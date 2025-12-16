ETV Bharat / bharat

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने नॉर्थ ईस्ट पर दावों को खारिज किया, भारत विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ दी चेतावनी

होजाई: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बांग्लादेश में पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने और उसे बांग्लादेश में मिलाने की बार-बार हो रही चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने ऐसी बातों को पूरी तरह से गलत और अवास्तविक बताया.

मुख्यमंत्री ने होजई जिले के लामडिंग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से बांग्लादेश में ऐसी बातें बार-बार सामने आ रही हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की ताकत और सॉवरेनिटी ऐसे विचारों को नामुमकिन बनाती है.

सरमा ने कहा, "भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक न्यूक्लियर देश है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है. यह सोचना भी गलत है कि बांग्लादेश ऐसा कुछ कर सकता है." बांग्लादेश में कुछ तबकों में 'बिगड़ी हुई सोच' पर चिंता जताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को ऐसे कमेंट करने वालों को ज्यादा मदद देने में सावधानी बरतनी चाहिए. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ अपमानजनक भाषा या बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.