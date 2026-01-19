ETV Bharat / bharat

दावोस में झारखंड की दमदार शुरुआत की तैयारी, मुख्यमंत्री करेंगे टाटा स्टील, हिताची, टेक महिंद्रा समेत वैश्विक संस्थानों से संवाद

दावोस/रांची : विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक में झारखंड आज अपनी सुनियोजित और रणनीतिक सहभागिता की औपचारिक शुरुआत करने जा रहा है. उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वैश्विक उद्योग जगत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषदों और संस्थागत भागीदारों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में शामिल होगा. इन बैठकों के जरिए झारखंड औद्योगिक विकास, तकनीकी उन्नति और स्थिरता को साथ लेकर आगे बढ़ने के अपने दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेगा.

वैश्विक कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व से आज वार्ता

WEF के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वैश्विक कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रस्तावित वार्ताओं को खास माना जा रहा है. इनमें टाटा स्टील के साथ झारखंड की ऐतिहासिक औद्योगिक भूमिका, उन्नत और टिकाऊ विनिर्माण और भविष्य की औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा प्रस्तावित है. वहीं हिताची इंडिया के साथ अवसंरचना विकास, ऊर्जा, प्रणालियों और प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों में संभावित सहयोग के बिंदुओं पर बातचीत होनी है.

राज्य में आईटी हब और डिजिटल परिवर्तन पर होगी चर्चा

टेक महिंद्रा के साथ होनी वाली बैठक में राज्य में आईटी हब, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र समेत अन्य अवसरों पर विचार विमर्श का एजेंडा तय किया गया है. इसके अलावा ब्लूमबर्ग APAC, स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित संवाद में निवेश सुगमता, वैश्विक बाजार से जुड़ाव और दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग के अवसरों पर फोकस रहेगा.