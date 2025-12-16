CM हिमंत बिस्वा सरमा ने नॉर्थ ईस्ट पर दावों को खारिज किया, भारत विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ दी चेतावनी
सरमा ने कहा कि, भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक न्यूक्लियर देश है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है.
Published : December 16, 2025 at 4:49 PM IST
होजाई: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बांग्लादेश में पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने और उसे बांग्लादेश में मिलाने की बार-बार हो रही चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने ऐसी बातों को पूरी तरह से गलत और अवास्तविक बताया.
मुख्यमंत्री ने होजई जिले के लामडिंग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से बांग्लादेश में ऐसी बातें बार-बार सामने आ रही हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की ताकत और सॉवरेनिटी ऐसे विचारों को नामुमकिन बनाती है.
सरमा ने कहा, "भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक न्यूक्लियर देश है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है. यह सोचना भी गलत है कि बांग्लादेश ऐसा कुछ कर सकता है." बांग्लादेश में कुछ तबकों में 'बिगड़ी हुई सोच' पर चिंता जताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को ऐसे कमेंट करने वालों को ज्यादा मदद देने में सावधानी बरतनी चाहिए. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ अपमानजनक भाषा या बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
यह दोहराते हुए कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, सरमा ने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा.
बताते चले कि, असम से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है. सितंबर 2025 में असम पुलिस ने 26 कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उनके देश वापस भेज दिया. सीएम सरमा ने कई मौकों पर दावा किया है कि राज्य सरकार असम को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर हफ्ते कम से कम 35-40 लोगों को वापस भेजा जा रहा है.
ये भी पढ़ें: असम में दूसरी शादी करने पर होगी 10 साल तक की जेल, विधानसभा से बिल पास, हिमंत ने दोबारा CM बनने पर UCC का वादा किया