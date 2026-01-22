ETV Bharat / bharat

लंदन में झारखंडी गाने से सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत, मुख्यमंत्री ने कहा- अभिभूत हूं

सीएम हेमंत सोरेन का लंदन में झारखंड के गाने से स्वागत हुआ. इस स्वागत से सीएम अभिभूत नजर आए.

लंदन में सीएम हेमंत सोरेन के साथ झारखंड के स्कॉलर्स और डायसपोरा के सदस्य (IPRD)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 2:04 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का स्वीटजरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दौरा संपन्न हो गया है. मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन पहुंच गये हैं. लंदन पहुंचने पर सीएम और प्रतिनिधिमंडल का आदिवासी अंदाज में झूमते हुए स्वागत किया गया. लंदन में मौजूद झारखंड के स्कॉलर्स और डायसपोरा के सदस्यों ने 'रउरे मन के सालाम करिला, रउरे मन के' (आप सभी को सलाम करते हैं) गीत गाया.

सीएम ने कहा, स्वागत से अभिभूत हूं

स्वागत गीत के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झूमते नजर आए. उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन स्वीकार किया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि देर रात लंदन पहुंचने पर अपनों द्वारा हुए स्वागत से अभिभूत हूं. आप सबका धन्यवाद, जोहार. वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल गांडेय की झामुमो विधायक सह सीएम की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने एक्स पर लिखा कि हेमंत जी और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ देर रात लंदन पहुंची. झारखंड के हमारे स्कॉलर्स और डायसपोरा के अन्य सदस्यों द्वारा स्वागत के लिए हार्दिक आभार. सभी को झारखंडी जोहार. इस दौरान सीएम और कल्पना सोरेने ने कुछ तस्वीरें और वीडियो भी एक्स पर साझा की.

कई मायनों में खास रहा सीएम का दावोस दौरा

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कई औद्योगिक समूह के प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बैठकें की. इस दौरान टाटा स्टील लिमिटेड ने 11 हजार करोड़ के ग्रीन स्टील निवेश का संकल्प दोहराया. मुख्यमंत्री को व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया. यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय आदिवासी निर्वाचित नेता बने. स्वीडन ने ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में सहयोग के लिए रुचि दिखाई.

दावोस में झारखंड पेवेलियन का भी उद्घाटन

दावोस में झारखंड पेवेलियन का भी उद्घाटन किया गया. दावोस दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेजेटेटिव सेसिलिया ओल्डने, वुमन पॉलिटिकल लीडर्स फोरम की अध्यक्ष सिलवाना कोच-मेहरिन, विश्व आर्थिक मंच से विराज मेहता, हिताजी इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख भारत कौशल और टेक महिंद्रा के आईएमईए डिवीजन के प्रमुख और अध्यक्ष साहिल धवन के साथ बैठक की. इस क्रम में पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट और लॉंग टर्म प्रोजेक्ट्स, एआई, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईटी पार्क, स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर चर्चा हुई.

