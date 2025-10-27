ETV Bharat / bharat

'प्रियांक खड़गे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं': कांग्रेस नेता पर क्यों भड़के असम के मुख्यमंत्री, जानें

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुजरात और असम की प्रतिभा पर सवाल उठाए और केंद्र पर कर्नाटक की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.

CM Himanta Biswa Sarma criticises Priyank Kharge Remarks on Assam talent
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा और असम के युवाओं की क्षमता पर सवाल उठाने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें "प्रथम श्रेणी का मूर्ख" (First-Class Idiot) कहा. गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि खड़गे के बयान से असम के लोगों का अपमान हुआ है और राज्य सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.

उन्होंने कहा, "प्रियांक खड़गे एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं. उन्होंने असमिया युवाओं का अपमान किया है, और कांग्रेस ने अभी तक उनके बयान की निंदा नहीं की है. शायद हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करें क्योंकि उन्होंने कहा है कि असम में योग्य शिक्षित युवा नहीं हैं. यह पूरे असमिया युवाओं का अपमान है."

यह विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक से निवेश हटाकर गुजरात और असम जैसे राज्यों की ओर मोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कर्नाटक की तुलना में इन राज्यों की औद्योगिक तैयारी और प्रतिभाओं पर सवाल उठाए. खड़गे ने पूछा, "सेमीकंडक्टर उद्योग जब बेंगलुरु आना चाहते हैं, तो उन्हें असम और गुजरात क्यों भेजा जा रहा है? गुजरात में क्या है? क्या वहां प्रतिभा है? असम में क्या है? क्या वहां प्रतिभा है?"

प्रियांक खड़गे के इस बयान को लेकर असम में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. राज्य के नागरिक समाज समूहों, छात्र संगठनों और पेशेवरों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रियांक खड़गे से इस टिप्पणी के लिए असम के लोगों से माफी मांगने को कहा.

यही कांग्रेस का असली चेहरा: भाजपा
खड़गे की टिप्पणी प्रतिक्रिया देते हुए असम भाजपा के नेता और मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा असम और पूर्वोत्तर को नीचा देखा है, हमारी क्षमता को नजरअंदाज किया है और हमारे विकास में बाधा डाली है. इस क्षेत्र के प्रति उनका तिरस्कार इतिहास में गहराई तक समाया हुआ है और आज उनके शब्द इसकी पुष्टि करते हैं. हजारिका ने यह भी याद दिलाया कि प्रियांक खड़गे के पिता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के महान शख्स डॉ. भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया था.

केंद्र सरकार देश भर में कई सेमीकंडक्टर प्लांट विकसित कर रही है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से गुजरात के धोलेरा में एक चिप निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है. इसी तरह असम के जगीरोड में एक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का निर्माण किया जा रहा है. माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है. इसी तरह एचसीएल फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी में उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी. महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं.

फिलहाल कर्नाटक में इस तरह की कोई चिप निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा नहीं की गई है. इसलिए राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाएगी : उमर अब्दुल्ला

TAGGED:

CM HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM CM
PRIYANK KHARGE
ASSAM TALENT
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.