गणतंत्र दिवस पर लंदन में दिखेगी भारत की संवैधानिक और सांस्कृतिक विरासत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन दौरे पर हैं. यहां पर सीएम भारतीय गणतंत्र दिवस पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

लंदन के दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन (सौ. पीआरडी)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 7:06 PM IST

लंदन/रांचीः भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. इन आयोजनों के माध्यम से भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और समृद्ध सभ्यतागत विरासत का वैश्विक मंच पर प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण किया जाएगा.

26 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की जाएगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री सत्य, अहिंसा और नैतिक नेतृत्व के गांधीजी के सार्वकालिक संदेश को नमन करेंगे, जो आज भी विश्वभर में स्वतंत्रता, शांति और न्याय के आंदोलनों को प्रेरित करता है.

सीएम भारतीय गणतंत्र दिवस पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे (सौ. पीआरडी)

इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर हाउस एवं संग्रहालय का भ्रमण करेंगे और भारतीय संविधान के शिल्पकार तथा सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक लोकतंत्र के वैश्विक प्रतीक डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इस दौरान वे भारतीय संविधान की भावना और उसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करेंगे.

अपने दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व के अग्रणी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संस्थानों में से एक ब्रिटिश म्यूजियम का भी भ्रमण करेंगे. यह यात्रा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं विरासत सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर लंदन में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक समृद्धि और संवैधानिक मूल्यों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी संदेश जाएगा. बता दें कि विदेश दौरे पर रहने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह उप राजधानी दुमका में जिला के उपायुक्त गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराएंगे.

