने की साजिश में शामिल थे.
सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशें
मिले सबूतों के आधार पर, जस्टिस सरकारिया के नेतृत्व वाले आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और राज्य पुलिस संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मामले दर्ज करें और अदालतों के माध्यम से कार्रवाई करें.
आयोग ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों जैसे उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपनी करीबी कंपनियों को ठेके देने से रोकने के लिए टेंडर प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था. इसने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की मंजूरी और ऑडिट (जांच) प्रणालियों को मजबूत करने की सिफारिश की थी.
सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बाद में सीबीआई द्वारा कुछ मामले दर्ज किए गए और उनकी जांच की गई. हालांकि, 1977-1978 के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो राजनीतिक बदलाव हुए, विशेष रूप से जनता पार्टी के पतन और इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी ने इन कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया.
इसके अलावा, ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में 'वैज्ञानिक भ्रष्टाचार' शब्द जस्टिस सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सामने आया था.
करुणानिधि ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की निंदा की
सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जारी होने पर टिप्पणी करते हुए, द्रमुक नेता करुणानिधि ने इस पर आरोप लगाया कि यह "इंदिरा गांधी के आपातकाल के लिए बदले की भावना से की गई कार्रवाई" थी. करुणानिधि ने द्रमुक सरकार को भंग किए जाने और सरकारिया आयोग के खिलाफ बहुत सक्रिय राजनीतिक रुख अपनाया.
उस समय विभिन्न सभाओं में बोलते हुए उन्होंने कहा, "द्रमुक ही एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसने दिल्ली में आपातकाल के लोकतांत्रिक नरसंहार का बहादुरी से विरोध किया था. उसके लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा हमें दिया गया उपहार सरकार का विघटन और सरकारिया आयोग है. यह आयोग पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना और द्रमुक को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक मनगढ़ंत आयोग है. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट कोई अदालती फैसला नहीं है. यह केवल एक सिफारिश है. जनता का मंच ही हमारी अंतिम अदालत है."
एमजीआर ने आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया था
एमजीआर ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया था. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव प्रचार करने वाले एमजीआर ने 1977 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने थे. तब उन्होंने कहा था, "मैंने जो कहा था वह सच निकला. न्याय की जीत हुई है."
द्रमुक सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एमजीआर ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत माना और भविष्य के लिए इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया.
उस समय दिए गए साक्षात्कारों में उन्होंने कहा, "जब मैंने द्रमुक सरकार पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, तो उन्होंने सबूत मांगे थे. यहां, देश के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सरकारिया ने अपनी रिपोर्ट के जरिए साबित कर दिया है कि मेरी की गई सभी शिकायतें सच हैं." उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य तमिलनाडु को एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट बुरी ताकतों के खिलाफ न्याय की आवाज है."
इंदिरा गांधी ने करुणानिधि के आरोपों को खारिज किया
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर करुणानिधि के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जारी होने के समय बोलते हुए, उन्होंने करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार की आलोचना करते हुए इसे "प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा" बताया था.
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में और चेन्नई बीच पर एक जनसभा के दौरान द्रमुक सरकार को भंग किए जाने के फैसले को सही ठहराया था. उस समय उन्होंने कहा था, "राज्य में गंभीर प्रशासनिक कुप्रबंधन और व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण तमिलनाडु सरकार को भंग किया गया था. सरकारिया आयोग की अंतरिम और अंतिम रिपोर्टों ने देश की जनता का ध्यान इस ओर बहुत स्पष्ट रूप से और सबूतों के साथ आकर्षित किया है."
'नेहरू की बेटी आओ, हमें स्थिर शासन दो'
आपातकाल समाप्त होने के बाद, 1977 के संसदीय चुनावों में इंदिरा गांधी की हार हुई. मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई. नतीजतन, इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान द्रमुक के खिलाफ उठाए गए कई कदमों की रफ्तार धीमी पड़ गई.
साल 1980 में, जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई और दोबारा संसदीय चुनाव हुए. तब तमिलनाडु में द्रमुक और इंदिरा गांधी की कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ. उस समय करुणानिधि ने इंदिरा गांधी का स्वागत करते हुए कहा था, "नेहरू की बेटी आओ, हमें स्थिर शासन दो." करुणानिधि का यह नारा उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था.
1980 में द्रमुक और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन के बाद, आपातकाल के दौर की पुरानी दुश्मनी को भुला दिया गया और एक राजनीतिक सुलह हो गई. केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में लौटीं इंदिरा गांधी ने अपनी पिछली सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर आगे कोई कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसके परिणामस्वरूप, यह रिपोर्ट फाइलों में ही दबी रह गई.
साल 2026 में फिर भड़का सरकारिया आयोग विवाद
मुख्यमंत्री विजय ने आज विधानसभा में आधी सदी पुराने सरकारिया आयोग के मुद्दे को बेहद जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने द्रमुक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों का हवाला देते हुए भी बात की.
हालांकि, इसके जवाब में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सदन में अपना बचाव करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री विजय, पूछे गए सवालों का जवाब देने में असमर्थ होने के कारण, 1970 के दशक में वापस चले गए हैं. वह सरकारिया आयोग के बारे में क्या जानते हैं? सरकारिया आयोग ने खुद एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी." इसके अलावा, द्रमुक की ओर से दलील दी गई कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए आरोप महज शिकायतें थीं, न कि अदालत में साबित हुए अपराध.
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