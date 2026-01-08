ETV Bharat / bharat

असम चुनाव: सीएम सरमा ने की BJP-AGP गठबंधन की पुष्टि, SR पर विपक्ष को दिया जवाब

लखीमपुर (असम): मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को आगामी विधानसभा चुनाव में असम गण परिषद (AGP) के साथ BJP की साझेदारी जारी रहने की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्रीय पार्टी को गठबंधन में पूरा सम्मान मिलता है और सीट-बंटवारे को लेकर उस पर कोई दबाव नहीं है. उन्होंने कहा, "हम AGP का सम्मान करते हैं. उन पर बिल्कुल कोई दबाव नहीं है. वे जहां चाहें वहां से चुनाव लड़ने के लिए आजाद हैं."

उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा 15 फरवरी तक तय कर लेगी कि वह किन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी. उन्होंने कहा, "भाजपा किन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, यह 15 फरवरी तक तय कर लिया जाएगा. अगर AGP और सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, तो मुकाबला दोस्ताना होगा."

विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन (SR) पर अपनी बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह काम सख्ती से और बिना किसी राजनीतिक दबाव के किया जाएगा.

कांग्रेस और रायजोर दल जैसी विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा उन मतदाताओं के नाम ढूंढकर वोटर लिस्ट से हटाने की योजना बना रही है जो पारंपरिक रूप से भगवा पार्टी को वोट नहीं देते हैं. साथ ही विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.

लखीमपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम सरमा ने इन आरोपों को "पूरी तरह से निराधार" बताया और कहा कि अखिल गोगोई, जिन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ गलत काम करने के आरोप लगाए थे, को ऐसे कामों के लिए बेवजह अहमियत नहीं दी जानी चाहिए. सरमा ने कहा, "वोटर लिस्ट में संदिग्ध नाम ढूंढना और आपत्ति उठाना अधिकार के दायरे में आता है."