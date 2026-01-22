ETV Bharat / bharat

लंदन में झारखंडी गाने से सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत, मुख्यमंत्री ने कहा- अभिभूत हूं

लंदन में सीएम हेमंत सोरेन के साथ झारखंड के स्कॉलर्स और डायसपोरा के सदस्य ( IPRD )