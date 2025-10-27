'प्रियांक खड़गे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं': कांग्रेस नेता पर क्यों भड़के असम के मुख्यमंत्री, जानें
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुजरात और असम की प्रतिभा पर सवाल उठाए और केंद्र पर कर्नाटक की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.
Published : October 27, 2025 at 3:23 PM IST
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा और असम के युवाओं की क्षमता पर सवाल उठाने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें "प्रथम श्रेणी का मूर्ख" (First-Class Idiot) कहा. गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि खड़गे के बयान से असम के लोगों का अपमान हुआ है और राज्य सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.
उन्होंने कहा, "प्रियांक खड़गे एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं. उन्होंने असमिया युवाओं का अपमान किया है, और कांग्रेस ने अभी तक उनके बयान की निंदा नहीं की है. शायद हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करें क्योंकि उन्होंने कहा है कि असम में योग्य शिक्षित युवा नहीं हैं. यह पूरे असमिया युवाओं का अपमान है."
Once again, Congress shows its true colors by opposing Assam’s development. A Karnataka minister, who is also the son of the Congress national president, claims that Assam has no right to host a semiconductor industry! I urge Assam Congress leaders to reject this divisive… https://t.co/YBxcBTgVeW— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 27, 2024
यह विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक से निवेश हटाकर गुजरात और असम जैसे राज्यों की ओर मोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कर्नाटक की तुलना में इन राज्यों की औद्योगिक तैयारी और प्रतिभाओं पर सवाल उठाए. खड़गे ने पूछा, "सेमीकंडक्टर उद्योग जब बेंगलुरु आना चाहते हैं, तो उन्हें असम और गुजरात क्यों भेजा जा रहा है? गुजरात में क्या है? क्या वहां प्रतिभा है? असम में क्या है? क्या वहां प्रतिभा है?"
प्रियांक खड़गे के इस बयान को लेकर असम में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. राज्य के नागरिक समाज समूहों, छात्र संगठनों और पेशेवरों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रियांक खड़गे से इस टिप्पणी के लिए असम के लोगों से माफी मांगने को कहा.
यही कांग्रेस का असली चेहरा: भाजपा
खड़गे की टिप्पणी प्रतिक्रिया देते हुए असम भाजपा के नेता और मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा असम और पूर्वोत्तर को नीचा देखा है, हमारी क्षमता को नजरअंदाज किया है और हमारे विकास में बाधा डाली है. इस क्षेत्र के प्रति उनका तिरस्कार इतिहास में गहराई तक समाया हुआ है और आज उनके शब्द इसकी पुष्टि करते हैं. हजारिका ने यह भी याद दिलाया कि प्रियांक खड़गे के पिता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के महान शख्स डॉ. भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया था.
केंद्र सरकार देश भर में कई सेमीकंडक्टर प्लांट विकसित कर रही है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से गुजरात के धोलेरा में एक चिप निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है. इसी तरह असम के जगीरोड में एक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का निर्माण किया जा रहा है. माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है. इसी तरह एचसीएल फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी में उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी. महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं.
फिलहाल कर्नाटक में इस तरह की कोई चिप निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा नहीं की गई है. इसलिए राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं.
