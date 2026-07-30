CM हेमंत का PM मोदी को खुला पत्र, बोले- डिमांड के अनुरूप केंद्र से नहीं मिल रही है प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में चिंता जताई है.
Published : July 30, 2026 at 6:47 PM IST
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर राज्य के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से जरूरत के मुताबिक छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के कारण लाखों विद्यार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और विकासशील राज्यों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र का अंशदान बढ़ाने का आग्रह किया है.
वर्षवार आंकड़ों से रखी अपनी बात
मुख्यमंत्री ने पत्र में वर्षवार आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य जितनी राशि की मांग करता है, उसके मुकाबले केंद्र से काफी कम धनराशि जारी की जाती है. उन्होंने लिखा कि वर्ष 2024-25 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए झारखंड ने 66.44 करोड़ रुपये की मांग की थी, जबकि केंद्र से 12.61 करोड़ रुपये ही मिले. वहीं वर्ष 2025-26 में 45.91 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले सिर्फ 3.95 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसी तरह पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी मांग और स्वीकृत राशि के बीच बड़ा अंतर रहा है. सीएम के मुताबिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 2024-25 में 353.21 करोड़ रुपए के एवज में केंद्र से सिर्फ 33.57 करोड़ रुपए मिले जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से 370.87 करोड़ की आधियाचना के बदले सिर्फ 58.22 करोड़ रुपए मिले. इस वित्तीय अंतर के कारण लाखों विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी.
छात्रों को समय पर नहीं मिल रही छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त राशि नहीं मिलने का सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है. छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी हो रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को मिलने वाला नेशनल एलोकेशन भी वास्तविक जरूरत के मुकाबले काफी कम है, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बंद होने पर भी जताई चिंता
हेमंत सोरेन ने पत्र में यह मुद्दा भी उठाया कि वर्ष 2021-22 के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत कोई राशि जारी नहीं की जा रही है. उनका कहना है कि इसका असर हजारों छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को दोबारा प्रभावी ढंग से शुरू करने का आग्रह किया.
विकासशील राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की मांग
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े और विकासशील राज्यों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं, खासकर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में अधिक केंद्रीय अंशदान की व्यवस्था की जाए. उनका कहना है कि इससे झारखंड जैसे राज्यों के लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा और शिक्षा में समानता तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने पीएम से आग्रह किया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए प्री मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति के दर में काफी अंतर है. एसटी के छात्र को 3000, एससी के छात्र को 3500 और ओबीसी के छात्र को 4000 मिलते हैं, लिहाजा , अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित दर अन्य की तुलना में कम है.
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